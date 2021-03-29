2021 emekli maaşına en çok emekli promosyonu veren bankalar

Bankaların hazırladığı kampanyalar birbirlerinden farklıdır. Kimisi 500 TL promosyon sunarken kimisi daha farklı bir kampanya ile müşteriyi etkilemeye çalışır. Bazı bankalar hesap işletim ve EFT işlemleri için kredi kartı, ek kart, bordro kartlarından ücret almayarak müşterilerine farklı kampanyalar sunmaktadır. Birçok banka emekli vatandaşların maaşlarını kendilerinden çekmesi için çeşitli promosyon fırsatları ve kampanyalarla teklif sunuyor. 2021 yılında en çok promosyon veren bankalar ise aşağıda sıralanmıştır.

2021 yılında en çok emekli promosyon veren banka

2021 yılına giriş itibari ile milyonlarca SK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı yükselecek. Maaşlarında yükseliş bekleyen emekliler aynı zamanda maaşlarını taşıdıkları bankaların promosyon kampanyalarını da merak ediyor. Maaş taşımaları sonucunda bankaların müşterilerine sunduğu özel promosyonların miktarı merakla bekleniyor. 2021 yılı için emekli promosyonları ile alakalı henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

Emekli maaş promosyonu

Türkiye Bankalar Birliği’nin yaptığı açıklamalar kapsamında, promosyon miktarı direkt olarak emekli vatandaşın hesabına yatırılacak. 2021 yılı için Ziraat Bankası ile SGK arasında maaş promosyonu için anlaşma yapıldı.

Bunların yanı sıra özel bankalar da maaşlarını kendilerinden alacak olan müşterilere 500 TL, 625 TL, 750 TL miktarında promosyon kampanyaları sunacak. Yapılan kampanyalar kapsamında 1.500 TL’ye kadar emekli maaşı olanlara 500 TL, 1.500-2.000 TL arasında emekli maaşı olanlara 625 TL, 2.500 üstünde emekli maaşı olanlara ise 750 TL promosyonlar verilecek. Verilecek olan promosyonlar peşin olarak emekli vatandaşın hesabına aktarılacak. Bahsi geçen promosyon tek sefer olarak yatırılacak.

E-devlet emekli promosyon

Vatandaşların birçok işlemi yapmasını kolaylaştıran E-devlet uygulaması emekli maaşı taşımada da kolaylık sağlıyor.

T.C kimlik numarası ve şifresi ile e-devlet sistemine giriş yapan vatandaş, Sosyal Güvenlik Kurumu seçeneğinden emekli olduğu kurumu seçerek işlemini yapabilmektedir. Kişi emekli olduğu kurumu seçtikten sonra var olan banka bilgileri ekranda görülecektir. Açılan sayfada “Banka/Şube Bilgilerinizi değiştirmek için tıklayınız” yazılı alanı seçerek banka bilgilerinin yer aldığı sayfaya yönlendirilecektir. Daha sonra burada şehir, banka adı ve şubesini seçerek güncelle butonu aracılığı ile bilgilerini güncellemiş olacaktır. Bu işlem sayesinde banka değişikliği gerçekleşecektir.

E-devlet aracılığı ile ulaşılacak emekli kurumları ise şunlardır:

4A (SGK) emekli maaşı banka değişikliği

4B (Bağ-Kur) emekli maaşı banka değişikliği

4C (Emekli Sandığı) emekli maaşı banka değişikliği

ING Bank emekli promosyon: 2 bin 250 TL

ING Bank, Bağ-Kur, SGK ya da emekli sandığından emekli olan vatandaşlar için maaşlarını kendi bankalarına taşıdıkları takdirde yüksek oranlı promosyon fırsatı sınıyor. Bu kapsamda verilen promosyonlar şu şekilde:

1.500 TL emekli maaşı alanlara 500 TL,

1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL,

2.500 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 TL

Bu ödemelerin yanı sıra ek olarak Turuncu ekstra ile 750 TL harcama sonucunda 50 TL nakit ek promosyon veriliyor. Ayrıca 36 ay boyunca 50 TL totalde ise 1.800 TL veriliyor. Bu kapsamda 2.250 TL’lik promosyon verilmektedir. Emekli promosyon kampanyası hakkında ayrıntılı bilgi almak için İNGBANK sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Bunların yanı sıra banka maaşını INGBank’a taşıyanlara %1,69’dan başlayan faizlerle ihtiyaç kredisi de verilmektedir.

Şekerbank emekli promosyon : 2 bin 400 TL

Yapı Kredi emekli promosyonu: 1.000 TL

Şekerbank, SGK emeklisi olup maaşını kendi bankasına taşıyan müşterilere ilk maaşlarının hemen arkasından 2 bin 400 TL promosyon sunuyor. Emekli maaşınızı bu bankaya taşıyarak üç yıllık bir taahhüt imzaladığınız takdirde iki otomatik talimata ek 750 TL’ye kadar nakit hediye ve 2 otomatik ödeme talimatı verdiğiniz takdirde kredili mevduat hesabınız varsa 150 TL ilave veriliyor. Bunların yanı sıra emekli tanıdıklarını Şekerbank’a yönlendiren müşterilere emekli başına 150 TL ve 10 emekli yönlendirmesine 1.500 TL promosyon veriliyor.

Yapı Kredi, emekli maaşlarını kendi bankasına taşıyan ve 3 yıllık taahhüt imzalayan müşterilerine promosyonları şu şekilde sunuyor:

1.500 TL emekli maaşı alanlara 500 TL,

1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL,

2.500 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 TL

Bunun yanı sıra SGK promosyonlarına ek 175 TL, 225 TL, 250 TL otomatik ödeme talimatı ile promosyonlara yansıyor. Bu kapsamda Yapı Kredi’ye maaş taşıyan emekli vatandaşlar 1000 TL’lik promosyon alıyor. Ayrıca Yapı Kredi, 3 yıllık taahhüt kapsamında emekli maaşını taşıyan müşterilerinden EFT, hesap ve havale işlem ücreti almıyor.

QNB Finansbank emekli promosyonu : 1.300 TL

QNB Finansbank, emekli maaşını taşıyan müşterilere şu imkanları sağlıyor:

Emekli maaşının alındığı karttan işlem ücreti alınmıyor.

Emekli maaşının 10 katına kadar tüketici kredisi imkanı sunuyor.

Transfer ve EFT işlem ücreti almıyor.

Cardfinans kart ile market ve eczane alışverişlerinde %5 indirim sağlıyor.

QNB Finansbank’ın vereceği promosyonların alt limiti 850 TL iken üst limiti ise 1.300 TL olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda maaşa göre vereceği promosyonlar ise şu şekildedir:

0-1499 TL arasında emekli maaş alanlara 580 TL,

1.500-2.499 TL arasında emekli maaşı alanlara 1.100 TL

2.500 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara ise 1300 TL

İş Bankası emekli promosyonu

İş Bankası, emekli maaşını ilk kez buraya taşıyanlara şu fırsatları sunuyor:

Kredi kartına 50 TL ek puan veriyor.

Bordro hesabından hesap işlem ücreti almıyor.

Para transferi ve EFT’de işlem ücreti almıyor.

Kredi kartı veya ek kart için yıllık ücret almıyor.

Bunların yanı sıra 3 yıl anlaşma ile maaşını İş Bankası’na taşıyan müşteriler 1000 TL’ye kadar promosyon alabiliyor.

Vakıfbank emekli promosyon

Vakıfbank, emekli maaşını 3 yıl anlaşma ile kendi bankasına taşıyanlara promosyon ödemesi sağlıyor. Kart ücreti talep etmeyen Vakıfbank’a maaş geçirmek isteyen müşteriler bu işlemi şubeden, ATM’lerden ya da VakıfBank Mobil Bankacılık uygulamasından yapabilmektedir. Vakıfbank, promosyonları ise şu şekilde vermektedir:

1.500 TL emekli maaşı alanlara 500 TL,

1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL,

2.500 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 TL

Üç yıllık süre için promosyon ödemeleri peşin yapılıyor.

PTT emekli promosyon veriyor mu?

PTT, maaşlarını transfer eden müşterilerinin belirttikleri adrese teslim etmeyi taahhüt eden bir bankadır. Yaşlarından dolayı evinden çıkamayan müşteriler için güzel bir uygulamadır. Lakin bunun yanı sıra ek promosyon ödemesi yoktur.

Vatandaşlar maaş taşıma işlemini PTT’den alacakları şifre aracılığı ile e-devlet üzerinden yapabilirler. Bunun yanı sıra kişi, yaşadığı yerdeki SGK İl Müdürlüklerine dilekçe vererek de maaş taşıma işlemini yapabilir.