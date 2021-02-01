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2021 Aygaz, İpragaz, Milangaz, Mogaz, Bizimgaz ve Likidgaz tüp fiyatları ne kadar oldu?

Gündemde uzun bir süre geniş yer tutan ve birçok kişinin merakını toplayan Aygaz, İpragaz, Milangaz, Mogaz, Bizimgaz ve Likidgaz tüp fiyatları ne kadar oldu? ile ilgili olarak birçok kritik gelişme söz konusu! 1 Şubat 2021 tarihli haberimizde Aygaz, İpragaz, Milangaz, Mogaz, Bizimgaz ve Likidgaz tüp fiyatları ne kadar oldu? konusunda merak edilen birçok güncel ayrıntıya yer verdik. Haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

01 Şubat 2021 Pazartesi 08:14
2021 Aygaz, İpragaz, Milangaz, Mogaz, Bizimgaz ve Likidgaz tüp fiyatları ne kadar oldu?
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Tüpgaz olarak bilinen LPG, ham petrolün damıtılması esnasında doğal gaz yataklarından elde edilen ve basınç altında sıvılaştırılan bütan ve propan gazlarının karışımıdır. Bu gaz renksiz, kokusuz, yanıcı ve patlayıcıdır. Türkiye’de Miks LPG %30 propan ve %70 bütan karışımı, ticari propansa %95 ve üzeri saflıkta propan olarak kullanılmaktadır.

2020 Mogaz tüp fiyatları

2 kg piknik tüpü fiyatı: 22,25 TL

12 kg ev tüpü fiyatı: 119,50 TL

24 kg ticari tüp fiyatı: 243,50 TL

45 kg sanayi tüpü fiyatı: 457,00 TL

45 kg propan tüpü fiyatı: 499,50 TL

2020 İpragaz tüp fiyatları

2 kg piknik tüpü fiyatı: 22,00 TL

12 kg ev tüpü fiyatı: 118,50 TL

24 kg ticari tüp fiyatı: 245,50 TL

45 kg sanayi tüpü fiyatı: 459,50 TL

45 propan tüpü fiyatı: 489,50 TL

2020 Aygaz tüp fiyatları

2 kg piknik tüpü fiyatı: 23,00 TL

12 kg ev tüpü fiyatı: 119,00 TL

16 kg Forklift tüpü fiyatı: 237,00 TL

24 kg ticari tüp fiyatı: 237,00 TL

45 kg sanayi tüpü fiyatı: 445,00 TL

45 kg propan tüpü fiyatı: 486,00 TL

2020 Milangaz tüp fiyatları

2 kg piknik tüpü fiyatı: 21,50 TL

12 kg ev tüpü fiyatı: 117,00 TL

19 kg Forklift tüpü fiyatı: 186,75 TL

24 kg ticari tüp fiyatı: 240,00 TL

45 kg sanayi tüpü fiyatı: 454,00 TL

45 kg propan tüpü fiyatı: 484,00 TL

2020 Bizimgaz tüp fiyatları

2 kg piknik tüpü fiyatı: 22,00 TL

12 kg ev tüpü fiyatı: 118,50 TL

24 kg ticari tüp fiyatı: 245,50 TL

45 kg sanayi tüpü fiyatı: 459,50 TL

45 kg propan tüpü fiyatı: 489,50 TL



Son Güncelleme: 01.02.2021 08:14
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Anahtar Kelimeler:
IpragazAygaz
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