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2021 bankaların borsa komisyon oranları ve en düşük komisyon alan bankalar

2021 yılı için merak edilen bankaların uyguladıkları borsa komisyon oranlarını, hangi banka ne kadar komisyon uyguluyor, yatırım borsası için en iyi seçenek hangi bankalar, borsadaki en düşük komisyona sahip hangi banka gibi soruların cevabını vermeye çalıştık. İşte detaylar..

23 Şubat 2021 Salı 21:18
2021 bankaların borsa komisyon oranları ve en düşük komisyon alan bankalar
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Borsada alım satım işlemleri gerçekleştirirken kullanabileneceğiniz bir çok altenatif mevcuttur. Bunlar özel bankalar ve müesseler şeklinde denebilir. Bankalardaki kola işlem hareketliliği ile bir çok avantaj sağlamaktadır. Bankaların borsa komisyon oranları, yatırım ve borsadaki en düşük komisyon oranlarını araştırdık.

2021 yılı için merak edilen bankaların uyguladıkları borsa komisyon oranlarını, hangi banka ne kadar komisyon uyguluyor, yatırım borsası için en iyi seçenek hangi bankalar, borsadaki en düşük komisyona sahip hangi banka gibi soruların cevabını vermeye çalıştık. İşte detaylar...

 

İntenet ve mobil bankacılık ile borsa hesabı açma

Bankaların  İntenet ve mobil bankacılık ile borsa hesabı açmanız gerekir. İlgili uygulama ile operasyonlar bölümünden hesap açma işlemi yapabilirsiniz. Bankaların borsa kurul oranları bankadan bankadan değişiklik göstermektedir. Büyük işletmeler olmaları sebeniyle özel işletmelere göre daha yüksektir. Oranlar ise binde bir ve ya binde otuz gibi farklılık gösterir.

 

Bankalar ve komisyon oranları

Denizbank, Garanti, Akbank, Ziraat Yatırım, Yapı ve Kredi Bankası, Halkbank, Qnb Finansinvest

 

Yapı Kredi Bankası Komisyon Oranları

Yapı Kredi Bankası pay alım satım operasyonların içi on binde otuz komite oranı uygulamıştır.

Hacim                                                                                Komisyon oranı (binde)

0 - 25.000                                                                                 1,99

25.001 - 50.000                                                                  1.90

50.001 - 200.00                                                                    1,70

200.001 - 500.000                                                               1,50

500.000 - 1.000.00                                                             1,30

1.000.001 - 2.500.000                                                        1,20

2.500.001 - 5.000.000                                                          1,10

5 milyon ve üstü                                                                0,90

 

Akbank Yatırım komisyon oranları

Özel ana paralı bankalardan olan Akbank’da alım satım operasyonlarınızı anında yapabilirsiniz. Akbank’ın komite toplam oranlı 10 binde 32 olarak uygulanmıştır. İşlemlerinizi hacim yoğunluk ve hareketliliğine göre düzenleyebilirsiniz.

Hacim                                                                                Komisyon oranı (binde)

0 - 50.000                                                                            2

50.000 - 200.00                                                                    1,7

200.001-  500.000                                                               1,5

500.000 - 1.000.00                                                             1,3

1.000.001 - 2.500.000                                                        1,2

2.500.001 - 5.000.000                                                          1,1

5 milyon ve üstü                                                                0,9

Komisyon oranlarına yüzde beş banka ve sigorta muameleleri eklennmemiştir.

Ayrıca Akbank komisyon oranlarında değişiklik yapma hakkı vardır.  Bu hakkını gizlemektedir.

 

QNB Finansinvest Yatırım Komisyon Oranı

QNB’de  yatırım müesseseyi alım satım işlemlerinzi basit bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Finansbank bu harekatler için binde bir tutarında kurul belirlemiştir.

Hisse senedi işlemlerinizdeki binde bir komisyon oranı alım satım gerçekleştirebilirsiniz. Takas işelmi gün değerli olarak belirlenmiş satışlarda hesabınızdaki bakiye t+2 yani seans saatleri dışında da ilem yapabilirsiniz. Bu yaptığınız işlemler ertesi günü için borsaya iletilir.

 

Garanti Bankası Katılım komisyon oranları

Garanti BBVA ile bankacılık işlemlerinizi harekatlarınızı kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Harekat yapmak isteyen kişiler için bir çok olanak mevcuttur.

Son üç aylık ortalama hacmi                                                  Komisyon oranı (binde)

0-  5.000.00                                                                            1,85

5.000.00 - 25.000,00                                                               1,75

25.000,00 - 50.000.00                                                              1,65

50.000,00 - 150.000.00                                                             1,55

150.000.00 - 250.000.00                                                           1,55

250.00.00 - 500.000.00                                                             1,35

500.000,00 - 1.000.000,00                                                          0,4

1.000.000,00 - 2.500.000,00                                                       0,2

2.500.000,00 - 5.000.000,00                                                      0,99

5.000.000,00 üstü                                                                      0,95

 

Denizbank Yatırım komisyon oranları

Denizbank komite oranları on binde otuz şeklinde sunmaktadır. Hisse senedi komisyonu oranı ise 1,50 şeklindedir. Detaylı bilgiye Denizbank’ın sitesinden ulaşabilirsiniz.

Halbank Yatırım komisyon oranları

En az kurallardan birini uygualayn Halkbank yatırım kurunu on binde otuz olarak belirmiştir. Halkbank alım satım işlemi hacmi 200 bin TL olma durumunda on binde 14 derecesine kadar indirim yapılır. Halkbank hisse senedi komisyonu oranı da 1,70’dir.

Detaylı bilgiye Halkbank’ın sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Ziraat Yatırım komisyon oranı

Ziratt Yatırım Bankası’nda intenetten yapılan yatırımlarda binde 1,5+ BSMV harekat komiteleri oranı itibari ile işlem yapılmaktadır. AHS sisteminden yapılan yani intenetten olmayan işlemlerde binde bir + BSMV şeklinde olmaktadır.

Günlük intenet                               İşlem hacmi                        Komisyon oranı

0                                                           50.000                                    15

50.001                                                 100.000                                   12

100.001                                               250.000                                    10

250.001                                                500.000                                 8

500.001                                                1.000.000                                 6

1.000.001                                               üstü                                       4

Kampanyalı olan hesaplarda komisyon binde 1 +BSMV olarak yansır.

Ziraat Bankası Sağlık Personelleri, polisler, kamu çalışanları, öğretmenler, TSK mensupları, emekli maaşşını Ziraat Bankasından alan kişilere kampanyalı komisyon oranları uygular.

Merkez Kayıt Kuruluşu’nun komisyon ve ücret bedelleri müsteri hesaplarına eklenir.

Bankaların hisse sedeni komisyon oranları

2021 yılı için tüm bankaların hisse senedi oranları

  • Akbank binde 1,60
  • Halbank binde 1,50
  • Garanti binde 1,75
  • Yapı ve Kredi binde 1,60
  • İş Bankası binde 1,80
  • Denizbank binde 1,75 belirlenmiştir.

Borsada en az komisyon alan bankalar

Borsada en az komisyon alan bankalar ise şu şekilde sıralanmıştır ;

  • Denzibank Yatırım
  • Garanti Katılım
  • Yapı ve Kredi Yatırım,
  •  Akbank Yatırım
  • Halbank Yatırım bankaları en az komisyon isteyen bankalardır.


Son Güncelleme: 23.02.2021 21:18
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Anahtar Kelimeler:
BankaBorsa
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