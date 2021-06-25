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2021 bedelli askerlik kredisini hangi bankalar veriyor? Bankaların bedelli askerlik kredisi şartları belli oldu 25 Haziran 2021 Cuma

Birçok kişinin merak ettiği 25 Haziran 2021 Cuma günü gündeme gelen 2021 bedelli askerlik kredisini hangi bankalar veriyor? Bankaların bedelli askerlik kredisi şartları belli oldu konusu hakkında merak edilen ayrıntıları kaleme aldık. 25-06-2021 tarihli haberimizde 2021 bedelli askerlik kredisini hangi bankalar veriyor? Bankaların bedelli askerlik kredisi şartları belli oldu hakkında güncel bilgileri edinebilirsiniz.

25 Haziran 2021 Cuma 04:32
2021 bedelli askerlik kredisini hangi bankalar veriyor? Bankaların bedelli askerlik kredisi şartları belli oldu 25 Haziran 2021 Cuma
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Askerlik görevini bedelli yapacak vatandaşların başvuruda bulunabilmesi için oluşturulmuş olan kredi olanaklarıyla bedelli askerlik kredisi çekilip askerlik görevi yapılabilmektedir. Bütün bankalar bedelli askerlik kredisi vermemektedir ve kredi veren bankalara başvuruda bulunan vatandaşların belirli şartları sağlaması gerekmektedir.

Bedelli askerlik kredisi şartları nelerdir?

Bedelli askerlik kredi şartları bankalara göre değişiklik göstermektedir. Bedelli askerlik uygulamasının hayata geçirilmesiyle birlikte bankalar bu süreçle ilgili adımlar atarak farklı vadeler ve faiz oranlarıyla krediler finanse etmeye başladılar. 2020 yılında 35 bin TL karşılığında bedelli askerlik başvurusu yapılabilmekteydi fakat bu tutar ikinci dönemde 37 bin 70 TL’ye yükseldi.

Bedelli askerlik kredisi çekecek vatandaşların gelir belgesi, kimlik belgesi ve başvuru formu ile başvurularını tamamlamaları gerekir. Kredi notunuz yüksekse bedelli askerlik kredisinden yararlanabilirsiniz. Bedelli askerlik kredilerinde tutarlar kredi çeken kişinin eline geçmeyip doğrudan MSB hesabına aktardığından bu konuda zorluk yaşanmamaktadır.

Bedelli askerlik kredisi veren bankalar hangileridir?

İş Bankası tarafından 60 aya varan vadelerle bedelli askerlik kredisi finanse edilmektedir. Yüzde 0.96 faiz oranlarıyla bankaya başvuruda bulunmak isteyenler mobil kanal, şubeler veya intenet şubesi kullanabilmektedir. Kredilerde en fazla dikkat çeken noktalardan birisi adayların gelir durumlarını belgeleyebilmeleri olmaktadır.

Türkiye Finans 60 aya varan vadeler ve yüzde 0.99 faiz oranlarıyla askerlik kredisi vermektedir. Başvurular banka şubeleri üzerinden yapılabiliyor.

Denizbank 48 aya varan vade ve yüzde 1.46 faiz oranıyla bedelli kredisi finanse etmektedir. Denizbank’a başvuruda bulunabilmek için bankanın istediği belgeleri temin etmeniz gerekir.

Türkiye Ekonomi Bankası 60 aya varan vade olanağıyla kredi finanse etmektedir. Kredi başvurularınızı banka şubeleri aracılığıyla yapabilirsiniz. Başvurularda kimlik fotokopisi, gelir belgesi ve askerlik başvuru öneği gerekir. Düzenli gelirinizin olduğunu kanıtladığınızda kredi notunuzda da olumsuz bir durum bulunmuyorsa başvurunuz geçerli olur.

Garanti Bankası 48 aya varan vadeler ve yüzde 1.41 faiz oranlarıyla askerlik kredisi vermektedir. Düzenli gelir belgesi ve kimlik bilgilerinin bankaya ibrazı halinde kredi MSB bedelli askerlik hesabına transfer edilir.

Bedelli askerlik kredisi çekerken dikkat edilecekler nelerdir?

Bedelli askerlik kredisi çekebilmek için ilk etapta vatandaşların kamu bankalarının dışındaki özel bankaların kredilerini ihtiyaç kredisi olarak finanse etmesidir. Bankalardan bazıları tutarı MSB hesabına yatırsalar da bazıları bedelli askerlik kredilerini ihtiyaç kredisi tutarlarına göre hesaplamaktadır. Buna göre bedelli askerlik kredisi veren bankalarla adayların kendilerini kısıtlamayıp diğer bankalara ihtiyaç kredi başvurusunda bulunarak imkanlarını genişletebilme olanağı sağlanmaktadır.


Son Güncelleme: 25.06.2021 04:32
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Anahtar Kelimeler:
Bedelli AskerlikMsb
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