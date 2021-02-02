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2021 borsalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Dünya borsaları açılış ve kapanış saatleri

Birçok kişi tarafından merak edilen borsa saatleri İstanbul’da yaşayan vatandaşlar içinde merak konusu olmaya devam ediyor. Yatırımcıların daha çok kullandığı borsa açılış ve kapanış saatlerinin ne olduğunu merak ediyor. 2021 yılı için Borsaların açılış ve kapanış saatinde değişiklik yaşandı mı?

02 Şubat 2021 Salı 17:00
2021 borsalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Dünya borsaları açılış ve kapanış saatleri
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Borsa; çeşitli kurallar dahilinde yatırım araçları gibi hisse senetleri içerisinde alım, satım işlemlerinin yapıldığı yer olarak belirtilmektedir. Alım satım işlemlerinde satıcılar bir araya gelmez ve gerekli işlemler aracı olarak belirlenen kurumlar ile gerçekleştirilmektedir.

 Temelinde arz- talep ilişkisi yatan borsada alım satım işlemleri gibi büyük işler gerektiren olaylarda hisse senetleri üzerinden işlem yapılmaktadır.  Borsada herhangi bir işlem yapılması durumunda kabul edilen broşa ile aracı kurumlardan uygun olanı seçilip yatırım hesabı oluşturulmaktadır. Borsa da asıl hedef kâr olduğu için vatandaşın borsa piyasasını düzenli şekilde mutlaka takip etmesi gerekmektedir. Düzenli şekilde takip edilmediği sürece yatırım kararı olumsuz sonuçlanabilir.

Ülkemizde ve dünya üzerinde borsaların önemi gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Piyasaların seyrini takip eden vatandaşlar için önemli konu olan borsalar 2021 yılı için saatler de değişiklik gösterip göstermediği merak konusu oldu.

2021 Borsa saatlerinde değişiklik yaşandı mı?

Yeni yıla giriş ile birlikte borsaların açılış ve kapanış saatlerinde değişiklik yaşandı mı yatırımcılar ve birçok vatandaşlar için merak konusu oldu. Türkiye’nin en kalabalık şehirleri arasında yer alan İstanbul’da borsa sabah 09.40 da başlıyor ve 18.10’da bitiyor. BİST’ göre bu durum değişmektedir. BİST’te 2021 yılı için resmî tatiller ve dini ve milli bayramlar için işlem yapılmamaktadır.

Anlık harekete geçeceğiniz yatırımlar için farklı farklı zaman dilimleri de vardır. İşte farklı zaman dilimlerinde borsa çalışma saatleri:

  • Açılış Seansı Emir Toplama için saat aralığı: 09:40-09:55
  • Eşleştirme/ Fiyat Belirleme için saat aralığı: 09:55-10:00
  • Sürekli İşlem için saat aralığı: 10:00-13:00
  • Gün ortası verilen alım satım emirlerinin toplandığı aralık: 13:00-13:55

Toplanan alım satım emirleri eşleştirilerek hisselerin işlem göreceği değer 13:55-14:00 aralığında gerçekleşir.

  • Sürekli işlem için saat aralığı: 14:00-18:00
  • Kapanış saat aralığı: 18:00-18:01
  • Kapanış Seansı Emir Toplama saat aralığı: 18:01-18:05
  • Eşleştirme/ Fiyat Belirleme için saat aralığı: 18:05-18:07
  • Kapanış Fiyatından İşlemler için saat aralığı: 18:07-18:10

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasaları Seans Saatleri şu şekildedir:

  • Pay Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri için saat aralığı: 09:30-18:10
  • Endeks Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri için saat aralığı: 09:30-18:15
  • Diğer Sözleşmeler için saat aralığı: 09:30-18:15

DÜNYA BORSALARI AÇILIŞ KAPANIŞ

  1. İngiltere: London İntenational Exchange : 10:00-18:30
  2. Almanya: Frankfurt/Xetra Stock Exchange : 10:00-18:30
  3. Fransa: Euronext Paris : 10:00-18:30
  4. İspanya: Madrid Stock Exchange : 10:00-18:30
  5. Hollanda: Euronext Amsterdam : 10:00-18:30
  6. Portekiz: Euronext Lisbon : 10:00-18:30
  7. İsveç: Stockholm Stock Exchange : 11:00-19:30
  8. İtalya: Milano Stock Exchange : 11:00-19:30
  9. İspanya Borsası : 11:00-19:30
  10. Belçika: Euronext Brussels : 11:00-19:30
  11. Norveç: Oslo Stock Exchange : 10:00-17:20
  12. Danimarka: Copenhagen Stock Exchange : 10:00-17:55
  13. İsviçre: Swiss Exchange : 10:00-18:20
  14. Finlandiya: Helsinki Stock Exchange : 10:00 - 18:25

Asya Kıtası Borsa Açılış Kapanış Saatleri: Türkiye saati baz alınmıştır.

  • Çin Borsası : 04:30-11:00
  • Japonya Borsası : 04:00-10:00
  • Hong Kong Borsası : 04:30-11:00

Amerika Kıtası Borsa Açılış Kapanış Saatleri:

  • New York Borsası (NYSE) : 16:30-23:00
  • Nasdaq : 16:30-23:00
  • Kanada: Toronto Stock Exchange : 17:30-00:00

 

Döviz Piyasalarında İşlem


Döviz piyasalarında genellikle işlem saatlerine göre değişiklik gösterdiği görülmektedir. Türkiye saati ile ayarlanan döviz piyasası  Sidney, Tokyo, Franfurt, Londra ve New York olarak belirlenmiştir.

 

 

  • Sidney/Avustralya : 00:00-08:00
  • Tokyo/Japonya : 02:00-11:00
  • Frankfurt/Almanya : 09:00-18:00
  • Londra/İngiltere : 10:00-19:00
  • New York/ABD : 15:00-00:00


Son Güncelleme: 02.02.2021 17:00
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BorsaDövizAvrupa BorsaBorsa SaatleriDöviz Piyasa
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