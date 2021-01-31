2021 Esnaf Sanatkarlar kefalet kredisi hesaplaması nasıl yapılır? Hesaplama örnekleri!

2021 Yılında Esnaf Kefalet Kredisi Hesaplama! Hesaplama Nasıl Yapılır?

Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatiflerinin üyeleri bu desteklerin ödemlerinin nasıl hesaplanacağı merakla araştırılıyor.

2020 yılı içinde yapılan son güncellemeler ile faiz hesaplama işlemi 5 yıla kadar uzatılmıştır. 2021 yılında da geçerli olacak olan kredi üst limiti olan 150 bin TL kredi limiti ise 200 bin TL’ye çıkarılmıştır. Esnaf kefalet kredi hesaplama tablosunda yer alan şeyler ise, istihbarat ücretleri, risk peşinatı, bölge birliklerinin almış olduğu tutarlar, ortak sermaye giderleri, ESKK peşinat masrafları ve Halk Bankası dosya masrafı ile komisyon tutarları da yer almaktadır.

Türkiye’de bulunan bütün illerdeki kefalet kooperatiflerinin vermiş olduğu krediler Halkbank esnaf kefalet kredilerinin faizleriyle aynıdır.

Halkbankası’nın vermiş olduğu ve Kooperatifin ortak olduğu faizsiz 30 bin TL esnaf kredisi bu hesaplamalardan ayrı tutulmaktadır.

2021 Yılında Esnaf Kefalet Kredisi Alma Yolları Neler?

Esnaf kefalet kredisi, Esnaf Kefalet Kooperatiflerine üyeliği bulunan esnafların yararlanabileceği bir destektir. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği tarafından küçük esnafların her türlü hakkının savunulduğu bir yerdir. Esnaflara az da olsa destek sağlayan birimdir. Esnaf Kefalet Kredisi alabilmek için, kooperatif yönetiminin belirlemiş olduğu şartları karşılayan esnaflar bu imkandan yararlanabilmektedir.

Türkiye Esnaf Ve Sanatkarlar Kredi Ve Kooperatifleri Merkez Birliği Kredi Limiti Ne Kadar?

ESKKK tarafından esnaflar sektörlere ayrılarak, bu sektörler için birbirinden farklı kredi imkanları belirlenmiştir. Kredi faiz oranları ve limitleri seçilen kredi paketine göre değişiklik göstermektedir. Şahıs şirketlerine belirlenen kredi imkanı 200 bin TL’dir. Bu limitlere en fazla 5 yıl vade imkanı verilmektedir. 1 yıl için alınan krediler ve 1 yıldan fazla faiz oranları %4,5 olarak belirlenmiştir. %4,5 faiz oranları ise ayda 4,5/12:0,37’ (%) olmaktadır.

Esnaf Kefalet Kredisi Hesaplama Yolları

60 ay vadeli (3 aylık ve 6 aylık ödemeli) kredi imkanından ortağı olunan kefalet kooperatifinin risk grubunda bulunan kişiler, 200 bin TL, 150 bin TL, 125 bin TL ve 100 bin TL limite kadar kredi kullanabilirler. Kooperatif hangi limit grubunda bulunuyorsa esnaf ve sanatkar bu limit dahilinde kredilere başvurabilir.

Esnaf ve sanatkarların alabileceği limitler aşağıdadır;

40.000 Türk Lirası

50.000 Türk Lirası

60.000 Türk Lirası

70.000 Türk Lirası

80.000 Türk Lirası

100.000 Türk Lirası

125.000 Türk Lirası

Yeni işyeri açmak için veya taşıt almak için yatırım kredisi imkanı bulunmaktadır. 500 bin TL limitli, 120 ay vadeli ve ödemeleri 3 aylık olan krediler verilmektedir. Bu kredi için minimum 3 ayda bir ödeme yapılması gereklidir. Bu kredinin yanı sıra makine yenileme ihtiyacı için de 500 bin TL limitli 60 ay vadeli ve ödemeleri minimum 3 alık olan kredi imkanı sunulmaktadır.

2021 Yılında Esnaf Kefalet Faizsiz Kredi Alma İmkanı Varmı?

Halkbank ve kooperatifin beraber vermiş olduğu Devlet destekli 30 bin TL kredinin haricinde kooperatif faizsiz kredi vermemektedir.

ESKK kredileri hesaplanırken, 50 bin TL, 20 bin TL, 10 bin TL 60 ay vadeli aylık %0,37 faiz oranları ile ESKKK esnaf kredisi hesaplaması yapılırken, öneğin 50 bin TL kredi için 60 aylık bir vade üzerinden yapılması gereken ödemeler aylık olarak 951 TL olacaktır. Fakat kooperatif kuralları gereğince 3 ayda bir kez ödeme yapıldığı için yıl içerisinde 4 kez ödeme yapılabilmektedir. Aylık 951 TL olarak belirlenen ödeme tutarı 3 ayda bir ödenmesi durumunda 2.853 TL olarak ödenecektir.

20 bin TL 60 aylık kredi için ödeme durumu ise, 20 bin TL tutarında kredi alacak olan esnaf 60 ay boyunca 3 ayda bir ödemesi gereken tutar tam 1.140 TL olacaktır.

10 bin TL 60 aylık kredi için ödeme durumu ise, 10 bin TL tutarında kredi alacak olan esnaf 60 ay boyunca 3 ayda bir ödemesi gereken tutar ise 570 TL olacaktır.

Esnaf Kefalet Kredisinin Toplam Masrafları Nelerdir?

Esnaf kefalet kredisinin masrafları ise;

%1 Kredi Risk Fonu Kesintisi

%3 Bloke sermayesi için kesinti (daha sonradan esnafın isteğine bağlı olarak geri ödenir)

%1,5 Masraf Karşılığı kesintisi

%0,5 Üst Kuruluş katılım payı kesintisi(binde beş) olmak üzere toplamda %6 olmaktadır. % 6 toplam kesintiden %3 oranındaki bloke sermaye kesintisi geri verildiği için toplamdaki kesinti net olarak %3 olacaktır.

Esnaf ve Kefalet Kooperatiflerinde üyelikleri bulunmayan kişi ve kişiler bu kredi ve desteklerden yararlanamazlar.

2021 Yılı Esnaf Kefalet Kredisi Faiz Oranları Ne Kadar?

Esnaf kefalet kredisi için 1 yıla kadar uygulanan senelik faiz oranı %4,5 olup, bu oran aylık hesaplanırsa %0,37’ye denk gelmektedir.

1 yıldan fazla süreli kredi çekenler için faiz oranı senelik %4,5 olup, aylık olarak %0,37’dir.

100 bin TL esnaf kredisi çeken kişiler 60 aya kadar vade imkanından faydalanabilirler. Vade sayısına göre de çekilecek olan kredinin faizinin oranı %4,5 olarak belirlenmiştir.

100.00 TL esnaf kefalet kredisi için kesintiler ise;

Blok hesabı için yapılan sermaye kesintisi: 3 bin TL

Peşin alınan miktarlar için risk kesintisi: 1000 TL

TESKOMB kesintisi: 250 TL

Bölgelere göre kesinti: 250 TL

Belirlenen sermayenin ortak bedeli: 100 TL

Banka tarafından belirlenen komisyon miktarı: 100 TL

Tüm masrafların kesintisi: 1500 TL

Belirlenen kesinti: 7700 TL

Taksit bedeli: 1.902,19 TL

Başvuru sonucunda toplam elde edilen nakit miktar 92 bin 300 TL’dir.

Yıllık Faizi %4,5 olan 48 ay vadeli esnaf kredi hesaplama tablosu aşağıdadır.

Kredi Tutarı Aylık Taksit Kredi Tutarı Aylık Taksit 1.000 TL 23,18 TL 70.000 TL 1.622,47 TL 2.000 TL 46,36 TL 80.000 TL 1.854,25 3.000 TL 69,53 TL 100.000 TL 2.317,82 TL 5.000 TL 115,89 TL 120.000 TL 2.781,38 TL 10.000 TL 231,78 TL 150.000 TL 3.476,73 TL 15.000 TL 347,67 TL 200.000 TL 4.635,63 TL 20.000 TL 463,56 TL 300.000 TL 6.953,45 TL 30.000 TL 695,35 TL 400.000 TL 9.271,27 TL 40.000 TL 927,13 TL 500.000 TL 11.589,08 TL 50.000 TL 1,159,91 TL

10 bin TL Esnaf Kefalet Kredisi Hesaplama Tablosu

Kredi Miktarı Aylık Faizi Vade Sayısı Aylık Taksit Tutarı 10.000 TL %0,37 12 857,58 TL 10.000 TL %0,37 24 440,18 TL 10.000 TL %0,37 36 301,18 TL 10.000 TL %0,37 48 231,78 TL 10.000 TL %0,37 60 190,22 TL 15.000 TL %0,37 60 285,33 TL

50.000 TL Esnaf Kefalet Kredisi Hesaplama Tablosu

Kredi Miktarı Aylık Faizi Vade Sayısı Aylık Taksit Tutarı 50.000 TL %0,37 12 4.287,89 TL 50.000 TL %0,37 24 2.200,92 TL 50.000 TL %0,37 36 1.505,92 TL 50.000 TL %0,37 48 1.158,91 TL 50.000 TL %0,37 60 951,09 TL 55.000 TL %0,37 60 1.046,20 TL

100.000 TL Esnaf Kefalet Kredisi Hesaplama Tablosu

Kredi Miktarı Aylık Faizi Vade Sayısı Aylık Taksit Tutarı 100.000 TL %0,37 12 8.575,79 TL 100.000 TL %0,37 24 4.401,84 TL 100.000 TL %0,37 48 2.317,82 TL 100.000 TL %0,37 60 1.902,19 TL 100.000 TL %0,37 84 1.387,23 TL 100.000 TL %0,37 120 1.033,49 TL

200.000 TL Esnaf Kefalet Kredisi Hesaplama Tablosu

Kredi Miktarı Aylık Faizi Vade Sayısı Aylık Taksit Tutarı 200.000 TL %0,37 12 17.151,57 TL 200.000 TL %0,37 24 8.803,69 TL 200.000 TL %0,37 36 6.023,68 TL 200.000 TL %0,37 48 4.635,63 TL 200.000 TL %0,37 60 3.804,37 TL 200.000 TL %0,37 120 2.066,99 TL

İşletme kredisi 200 bin TL, İşyeri ve Araç satın alma kredileri ise 500 bin TL olmuştur.

17 Kasım 2018 yılında yapılan açıklamaya göre Esnaf Kefalet Kooperatifinin vermiş olduğu ihtiyaç kredisi limiti 150.00 TL’den 200.000 TL’ye yükseltilmiştir.

Dükkan ve İşyeri sahibi olmak isteyen esnaflar için 500.00 TL işyeri edinme kredisi verilmektedir.

Ticari araç satın almak isteyen esnaflara 500.00 TL ticari taşıt kredisi imkanı sunulmasına karar verilmiştir.

500.000 TL olan ticari araç kredisi 84 ay vade üzerinden hesaplanacaktır. Bütün esnaflar için geçerli olmasa da ihtiyacı olan esnaflar binek ve diğer ticari araçlarını 7 yıl vade imkanı ile satın almaları mümkün olacaktır.

Halkbank Esnafa Özel Faizsiz Kredi İmkanı Sunmaya Devam Ediyor!

Yaklaşık oalrak 350 bin esnafa destek sağlanacağını ve kötüye giden ekonomide ayakta kalmaya çalışan esnaflara desteklerin devam edeceği ve 2021 yılında da destek kredileri verilecektir.

29 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre 2021 yılında kullanılacak ve 2020 yılından devredecek kredilere %50 faiz indirimi ve %100 faiz indirimleri uygulanması kararı alınmıştır. Bu faizsiz kredi imkanından yararlanmak için bazı gerekli şartlar vardır. Bunlar;

Krediden faydalanmak isteyen kişilerin 18-30 yaş arasında olması gereklidir.

Başvuran kişinin Kosgeb Girişimcilik Destek Programından başarı ile ayrılmış girişimcilere destek verilmektedir.

Kosgeb haricinde herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda hibe veya faizsiz destek kredisi almamak gereklidir.

2021 Yılında Halkbank Esnaf Kefalet Kredisi Hesaplama

Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla Halkbank tarafından 2021 yılında 350 bin esnafa 22 milyar TL kredi desteği verilecektir. Bu kredi şu şekilde hesaplanıyor; 350.000x30.00TL= 10.500.000.000 TL tutacaktır. Bu 22 milyar TL’nin ne şekilde dağıtılacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmamıştır.