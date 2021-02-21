2021 en düşük SGK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar oldu?

Memur ve emekli maaşları belirlenen günlerde hesaplara yatırıldı. SGK’dan emekli olan vatandaşların maaşları ise 17 Şubat Çarşamba günü hesaplara yatırılmaya başladı. Bağ-Kur emeklilerinin maaşı ise 25 Şubat’ta ödenmeye başlayacak. Maaşlar ödenirken 2021 yılında en düşük SGK ve Bağ-Kur maaşları da belli oldu.

Enflasyon oranları açıklandı

TÜİK tarafından, 2020 yılının yılsonu enflasyon oranı açıklandı. Verilere göre aralık ayında TÜFE yüzde 1.25 yükselirken, memur ve emekli maaşlarını etkileyen yıllık enflasyon ise yüzde 14.6 oldu. Buna göre TÜFE’de Aralık ayında 12 ayın ortalamalarına göre yüzde 12,28 oranında artış yaşandı.

2021 emekli maaşı ne kadar oldu?

Enflasyon oranının açıklanmasıyla emekli ve memur maaşlarında artış gerçekleşti. Bu artışla birlikte 2000 öncesi SSK emeklilerinin en düşük maaşı 2 bin 233 TL’den 2 bin 420 TL’ye; en düşük esnaf Bağ-Kur aylığı bin 627 TL’den bin 763 TLye; en düşük tarım Bağ-Kur aylığı ise bin 534 TL’den bin 662 TL’ye yükseldi.

SSK’dan 2000 yılı sonrasında emekli olan vatandaşların aylıkları normal şartlarda bin 447 TL olacaktı. Ancak geçen yıl en düşük emekli maaşının bin 500 TL’ye yükseltilmesinden sonra onlar için yeni bir zam söz konusu olmayacak.

SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli aylıkları

2020 Temmuz 2021 Ocak SSK (2000 öncesi) 2.233 TL 2.420 TL SSK (2000 sonrası) 1.500 TL 1.500 TL Bağ-Kur (Esnaf) 1.627 TL 1.763 TL Bağ-Kur (Tarım) 1.534 TL 1.662 TL

2021 SGK emekli maaşları

Temmuz Ocak

1.500 TL 1.625 TL

1.586 TL 1.719 TL

1.692 TL 1.834 TL

1.798 TL 1.948 TL

1.904 TL 2.063 TL

2.009 TL 2.177 TL

2.115 TL 2.292 TL

2.221 TL 2.407 TL

2.327 TL 2.522 TL

2.432 TL 2.635 TL

2.538 TL 2.750 TL

2.644 TL 2.865 TL

2.750 TL 2.980 TL

2.855 TL 3.094 TL

2.961 TL 3.209 TL

3.067 TL 3.324 TL

3.173 TL 3.438 TL

3.278 TL 3.552 TL

3.384 TL 3.667 TL

3.490 TL 3.782 TL

3.596 TL 3.897 TL

3.701 TL 4.011 TL

3.807 TL 4.125 TL

3.913 TL 4.240 TL

4.019 TL 4.355 TL

4.124 TL 4.469 TL

4.230 TL 4.584 TL

4.336 TL 4.699 TL

4.442 TL 4.814 TL

4.547 TL 4.927 TL

4.653 TL 5.042 TL

4.759 TL 5.157 TL

2021 Bağ-Kur emekli maaşları

Eski ve yeni BAĞ-KUR emekli aylıkları

Temmuz Ocak

1.534 TL 1.662 TL

1.586 TL 1.719 TL

1.692 TL 1.834 TL

1.798 TL 1.948 TL

1.904 TL 2.063 TL

2.009 TL 2.177 TL

2.115 TL 2.292 TL

2.221 TL 2.407 TL

2.327 TL 2.522 TL

2.432 TL 2.635 TL

2.538 TL 2.750 TL

2.644 TL 2.865 TL

2.750 TL 2.980 TL

2.855 TL 3.094 TL

2.961 TL 3.209 TL

3.067 TL 3.324 TL

3.173 TL 3.438 TL

3.278 TL 3.552 TL

3.384 TL 3.667 TL

3.490 TL 3.782 TL

3.596 TL 3.897 TL

3.701 TL 4.011 TL

3.807 TL 4.125 TL

3.913 TL 4.240 TL

4.019 TL 4.355 TL

4.124 TL 4.469 TL

4.230 TL 4.584 TL