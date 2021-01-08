2021 en güzel İngilizce ve Osmanlıca işyeri isimleri

İş yeri açmak isteyen kendi işinin patronu olmak isteyen binlerce kişi yatırımları üzerinde düşünüyor. İş yeri açarken yapılması gereken noktalar vardır. Bu kritik noktalardan biri de işyerinin ismidir. İŞ yeri ismi dikkat çekici ve akılda kalıcı olmalıdır.
Son dönemde birçok işyerinin isimleri İngilizce ya da Osmanlıca kelimelerden oluşmaktadır. Bu dillerde koyulan isimler son yıllarda daha dikkat çekici ve popüler oldu. İş yeri açmak isteyenler de İngilizce ve Osmanlıca iş yeri isimlerini araştırıyor. İsim ararken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar ise şu şekildedir;
- Akılda kalıcı olmalı,
- Havalı olmalı,
- Duyan “vay ne güzel isim” demeli,
- Bölgede ki en güzel isim olmalı,
- Dini, kültürel değerleri bununla beraber taşımış olduğu şeklinde her kesime hitap etmeli,
İş yeri isim ve tabelaları Türk Standartları Enstitüsü tarafından düzenlenen kurallara uygun olmalıdır. Bu kurallar TS 18313 numaralı standart tarafından belirlenmiştir. İş yeri açarken kullanılabilecek son dönemin en popüler isimleri şu şekilde;
Bread Pitt(Büfe)
Büyüksün Abla(Bayan büyük beden)
Abra Kebabra (Kebapçı)
Aya Küstü Köftecisi
Elbet Döner
Severse Döner
Doyajockson Fasd Food
Dünya Döner
Etzane (Kasap)
Grahambell (Teknik Servis)
Zavallı Kurufasülyeci
Neden Urfa
Şirin Baba Sofrası
Gördüren Optik
Pierr Mardin (Ayakkabı)
Bulgur King (Pilavcı)
Aha İntenet Cafe
Face Food (Fasd food)
Sormagir Kahvaltı Salonu
Bıcı Bıcı Oto Yıkama
Zorla Güzellik (Güzellik Salonu)
Tost Bildiklerim (Totçu)
Aralık Sonu Ocak Başı Restaurant
Sen Gelmez Oldun Restaurant
Gün Olur Devran Döner
Son Durak Büfe
Dünyayı Kurtaran Sahaf
Üj Bej Büfe
Saç ve Ceza Kuaför
Dua Et (Kasap)
Çaykovski (Çay Ocağı)
Saran
Dönüşüm
Kuvars
Saray
Akşam Sefası
Dremdo
Kuzenler
Sebastiyan
Ambar
Duriya
Şimal
Sefa
Android Market
Arka Bahçe
Duygu
Lacivert
Düş
Lady
Serab
Artemis
Ebru
Lale
Serdora
Aslım
Ye babam ye
Cafe Ciks
Yaşam Nedime
Bahar
Cafe Kahve
Pastel Nergizza
Yiyecek-i Harika
Cafeteras
Hesap
NewHappy
Yiyecek-i Has
Cavşırı Hızır
NewsBooks
İngilizce işyeri isimleri
İngilizceden dilimize birçok kelime türetilmiştir. Bu kelimeleri kullanarak hoş ve şık iş yeri isimleri kullanılıyor. İşte bu isimlerden bazıları ve anlamları;
Castle: şato, kale
chemist’s: eczacı
church: kilise
department store: büyük mağaza
dry cleaner’s: kuru temizleyici
embassy: elçilik
hotel: otel
ironmonger’s: nalbur
jeweller’s: kuyumcu
kiosk: kulübe
launderette: çamasirhane
library: kütüphane
mec-bur
mc.
pilav house
pidecix
barber shop
shoe store
sport store
toy store
vegetable shop
video shop