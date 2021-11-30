2021 çalışan anneye bakıcı desteği 300 Euro oldu! Çalışan anne bakıcı desteği nedir, nasıl başvurulur?

Çalışan annelere AB destekli 300 Euro bakıcı yardımı sağlanıyor. Devlet hem annelere hem de çocuklara bazı yardım ödemelerinde bulunuyor. Çocuklara destek amaçlı olarak SGK çocuk yardım parası, şehit ve gazi çocuklarına eğitim desteği, muhtaç asker ailelerine destek, çocuk parası gibi maddi yardımlarda bulunuyor. Peki çalışan anne bakıcı yardımı nedir, bu yardımdan nasıl yararlanılır? Çocuklu ve çalışan kadınların bakıcı yardımı alması için hangi şartlar gerekiyor? Bakıcı yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar…

Çalışan Anneye bakıcı yardımı

AB destekli bu proje SGK tarafından yürütülmektedir. Çalışan anneye bakıcı desteği projesi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile AB tarafından geliştirilmiştir. Bu projede Ankara, İzmir, İstanbul’da çalışan annelere çocuk bakımı için destek olmak amaçlanır.

Bu proje 0-24 ay aralığında çocuğu olan ve 4a statüsünde sigortalı çalışan kadınlara verilmektedir. Peki bu destekten yararlanmak isteyen annelerin hangi şartlara uyması gerekiyor?

Bakıcı yardımı şartları nelerdir?

Çalışan annelerin bakıcı yardımından yararlanması için öncelikle T.C. vatandaşı olması gerekiyor. 0-24 ay aralığında çocuk sahibi olmak, Üç büyük ilden (İstanbul, İzmir ya da Ankara’da) birinde ikamet etmek, 4a statüsünde çalışıyor olmak, çocukla aynı evde ikamet ediyor olmak, tam zamanlı ya da sigortalı bir bakıcının cocuğa bakıyor olması gerekmektedir. Başvurular online şekilde alınmaktadır.

Bakıcı desteğinden kimler yararlanabilir?

Bu destekten yararlanmak isteyen kadınların tam zamanlı 4a statüsünde çalışan ve 0-24 ay aralığında cocuğu olan bir anne olması gerekmektedir.

Devlet memurları ve BAĞKUR’lu çalışan kadınlar, çalışan annelere bakıcı desteğinden faydalanmamaktadır. Bununla birlikte parttima çalışan kadınlar da bu desten yararlanamazlar.

Çalışan anne bakıcı desteği için nasıl başvuru yapılır?

İlk olarak https://www.sgkegitimlibakici.org/ linkine tıklayarak siteye kaydolmanız gerekmektedir.

“Kayıt ol” butonuna tıkladıktan sonra “e-devlet giriş” seçeneğine tıklayarak e-devlet sistemine kendi şifrenizle giriş yapınız.

Açılan sayfada “başvuru yap” kısmına tıklayınız ve sizden doldurmanızı istedikleri formu doğru şekilde doldurunuz. Sonrasında “devam et” kısmına basınız ve son olarak kişisel bilgilerinizi yazdıktan sonra işleminizi onaylayınız. Bu adımları eksiksiz yaptıktan sonra başvurunuz tamamlanmış olacaktır.

Bakıcı yardımı nasıl alınır?

Bu yardım SGK tarafından hazırlanan başvuru sayfası üzerinden başvuruda bulunarak alınmaktadır. Yukarıda verilen adımlar eksiksiz tamamlandığında başvurunuz gerçekleşmiş olur.

Bakıcı desteği miktarı ne kadar?

Çalışan kadınların bakıcı yardımı 300 Euro şeklindedir. Özel gereksinimli çocuklar için bu tutar 350 Euro şeklindedir.

Bakıcı yardımı ne kadar süre ödenir?

Bu destek en fazla 32 ay boyunca verilmektedir. Çocuklar 36 aya gelene kadar bu destekten yararlanılabilmektedir.

Bakıcı yardımı resmi sosyal medya hesapları

Bu destekten yararlanmak isteyen anneler, yardımla ilgili güncel duyurulardan ve son gelişmelerden haberdar olmak için https://www.facebook.com/sgkegitimlibakici/ , https://twitter.com/egitimlibakici_ , https://www.instagram.com/sgkegitimlibakici/ sosyal medya hesaplarını takip edebilir.

