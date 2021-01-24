2021 Doğum Yardımı başvuruları nasıl nereye yapılır?

Yeni yılın gelmesi ile birlikte pek çok sigortalı çalışan kadın doğum yardımlarını araştırmaya başladı. Doğum yardığımı başvuruları araştırılırken aynı şekilde 2021 yılı ile birlikte doğum yardımının ne kadar olacağını araştırmaya başladı.

Sosyal devlet anlayışının en fazla talep gören desteklerinden olan doğum parası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pek çok kişiye ödemeler yapılıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yardımlarda ilk çocuğa 300 TL, ikinci çocuğa 400 TL, üç ve sonraki çocuklar için ise tek seferlik 600 TL ödeme yapılmaktadır.

Doğum yardımı vatandaşları için aranan en büyük şart, T.C. vatandaşı olmak ve Mavi Karta sahip olan kişilere verilmektedir. Ebeveynlerden en az birinin Türkiye Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olması gerekmektedir.

Doğum yardımı başvurularında ilk olarak nüfus müdürlüklerinden bebeğin doğum belgeleri olan Kimlik Paylaşım Sistemi(KPS) üzerinden kayıt işlemi halledildikten sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının il müdürlükleri ve Sosyal Hizmetler Merkezlerine gidilerek doğum yardımı başvuruları yapılabilmektedir. Yapılan başvurular sonucunda başvuru sahipleri değerlendirmeye alınır. Sonucu olumlu olan vatandaşların ödemeleri ise Bakanlık tarafından yapılmaktadır.