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2021 Bira fiyatları zamlı listesi

2021 yılında yapılan zamla birlikte bira fiyatlarında da değişim oldu. 2021 yılına girdiğimiz ilk günlerde alkol bulunan içeceklere ,07 oranında ÖTV zammı yapıldı. Yapılan bu zam sosyal medyanın da gündemi oldu. Yapılan zam sonrası güncel bira fiyatlarıyla ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

11 Ocak 2021 Pazartesi 08:26
2021 Bira fiyatları zamlı listesi
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2021’in ilk günlerinde yapılan  %17,7 oranındaki ÖTV zammı sonrası bira fiyatları değişti. Ancak zam gelmesine rağmen, üretim yapan firmalar yapılan değişikliği alkol fiyatlarına henüz yansıtmadılar. Şuan ki satışlar eski fiyatlar üzerinden yapılsa da, zammın ne zaman uygulanacağı konusunda ki belirsizlik devam ediyor. Bira fazla tüketildiği için de fiyatları doğal olarak merak ediliyor.

2021 yılında bira fiyatları ne kadar oldu?

Efes Pilsen, 5 Ocak’ta bayilerine yolladığı mesajda, 7 Ocak 2021’den itibaren geçerli olmak kaydıyla fiyat listesinin değiştiğini bildirmiştir. Gelen zam ile güncellenen 2021 yılı bira fiyat listesi aşağıda ki gibidir.

2021 yılı Efes Pilsen fiyat listesi:

  • 30’luk Efes Pilsen depozitolu şişenin fiyatı : 7,75 TL
  • 50’lik Efes Pilsen depozitolu tombul şişenin: 12,00 TL
  • 50’lik Efes Pilsen depozitolu uzun şişenin: 12,00 TL
  • 33’lük Efes Pilsen kutunun fiyatı : 10,00 TL
  • 50’lik Efes Pilsen kutunun fiyatı: 12,25 TL
  • 1 litrelik Efes Pilsen kutunun: 22,50 TL
  • 50’lik Efes fıçı yüksek alkollü kutunun: 14,50 TL
  • 50’lik Efes fıçı yüksek alkollü şişenin fiyatı (Depozitosuz): 12,50 TL
  • 50’lik Efes Pilsen özel serinin fiyatı (Depozitosuz): 12,50 TL
  • 50’lik Efes Extra depozitolu şişenin fiyatı: 14,25 TL
  • 23,7’lik Efes Extra Blend kutunun fiyatı: 9,50 TL
  • 23,7’lik Efes Ekstra Shot kutunun fiyatı: 9,50 TL
  • 50’lik Efes Malt depozitolu şişenin fiyatı: 11,00 TL
  • 50’lik Efes Malt kutunun fiyatı: 11,25 TL
  • 25’lik Efes Malt Depozitosuz şişenin fiyatı: 6,50 TL
  • 33’lük Efes Brewmaster Red Ale Depozitosuz şişenin fiyatı: 12,00 TL
  • 33’lük Efes Brewmaster White Ale Depozitosuz şişenin fiyatı: 12,00 TL

2021 yılı Tuborg Biranın fiyat listesi

  • 50’lik Tuborg Gold Depozitolu şişenin fiyatı: 12,00 TL
  • 50’lik Tuborg Gold Depozitosuz şişenin fiyatı: 12,75 TL
  • 50’lik Tuborg Gold kutunun fiyatı: 12,25 TL
  • 33’lük Tuborg Gold Depozitosuz şişenin fiyatı: 11,00 TL
  • 33’lük Tuborg Gold kutunun fiyatı: 10,00 TL
  • 50’lik Tuborg Amber depozitosuz şişenin fiyatı: 12,75 TL
  • 50’lik Tuborg Amber Kutunun fiyatı: 12,25 TL
  • 50’lik Tuborg Kırmızı Special Kutunun fiyatı: 15,50 TL
  • 25’lik Tuborg Kırmızı Shot Special Kutunun fiyatı: 9,50 TL
  • 50’lik Tuborg Filtresiz depozitosuz şişenin fiyatı: 13,50 TL
  • 50’lik Tuborg Filtresiz Kutunun fiyatı: 13,50 TL

2021 Bomonti fiyat listesi                                                                                         

  • 50’lik Bomonti depozitolu şişenin fiyatı: 12,00 TL
  • 50’lik Bomonti depozitosuz şişenin fiyatı: 12,50 TL
  • 50’lik Bomonti Filtresiz depozitosuz şişenin fiyatı: 13,50 TL
  • 50’lik Bomonti Filtresiz Kutunun fiyatı: 13,50 TL
  • 33’lük Bomonti Red Ale depozitosuz şişenin fiyatı: 12,50 TL
  • 33’lük Bomonti Black depozitosuz şişenin fiyatı: 12,50 TL
  • 33’lük Bomonti İpa depozitosuz şişenin fiyatı: 14,00 TL

2021 Miller Bira fiyat listesi

33’lük Miller depozitosuz şişenin fiyatı: 12,00 TL

50’lik Miller depozitosuz şişenin fiyatı: 14,00 TL

50’lik Miller Kutunun fiyatı: 14,00 TL

2021 Carlsberg Bira fiyat listesi

  • 50’lik Carlsberg depozitolu şişenin fiyatı: 12,50 TL
  • 33’lük Carlsberg depozitosuz şişenin fiyatı: 11,50 TL
  • 50’lik Carlsberg Kutunun fiyatı: 13,00 TL
  • 33’lük Carlsberg Kutunun fiyatı: 10,75 TL

2021 Beck’s fiyat listesi

50’lik Beck’s Kutunun fiyatı: 13,00 TL

50’lik Beck’s depozitosuz şişenin fiyatı: 13,00 TL

33’lük Beck’s oepozitosuz şişenin fiyatı: 12,00 TL

2021 Corona Bira fiyat listesi

  • 35,5’lik Corona Extra şişenin fiyatı: 17,50 TL

2021 Erdinger Bira fiyat listesi

  • 33’lük Erdinger depozitosuz şişenin fiyatı: 17,50 TL

2021 Marmara Gold Bira fiyat listesi

  • 1 Litre Marmara Gold depozitosuz şişenin fiyatı: 20,00 TL

2021 Amsterdam Navigator Bira fiyat listesi

50’lik Amsterdam Navigator Kutunun fiyatı: 18,50 TL

50’lik Amsterdam Navigator depozitosuz şişenin fiyatı: 18,50 TL

2021 diğer marka bira fiyat listesi         

  • 1 litrelik Skol Bira depozitosuz pet şişenin fiyatı: 20,00 TL
  • 45’lik Grolsch depozitosuz şişenin fiyatı: 23,00 TL
  • 35’lik Frederic Marzen Lager şişenin fiyatı: 15,75 TL
  • 35’lik Frederic India Pale Ale şişenin fiyatı: 15,75 TL
  • 35’lik Frederic Brown Ale şişenin fiyatı: 15,75 TL
  • 35’lik Frederic White Ipa şişenin fiyatı: 15,75 TL
  • 33’lük Weihenstephan depozitosuz şişenin fiyatı: 15,75 TL
  • 33’lük Weihenstephan Vitus depozitosuz şişenin fiyatı: 18,00 TL
  • 44’lük Guinness Kutunun fiyatı: 19,25 TL
  • 33’lük SOL Cerveza depozitosuz şişenin fiyatı: 15,75 TL
  • 33’lük Leffe Brune Blonde depozitosuz şişenin fiyatı: 18,50 TL
  • 33’lük Leffe Brune depozitosuz şişenin fiyatı: 18,50 TL
  • 33’lük Leffe Radieuse depozitosuz şişenin fiyatı: 24,00 TL
  • 33’lük Hoegaarden depozitosuz şişenin fiyatı: 18,00 TL
  • 33’lük Desperados depozitosuz şişenin fiyatı: 18,50 TL
  • 33’lük Kronenbourg 1664 Blanc depozitosuz şişenin fiyatı: 15,75 TL
  • 33’lük Grimbergen Blonde depozitosuz şişenin fiyatı: 16,50 TL
  • 33’lük Grimbergen Double Ambree depozitosuz şişenin fiyatı: 16,50 TL
  • 33’lük Bud depozitosuz şişenin fiyatı: 12,00 TL
  • 50’lik Bud depozitosuz şişenin: 12,50 TL
  • 50’lik Bud Kutu şişenin fiyatı: 12,50 TL
  • 45’lik Varım Kutunun fiyatı: 10,00 TL
  • 45’lik Varım Limonlu Kutunun fiyatı: 10,00 TL
  • 33’lük Duvel depozitosuz şişenin fiyatı: 25,00 TL

2021 yılında bira fiyatlarına zam yapıldı mı?

7 Ocak 2021 tarihi itibariyle bira fiyatlarına zam yapıldığı açıklandı. Bu zamla beraber eski satış fiyatı 12 TL olan 50’lik şişe bira fiyatı 13.25 TL oldu.

Güncel zam listesi yukarıdaki gibidir.

 



Son Güncelleme: 11.01.2021 08:26
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2021Bira
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