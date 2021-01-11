2021 engelli aylığı ne kadar oldu? Engelli maaşına gelen zam oranı

Birçok kişiyi yakından ilgilendiren asgari ücretin 2021 senesinde ne kadar uygulanacağı geçtiğimiz ay belirlenmişti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun açıklamasının sonrasında engelli parası artacağı için engelli maaşı 2021 senesinde ne kadar merak edilmeye başlandı. Asgari ücret bir önceki seneye göre 500TL zam yapıldı ve %21,56 oranında arttırıldı. 2021 senesinde uygulanacak asgari ücret ne 2.825,90TL olarak belirlendi.

Yaşlı, ihtiyaç sahibi, engelli veya engelsiz belirlenen kişilere verilen 2022 sayılı kanunla yürürlüğe giren engelli aylığı zam oranları belirlendi.

2021 senesinde Engelli Aylığı ne kadar oldu?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yürürlüğe koyduğu ve engelli ihtiyaç sahibi yurttaşlara verilen bir hizmet olan 2021 senesindeki maaş takvimi araştırılmaya devam ediyor. 2021 Ocak ayında engelli maaşları yattı mı diye merak eden kişiler, engelli aylığının hesaplara ne zaman ve ne kadar yatırılacağı araştırılıyor. 2021 engelli maaşı ayrıca, evde yaşlı bakımı yapan kişilerede verilmektedir.

2021 senesinin Ocak ayından başlayarak engelli maaşları zamlı olarak hesaplara yatmaya başlayacak. Merakla beklenen 2021 senesinde engelli maaşı zammı ne kadar olacak sorusunun cevabı bugün açıklandı. Böylece maaşlar şu şekilde odu;

-%40 ile %69 engelli kişilere verilmekte olan 537TL’ye 120 TL artış yapılarak 657TL’ye çıkarıldı.

-%70 ve üzeri engelli kişilere ödenmekte olan 854TL’ye 170TL artış yapılarak 1.024TL’ye çıkarıldı.

2021 Ocak ayında Engelli Aylığı ne zaman hesaplara yatacak?

2022 sayılı yasayla engelli maaşı alan kişiler 2021 Ocak engelli maaşları ne zaman hesaplara yatacağını araştırıyordu. Engelli aylığı alan kişilerin her ay hesaplarına düzenli olarak maaşları yatmaktadır. Engelli aylığının hesaba ne zaman yatacağıysa engelli maaşı alan kişinin doğum tarihinin son rakamlarına göre değişmektedir. Önek olarak doğum tarihinin son rakamı 0 ila 5 arası olan kişilerin engelli aylığı her ayın beşinci günü hesabına yatmaktadır. Böylece 2021 senesi Ocak ayı engelli maaşlarının ödeneceği tarihler şöyle;

-Doğum tarihinin son rakamı 0 - 5 olanlara her ayın 5. Gününde yatmaktadır.

-Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olanlara her ayın 6. Gününde yatmaktadır

-Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olanlara her ayın 7. Gününde yatmaktadır

-Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olanlara her ayın 8. Gününde yatmaktadır

-Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olanlara her ayın 9. Gününde yatmaktadır

2021 Engelli Aylığı nereye yatacak?

Engelli maaşlarının ödemelerinde yoğunluğun yaşanmaması için engelli maaşlarının ödeme günleri farklı günlerede verilmektedir. Yukarıda belirttiğimiz engelli aylığı alma takvimiyle engelli maaşını alacak olan kişiler, doğum tarihinin son rakamına göre 2021 senesinde engelli maaşı ödemelerini PTT şubelerine giderek alabilecekler. %40’ın üzerinde engeli olanların alabileceği engelli maaşına başvuruda bulunmak isteyen kişiler, engelli maaşı başvurularını araştırmaya devam ediyor. Engelli maaşı için kişinin %40'ın üzerinde engeli olmasının yanı sıra ev halkının toplam net gelirininde belirli bir tutarın altında olması gerekmektedir.

Engelli maaşı alma şartları nelerdir?

Engelli aylığı almak isteyen kişilerin yerine getirmesi gereken şartlar şöyledir;

-Belirlenen hastanelerden alınmış engelli sağlık kurulu raporuna göre “engelli” (engel oranı %40-%69) ve başkasının yardımı olmadan yaşamına devam ettiremeyecek derecede engelli (engel oranı%70 ve üzeri) olan,

-Kanunen bakmakla yükümlü kimsesi olmamak,

-SGK’dan herhangi bir geliri olmayan ve sosyal güvencesi olmamak,

-Nafaka almayan ya da alması mümkün olmamak,

-Mahkeme kararı ile doğrudan bir mevzuat gereği bağlanmış herhangi devamlı bir geliri bulunmamak,

-Bütün gelirleri toplamının aylık ortalaması, kanunla belirlenen sınırların altında olan kişilerle, bu şartlara sahip olan kanunen bakmak zorunda olunan 18 yaşı doldurmamış engelli yakını bulunanlar, bakımının yapılması ve aylık ortalama gelirinin kanunda belirlenen sınırların altında olması şartıyla bu aylıktan yararlanabilmektedir.

Engelli aylığı başvurusunda istenen belgeler nelerdir?

2021 senesinde engelli maaşı almak isteyen kişiler engelli maaşı başvurusunda bulunmak için istenen belgeleri araştırmaya devam ediyor. Belgelerin en önemlisiyse sağlık kurulundan engel yüzdesini gösteren rapordur. İstenen belgeler şöyle;

-2 adet vesikalık fotoğraf

-Fakirlik belgesi

-Vukuatlı nüfus kayıt belgesi

-Maaş alınmadığına dair belge

-Mal bildirimi

-Dilekçe

-Sağlık kurulu tarafından alınan rapor

Engelli Aylığı kimlere verilir?

Engelli aylığı yaş ve engel durumuna göre verilmektedir. Emekli aylığı alan kişiler şöyle;

-%40-69 arasında olan kişiler engelli aylığı

-18 yaşını doldurmuş ve 65 yaşından küçük olan,

-%40-%69 arasında engelli olanlar,

-%70 ve Üzeri engelli aylığı;

-18 yaşını tamamlamış,

-%70 ve üzeri engelli olanlar,

Aylıktan yararlanamayacak kişiler arasında sayılmayan, hanede bulunan kişi başına düşen geliri, 2022 sayılı Kanunun 1. maddesinde uygulanan gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunan tutardan az geliri olan kişilere bağlanmaktadır.