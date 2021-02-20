2021 engelli maaşı alma şartları

Engelli vatandaşlarımızın yararlandığı haklardan biri de engelli maaşıdır. Engelli maaşı sayesinde engelli vatandaşlarımız hayatlarını daha kolay yaşamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti toplumun her kesiminden vatandaşlarımızı kucaklamaya devam ediyor. Sosyal devlet anlayışının gereği olarak Türkiye engellilere engelli maaşı vermektedir. Vatandaşlarımız engelli maaşı almanın önemli noktalarını merak ediyor. 2021 engelli maaşı almanın püf noktaları belli oldu.

Son yapılan zam oranına göre 2021 engelli maaşı 609,61 TL ile 914 TL arasında ödenmektedir. Bu maaşta prim ödeme şartı yoktur. Bu maaşlar 18 yaş ile 65 yaş arası vatandaşlarımızı kapsamaktadır. 1 Ocak 2021 ile 30 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenli bir şekilde ödenmektedir. Engellilik oranı %40 ile %69 arası olanlara 609,61 TL verilirken, %70 ve üzeri engeli olan vatandaşlarımıza 914,41 TL para ödenmektedir.

Ülkemizde 5 milyondan fazla engelli vatandaşımız bulunuyor. Gerekli şartların sağlanması durumunda ülkemiz hem engelli kişiye bakan aileye maaş vermektedir hem de engelli kişiye maaş vermektedir. 2018 yılındaki engelli bakım aylığı 1.085 TL idi. Engelli maaşı ise 3 ayda bir olarak 1.796 TL olarak belirlenmişti.

Engelli Bakım Maaşı ve Engelli Maaşı Alma Şartları

Hane halkı gelirinin bakanlık tarafından belirlenen üst sınırı geçmemelidir.

Bakılacak olan engelli kişinin bakanlık tarafından belirlenen gerekli şartları taşıması gerekmektedir.

Resmi bir sağlık kuruluşundan alınan engellilik raporu.

Gelir durumunun nasıl belirlendiğini merak eden vatandaşlarımız için; adreste bulunan aile üyelerinin toplam maaşı toplanarak evdeki kişi sayısına bölünür. Eğer maaş alıyorsa engelli kişinin maaşı da eklenir.

Üst gelir limiti 1 Ocak 2018 tarihinde 967 TL olarak belirlenmiştir. Buna göre bir evde kişi başına düşen aylık gelirin 967 TL’yi geçmemesi gerekmektedir.

Engelli Aylığı ve Bakım Maaşı Başvurusu

Engelli aylığı ve bakım maaşından yararlanabilmek için gerekli evrakları ve şartları tamamladıktan sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın temsilciliğine giderek başvuruda bulunabilirsiniz. İkametgah adresinizin bulunduğu il ve ilçelerde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın temsilciliğine gidebilirsiniz. Engelli kişinin engelli maaşı alabilmesi için kaymakamlıklarda bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvuruda bulunması gerekir.

Engelliye Maaş Bağlanması Sınırları

Engelli maaşından yararlanmak isteyen kişinin herhangi bir sigortalı işte çalışmıyor ve gelirinin olmaması gereklidir. Nafaka alan kişiler de engelli maaşı alamaz. Evde bakım maaşı ya da engelli maaşı alan kişilerin ilerleyen zamanlar üzerlerine kayıtlı bir mülkiyet ortaya çıkması durumunda engelli maaşı ve evde bakım maaşı kesilecektir. Ayrıca belli aralıklarla sağlık raporunun süresi dolmaktadır. Bu yüzden sağlık raporunu yenilemek gereklidir.