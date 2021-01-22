2021 Devlet mazot desteği yüzde kaç olacak?

Devlet, çiftçilere mazot desteği sunmaktadır. Çiftçiler, gübre analiz, yem, tarla parası ve mazot desteği için Milli Tarım Projesine göre başvuruda bulunmalıdır.

Havza bazlı üretime geçişin hızlanması ve desteklenmesi için Başbakan’dan çiftçilere mazot haberi geldi. Tek tek havzaların tespit edilmesi ve havza bazlı üretimin yapılması için engel bulunmamaktadır. Başbakan, ürünlerin havzalara uygun bir şekilde yetiştirilmesini söyleyerek çiftçilerin her anlamda destekleneceğini ekledi.

Çiftçinin mazotuna %50 destek

Akıllı tarım ve planlı üretime geçişte mazot sorununa devlet destek olacaktır. Çiftçinin kullandığı mazotun yarısını devlet karşılayacaktır.

100 liralık mazotun yarısı devletten

Çiftçinin kullandığı mazotun ne kadar olduğu ve nereden alındığı tespit edildiği durumda piyasadaki mazot fiyatlarında meydana gelen dalgalanmaların istikrar kazandırılıp çiftçiye o fiyattan verileceği duyuruldu.

Bu yıl yaşanması beklenen kuraklık ya da verimsizlik durumlarında Tarım ve Orman Bakanı devreye girerek çiftçileri mağdur etmeyeceği bildirildi. 2023 yılına kadar 150 milyar dolarlık üretime ulaşmak hedeflenmektedir.

Havza bazlı doğru ürünü doğru yerde eken çiftçiye tam destek

Devlet tarafından çiftçilere senede 2 defa mazot desteği verileceği açıklandı. Doğru alanda doğru ürünün yetiştirilmesi için desteklenen çiftçi, belirtilen desteği alabilecek. Havzalarda, yanlış ürünün yetiştirilmesi durumunda çiftçiler destekten faydalanamayacak. Buğday ve yem bitkisi yetiştiren kişiler %50 mazot desteğini tam olarak alabileceklerdir.

Mazot desteği ne zaman verilecektir?

Ekim ve hasat zamanında yılda 2 defa %50 mazot desteği

Recep Tayyip Erdoğan’ ın açıklaması doğrultusunda, geçen sene üreticiye %50 mazot desteği verileceği öğrenilmişti. Ödemelerin ne zaman yapılacağı konusunda Tarım ve Orman Bakanlığı açıklama yapacaktır.

Destek ilk defa ekim zamanı olan Nisan ve Mayısıs aylarında verilecektir. İkinci destek ise hasat zamanında Eylül ve Ekim ayında verilecektir.

Doğru ürünü doğru toprakta yetiştirmeyen üretici mazot desteği alamayacak

Belirtilen şartlarda yetiştirilen ürünlerden daha fazla verim alınacağı için, devlet doğru ürünü yetiştirmeyen üreticiye mazot desteği vermemektedir.

Üretilecek ürün ve üretim alanına göre destek

Binali Yıldırım, üretim gerçekleştirilmeden önce çiftçinin üretim alanı ve üretim yapılacak ürünlere göre planlandırılması gerektiğini açıkladı. Amaç üretim çeşitliliğini arttırmaktır. Gübre için %23 mazot için %50 indirim sağlanacaktır.

Bakan Bekir Pakdemirli, buğday ve arpa üretiminde gübre desteğinin %100 artırdı