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2021 Çiftçiye gübre ve mazot desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Çiftçi mazot ve gübre desteği parası nasıl alınır?

2021 yılı tarımsal destek başvurusu nasıl yapılır? 2021 yılında gübre ve mazot destek ödemeleri ne kadar? 2021 yılı mzaot ve gübre desteği ödemesi almak için gerekli şartlar neler? 2021 yılında mazot ve gübre destek ödemesini kimler alabilir? Tarımsal faaliyet yapan çiftçiler 2021 yılında gübre ve mazot destek ödemelerinin ne kadar olacağını ve destek başvurularının nasıl yapılacağını araştırıyorlar.

31 Aralık 2020 Perşembe 16:23
2021 Çiftçiye gübre ve mazot desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Çiftçi mazot ve gübre desteği parası nasıl alınır?
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2021 Yılında Çiftçilere Gübre Ve Mazot Destek Parası Ne Zaman Verilecek? Gübre Ve Mazot Destek Parası Nasıl Alınacak?

Tarımsal alana destek kapsamında çiftçilere verilen mazot ve gübre desteği için başvuru yapmak isteyen çiftçiler 2021 yılında alacakları mazot ve gübre parasının ne kadar olacağını ve bu destek parasını nasıl alacaklarını araştırıyorlar.

Tarım Ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı mazot ve gübre desteği çiftçiler tarafından ne zaman yapılacağı heyecanla bekleniyor. Tarım Ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yaptığı açıklamalara göre çiftçilere 1 milyar 987 milyon 581 bin TL destek ödemesi yapıldığını açıkladı. Tarımsal desteklemelerden yararlanmak için yapılacak şey, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıt yaptırılmasıdır. Eğer kaydınız var ise gübre ve mazot desteğinden yararlanmak istediğinizi dilekçe yazarak, bu dilekçeyi Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri’ne vermeniz gereklidir. Fakat Çiftçi kayıt Sistemi’nde kaydı olmayan kişilerin bu sisteme kayıt olmaları ve daha sonra gübre ve mazot desteği başvurusunda bulunmaları gereklidir.

Tarımsal Destek Almak İçin Nasıl Başvuru Yapılır?

Tarımsal destek kapsamında çiftçiler gübre ve mazot desteği parasının ne kadar olacağını merak ediyorlar. 2021 yılında verilecek olan mazot ve gübre destek parası herkes tarafından araştırılıyor.

Tarımsal destekten yararlanmak için müdürlüğe teslim edilecek olan dilekçe verildikten sonra, gerekli incelemeler yapılmaktadır. Eğer başvuru onaylanırsa tarımsal destek ödemsi almaya hak kazanılmaktadır. Başvurusu onaylanan çiftçilerin banka hesaplarına destekleme ödemesi yapılıyor. Mazot destekleme ödemesi ise güncel mazot fiyatının % 50’si tutarında verilmektedir. Verilen destekler sayesinde çiftçilerin aktif bir şekilde tarımsal faaliyetlerine devam etmelerine yarar sağlanıyor.

Tarımsal Destek Ödemesi Almak İçin Gereken Şartlar Neler?

  • Destekten yararlanılması için ilk önce Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olunması gereklidir.
  • Bakanlığın belirlediği tarihlerde dilekçe ile başvuru yapılması gereklidir.
  • 50 dekardan fazla arazisi olan çiftçilerin ilk önce toprak analizi yaptırmaları gereklidir.
  • Toprak analizi yaptırmayan çiftçilerin mazot ve gübre desteğinden yararlanmaları mümkün değildir.
  • Önek olarak, 132 dekar araziye sahipsiniz. Bu alan için üç toprak analizi yaptırmanız gerekiyor. Çünkü her 50 dekar için 1 analiz şartı var. Şayet iki adet analiz yaptırır ve kalan 32 dekar için analiz yaptırmazsanız sadece 100 dekar için gübre desteği alırsınız. 32 dekar için sadece mazot desteği alınabilir.
  • Destek kapsamında mazotun 100 TL’sinin 50 TL’si devlet tarafından karşılanmaktadır.
  • Çiftçinin ekeceği ürünün coğrafi koşullara uygun olup olmadığının tespit edilmesi gereklidir.

Gübre Ve Mazot Desteği Ödemesi Ne Kadar Verilecek?

Çiftçi Kayıt Sisteminde kaydı olan çiftçiler mazot ve gübre destek ödemesinin ne kadar olacağını araştırıyorlar. 2019 yılında Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında arpa, buğday, çavdar, tritikale ve yulaf için dekar başına 19 TL’si mazot, 8 TL’si gübre olmak üzere 27 TL destek ödemesi yapılmaktaydı.

2019 Yılı Tarımsal Destek Ödemeleri!

Çiftçi Kayıt Sistemine dahil çiftçilere Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, dekar başına olmak üzere, buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 19 lirası mazot, 8 lirası gübre olmak üzere toplam 27 lira, çeltik, kütlü pamuk için 62 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere 66 lira, nohut, kuru fasulye, mercimek için 22 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere toplam 26 lira, patates için 27 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere 31 lira, yağlık ayçiçeği, soya için 26 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere 30 lira, dane mısır için 25 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere 29 lira, kuru soğan, kanola, aspir, yaş çay, fındık, yem bitkileri için 17 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere 21 lira, zeytin ve diğer ürünler için 15 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere 19 lira destek verilecek. Nadas için de dekar başına 8 liralık mazot desteği sağlanacak.

Toprak analizi desteği asgari olarak 50 dekar ve üstü tarım arazilerinde, her 50 dekara toprak analiz desteği olarak çiftçilere 40 TL destek ödemesi yapılacaktır.

Organik tarım kategorilerine göre her dekar başına 5 ile 75 TL destek ödemesi yapılacaktır.



Son Güncelleme: 31.12.2020 16:23
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