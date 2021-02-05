2021 Esnaf kredi taksitleri erteleme nasıl yapılır? Hangi banka esnaf kredilerini erteledi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından esnaf ve sanatkarın Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredi borçlarına erteleme kararı Resmî Gazete’de yayımlandı. Yapılan açıklamalara göre borçlar 6 ay ertelendi. Pandemi döneminde ekonomik açıdan zor zamanlar geçiren esnaflar kredi çekerek rahatlamaya çalışmışlardı. Kredi çeken vatandaşların kredi borçlarını ödemeleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamaya göre esnafın kredi borçları 6 ay ertelendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 4 Şubat tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan karara ilişkin 6 aylık dönemde vadesi dolacak olan ve kararın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle itfa edilemeyen krediler başvuru şartı olmaksızın taksit vadesinde ilgili mevzuata göre faiz tahakkuk ettirilerek taksit vadesinden itibaren kredi itfa tablosunda belirlenen taksit sayısı değiştirilmeksizin kalan vadeye yayılarak ertelenecektir. Bu karar kapsamında kredisi ertelenen esnaf ve sanatkârdan erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname alınacaktır ve çalışan sayısında erteleme dönemi boyunca azalma tespit edilen esnaf ve sanatkârlar erteleme kapsamından çıkarılacaktır.

Hangi bankanın esnaf kredi taksitleri ertelendi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AKP’nin Denizli, Mersin, Uşak il kongresine katıldığı video konferansta yaptığı açıklamaya göre Halkbank’tan kredi alan esnafın kredi taksitleri ertelendi. Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamaya göre Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin 1 Ocak 2021 30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelenecektir.