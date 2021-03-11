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2021 en çok kazanç getiren tarım ürünleri belli oldu

Bazı ürünleri üreten Çiftçiler çok büyük paralar kazana bilmektedir. Bazı ürünler oldukça iyi bir kar elde ettiriyor. Kar elde edilen tarım ürünleri belli oldu. Çiftçilerimiz en çok hangi tarım ürünlerinden kazanç elde edeceklerini araştırıyor.

11 Mart 2021 Perşembe 09:07
2021 en çok kazanç getiren tarım ürünleri belli oldu
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Çiftçiler ülke ekonomisinin en önemli halkalarıdır. Buna göre çiftçilerin her daim ayakta durması gerekmektedir. Bazı tarım ürünleri çiftçilere büyük kazançlar getirmektedir. Çiftçilerimiz hangi tarım ürünlerinin kazanç getirdiğini merak ediyor. 2021 en çok kazanç getiren tarım ürünleri belli oldu. Maliyetsiz tarım ürünleri araştırılıyor. Kilosu en pahalı olan ürünler, susuz tarım ürünleri, su gerektirmeyen çeşitli bitkiler, insanların en çok ilgi gösterdiği tarım ürünleri çiftçilerin araştırdığı konular arasında yer alıyor.

Çiftçilerin en çok merak ettiği konular arasında susuz yetiştirilen tarım ürünleri gelmektedir. Bu ürünlerin maliyeti az olduğu için, sulama gerektirmediği için ekstra masrafa gerek yoktur. Bu açıdan yüksek kar oranlarıyla bu tip ürünleri yetiştirebilirsiniz. Sulama gerektirmeyip maliyeti çok düşük olan bitkiler arasında gurme mantarları, makademya fındığı, kinoa, odunsu bitkiler, peyzaj çalıları ve ağaçları, mor patates, Şakayık çiçeği, Guava meyvesi, sarımsak, bambu, safran, kampat, şifalı otlar gibi tarımsal ürünler yetiştirildiği takdirde yüksek kar elde edilebilir.

Ülkemizde en çok ekilen bitkileri tarlanıza ekerseniz rekabet konusunda geri planda kalabilirsiniz. Dolayısıyla ekimi az tercih edilen tarımsal ürünleri tarlanız ettiğiniz takdirde güzel paralar kazanabilirsiniz. Ülkemizde üretimi az olan tarımsal ürünleri araştırarak ekimini yapabilirsiniz. Buna göre ekonomik olarak kazancı en iyi olan bitkilerden bir tanesi safran bitkisidir. Ayrıca haşhaş, aloa vera, kiraz yetiştiriciliği, zencefil, Japon akça ağacı, fasulye, beyaz çay, kuşkonmaz, siyah sarımsak, istiridye mantarı, trüf mantarı, gül yetiştiriciliği, süs bitkileri yetiştiriciliği, altın çilek, bambu, badem, üzüm, kamkat ve odunsu süs bitkileri de en çok kazanç getiren tarımsal ürünlerdir.

Çiftçilerin araştırdığı konuların başında en çok para kazandıran sebze ve meyveler gelmektedir. Bu tip ürünleri yetiştirerek çok yüksek miktarda paralar kazanabilirsiniz. Yalnızca iyi bir saha araştırması yapmanız gerekiyor. Ürünün Türkiye genelinde ne kadar üretildiği, rekabetinin ve piyasasının nasıl oldu iyi bir şekilde araştırılmalıdır. En çok getirisi olan ürünler arasında yer alan altın çilek, diğer sebze ve meyvelere göre ilgi isteyen bir üründür. Bu bitki çok çeşitli iklim koşullarında yetişebilir. Bu bitkiyi üretirken organik gübre kullanmanız gerekiyor.

Şakayık çiçeği de en çok gelir getiren bitkiler arasında yer almaktadır çünkü ülkemizde bu bitkinin üretimi oldukça azdır. Şakayık çiçeği güneşli alanları sevmektedir. Üç-dört dönümlük bir araziye Şakayık çiçeği dikerseniz, çiçek başına ortalama 50 ve 55 TL kazancınız olacaktır. Bu çiçeğin en çok verimli olduğu bölge ise İzmir bölgesidir.

Son dönemlerin en çok konuşulan bitkisi olan kinoa bitkisi, getirisi fazla olan bitkiler arasında yer almaktadır. İçerisinde barındırdığı yüksek protein değeri sayesinde et yemeyen insanların en çok tercih ettiği bitkisel üründür. Kinoa bitkisi ülkemizin kuzey bölgelerini sevmektedir. Kinoanın kilosunu 50 Türk Lirası karşılığında satabilirsiniz.

Son dönemlerde en çok popüler olan bitkiler arasında mor patates gelmektedir. Ömrü uzatan sebze olarak bilinmektedir. Ekimi kolaydır ve basittir. Döviz karşılığında da satılabilmektedir. Sarımsak üretimi de yüksek kazançlar getirebilmektedir. Her bölgede üretilebilen sarımsak bitkisinin bakımı zor olduğu için genellikle çok az çiftçi tarafından ekilmektedir. Kızılcık bitkisi de oldukça faydalı bir bitkidir. Vitamin deposu olarak adlandırılır. Ülkemizde üretimi az olan kızılcık meyvesini üreterek tarımsal anlamda yüksek kazançlar elde edebilirsiniz. Nane bitkisi birçok vatandaşımız tarafından vazgeçilmez baharatlar arasında yer almaktadır. Hem kurutulmuş hem de taze bir şekilde tüketilen nane, küçük arazilerde bile üretebilme imkanına sahip olunur. Bu sayede daha naneden yüksek kazançlar elde edebilirsiniz.

Kazancı yüksek olan bazı süs bitkileri de vardır. Bunlar kış ve yazlık olarak mevsimsel özellikler taşıyabilmektedir. Bir hobi bahçesi edinerek ya da evinizin herhangi bir köşesinde süs bitkisi yetiştirebilirsiniz. Öncelikle hangi bitki yetiştireceğinize karar vermeniz gerekiyor. Süs bitkisi yetiştiriciliği, hem ticari hem de hobi olarak yapılabilmektedir. Birçok insan süs bitkilerini hem sağlık açısından, hem dekor açısından, hem de sevdiklerine hediye olarak alabilmektedir. Özellikle süs bitkileri konusunda son dönemlerde büyük bir rekabet ortamı oluşmuştur. Çünkü birçok insan daha sağlıklı olduğunu düşündüğü için hem ofislerinde hem de evlerinde bu tür bitkileri kullanmaktadır. Bu bitkilerin yetiştiriciliği son dönemlerde artsa da, bu dönemde bu işi girmiş olmanız da sizlere kazandıracaktır. Bu bitkileri evde kendiniz bile üretebilirsiniz. Evinizin bir odasını bu bitkilerin üretimine ayırmanız iyi olacaktır. Bu şekilde bir mekan ayarladığınız takdirde sadece süs bitkileri değil, daha birçok ürünü kendi başınıza üretebilme imkanına sahip olacaksınız. Öncelikle hangi alanlarda ve neden bu tür bir faaliyet içerisine gireceğinize karar vermeniz gerekmektedir. Kimisi ticari amaçlarla yaparken, kimisi sadece hobi amaçlı yaparak gönül eğlendirmek ve kendisine uğraş bulmaktadır.



Son Güncelleme: 11.03.2021 09:07
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Anahtar Kelimeler:
Tarımçiftçi
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