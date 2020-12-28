2021 brüt asgari ücret ne kadar oldu? 2021 net ve brüt asgari ücret tutarları

Brüt asgari ücret ne kadar oldu? (2021)

tespit komisyonu toplantısının ardından belirlenen asgari ücret tutarı merak konusu oldu. 01 Ocakile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli olacak olan asgari ücret net ve brüt miktarları araştırılmaya devam ediliyor.

01 Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli olan asgari ve azami brüt miktarları aşağıdaki gibidir;