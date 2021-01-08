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2021 en güzel İngilizce ve Osmanlıca işyeri isimleri

Son dönemde İngilizce ve Osmanlıca işyeri isimleri trend oldu. İşyeri açmaya hazırlanan birçok kişi en güzel İngilizce Osmanlıca trend işyeri isimlerini araştırıyor.

08 Ocak 2021 Cuma 09:27
2021 en güzel İngilizce ve Osmanlıca işyeri isimleri
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İş yeri açmak isteyen kendi işinin patronu olmak isteyen binlerce kişi yatırımları üzerinde düşünüyor. İş yeri açarken yapılması gereken noktalar vardır. Bu kritik noktalardan biri de işyerinin ismidir. İŞ yeri ismi dikkat çekici ve akılda kalıcı olmalıdır.

Son dönemde birçok işyerinin isimleri İngilizce ya da Osmanlıca kelimelerden oluşmaktadır. Bu dillerde koyulan isimler son yıllarda daha dikkat çekici ve popüler oldu. İş yeri açmak isteyenler de İngilizce ve Osmanlıca iş yeri isimlerini araştırıyor. İsim ararken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar ise şu şekildedir;

  • Akılda kalıcı olmalı,
  • Havalı olmalı,
  • Duyan “vay ne güzel isim” demeli,
  • Bölgede ki en güzel isim olmalı,
  • Dini, kültürel değerleri bununla beraber taşımış olduğu şeklinde her kesime hitap etmeli,

İş yeri isim ve tabelaları Türk Standartları Enstitüsü tarafından düzenlenen kurallara uygun olmalıdır. Bu kurallar TS 18313 numaralı standart tarafından belirlenmiştir. İş yeri açarken kullanılabilecek son dönemin en popüler isimleri şu şekilde;

Bread Pitt(Büfe)

Büyüksün Abla(Bayan büyük beden)

Abra Kebabra (Kebapçı)

Aya Küstü Köftecisi

Elbet Döner

Severse Döner

Doyajockson Fasd Food

Dünya Döner

Etzane (Kasap)

Grahambell (Teknik Servis)

Zavallı Kurufasülyeci

Neden Urfa

Şirin Baba Sofrası

Gördüren Optik

Pierr Mardin (Ayakkabı)

Bulgur King (Pilavcı)

Aha İntenet Cafe

Face Food (Fasd food)

Sormagir Kahvaltı Salonu

Bıcı Bıcı Oto Yıkama

Zorla Güzellik (Güzellik Salonu)

Tost Bildiklerim (Totçu)

Aralık Sonu Ocak Başı Restaurant

Sen Gelmez Oldun Restaurant

Gün Olur Devran Döner

Son Durak Büfe

Dünyayı Kurtaran Sahaf

Üj Bej Büfe

Saç ve Ceza Kuaför

Dua Et (Kasap)

Çaykovski (Çay Ocağı)

Saran

Dönüşüm

Kuvars

Saray

Akşam Sefası

Dremdo

Kuzenler

Sebastiyan

Ambar

Duriya

Şimal

Sefa

Android Market

Eylül

Arka Bahçe

Duygu  

Lacivert

Düş

Lady

Serab

Artemis

Ebru

Lale

Serdora

Aslım

Ye babam ye     

Cafe Ciks

Yaşam   Nedime

Bahar

Cafe Kahve

Pastel   Nergizza

Yiyecek-i Harika               

Cafeteras

Hesap  

NewHappy

Yiyecek-i Has    

Cavşırı   Hızır

NewsBooks

İngilizce işyeri isimleri

İngilizceden dilimize birçok kelime türetilmiştir. Bu kelimeleri kullanarak hoş ve şık iş yeri isimleri kullanılıyor. İşte bu isimlerden bazıları ve anlamları;

Castle: şato, kale

chemist’s: eczacı

church: kilise

department store: büyük mağaza

dry cleaner’s: kuru temizleyici

embassy: elçilik

hotel: otel

ironmonger’s: nalbur

jeweller’s: kuyumcu

kiosk: kulübe

launderette: çamasirhane

library: kütüphane

mec-bur

mc.

pilav house

pidecix

barber shop

shoe store

sport store

toy store

vegetable shop

video shop



Son Güncelleme: 08.01.2021 09:27
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Anahtar Kelimeler:
IşyeriIsimIngilizce
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