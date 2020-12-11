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2021 Emekli maaşlarına zam gelecek mi, ne kadar olacak, ne kadar zam gelecek?

Yeni yılla birlikte, emekli olanlar, maaşının artıp artmayacağını merak etmeye başladı. Emeklilerin maaşlarında ise 2021 yılının ocak ayında zam yapılacağı öngörülüyor.

11 Aralık 2020 Cuma 23:13
2021 Emekli maaşlarına zam gelecek mi, ne kadar olacak, ne kadar zam gelecek?
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Ahmet Kıvaç’ın Habertürk kanalında yaptığı açıklamaya göre, SSk ve Bağkur emekli aylıkları, ocak ayının ortasında gerçekleşecek enflasyon oranıyla birlikte zamlanacak.

Enflasyon eğer aralık ayında sıfır veya sıfıra yakın bir orana düşerse, SKK ve BAĞKUR emeklilerinin aylıklarında %7 oranında bir zam uygulanacak.

Memur maaşlarına ise %3 oranında toplu sözleşme zammı yapılması bekleniyor.

SKK ve BAĞKUR emeklileri, ocak ayında gelecek zamla birlikte maaşlarında 286, 25 TL gibi bir fiyat artışı görebilecek.  En yüksek emekli maaşı 6,375,37 Tl iken gelebilecek olan zamla bu miktar, 6,661,62 TL olabilir.

Emekli maaşlarında yapılan düzenleme sayısı ikiydi. Yapılan düzenlemelerde ise en düşük emekli maaşı 1000 TL oldu. Covid-19 virüsüyle birlikte tekrardan düzenlemeye gidildi ve en düşük emekli maaşı 1500 TL’ye çıkarıldı. Bu düzenlemeyle birlikte, Türkiye Emekli Deneğinden, yeni bir düzenleme talebi istendi. TÜED,  SKK ve BAĞKUR emeklilerin de taban maaşının en az asgari ücret boyutunda olmasını istedi.  Eğer TÜED’in talebi kabul edilirse, maaşlar 824 TL artmış olacak. Bu talepler doğrultusunda, dul ve yetim maaşları da düzenlemeye alınacak.

 



Son Güncelleme: 11.12.2020 23:13
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Anahtar Kelimeler:
EmekliMaaşEnflasyonTüed
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