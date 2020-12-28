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2021 brüt asgari ücret ne kadar oldu? 2021 net ve brüt asgari ücret tutarları

Yeni yıl öncesi belirlenen asgari ücret miktarı 28.12.2020 tarihi itibariyle netlik kazandı. Asgari ücret tespit komisyonunun uzun süren toplantılar sonrasında belirlemiş olduğu asgari ücret miktarı milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor.

28 Aralık 2020 Pazartesi 19:20
2021 brüt asgari ücret ne kadar oldu? 2021 net ve brüt asgari ücret tutarları
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Asgari ücret tespit komisyonu toplantısının ardından belirlenen asgari ücret tutarı merak konusu oldu. 01 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli olacak olan asgari ücret net ve brüt miktarları araştırılmaya devam ediliyor.

Brüt asgari ücret ne kadar oldu? (2021)

01 Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli olan asgari ve azami brüt miktarları aşağıdaki gibidir;

  • Brüt asgari ücret: 3.577,50 Türk Lirası.
  • SGK tavan asgari ücret: 2.825,90 Türk Lirası.


Son Güncelleme: 28.12.2020 19:20
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Anahtar Kelimeler:
2021Asgariücret
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