2021 brüt asgari ücret ne kadar oldu? 2021 net ve brüt asgari ücret tutarları

28 Aralık 2020 Pazartesi 19:20
Asgari ücret
tespit komisyonu toplantısının ardından belirlenen asgari ücret tutarı merak konusu oldu. 01 Ocak 2021
ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli olacak olan asgari ücret net ve brüt miktarları araştırılmaya devam ediliyor.
Brüt asgari ücret ne kadar oldu? (2021)
01 Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli olan asgari ve azami brüt miktarları aşağıdaki gibidir;
- Brüt asgari ücret: 3.577,50 Türk Lirası.
- SGK tavan asgari ücret: 2.825,90 Türk Lirası.
Son Güncelleme: 28.12.2020 19:20
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