2021 Asgari ücret toplantı süreci nasıl ilerleyecek? Zam ne zaman belli olacak?

2021 yılı için asgari ücreti belirleme çalışmaları 4 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek toplantı ile başlayacak. Tüm Türkiye’yi ve 7 milyon çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir yıl sonra yeniden toplanacak. Toplantıdan çıkan karar ile 2021 yılı asgari ücret zammı belli olacak.

Yeni asgari ücret 4 toplantı sonucunda belli olacak

Her sene işçi, işveren ve hükümet temsilcileri sonraki yılın asgari ücretinin belirlenmesi için Aralık ayında toplanarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu oluşturmaktadır. Komisyonda işçileri Türk-İş Konfederasyonu, işverenleri Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu, hükümet tarafını ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsil etmektedir.

Toplantılar aralık ayının ilk haftasından başlanarak 4 haftada 4 kez gerçekleştirilir. İlk toplantıda, asgari ücret için ilk teklif işçi tarafından verilir. Bunun yanında diğer kurumlardan geçim endeksi, enflasyon ve bütçe konularının verileri alınır. Toplantıların sonunda hükümet, iki tarafında çıkarlarını göz önünde bulundurarak bir rapor hazırlar.

4 Aralık’ta gerçekleşecek ilk toplantının ardından diğer toplantılarında yapılmasıyla yeni asgari ücret zammının 25-30 Aralık tarihleri arasında kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

2021 asgari ücret tahminleri

TÜİK’in enflasyon oranını yüzde 14 olarak açıklaması, asgari ücret zammını doğrudan etkiledi. Merkez Bankası tahminlerine göre yıl sonu enflasyonunun yüzde 12.4 olması bekleniyordu. TÜİK’in yapacağı son açıklamada da enflasyon oranının yüzde 14 ve üzeri çıkması halinde asgari ücrette yüzde 17’lik bir zam yapılacağı öngörülüyor.