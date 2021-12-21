İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile eşleşti
Son Dakika
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag...
Çağatay Ulusoy son hali görenleri şaşkına çevirdi!
Son Dakika
Çağatay Ulusoy son hali görenleri...
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9 yıllık evliliği 20 dakikada bitti!
Son Dakika
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9...
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal medyada gündem oldu!
Son Dakika
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal...

2021 Aralık Evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı? 21 Aralık 2021 Salı Evde bakım maaşı yatan iller listesi

Birçok kişinin merak ettiği Evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı? Evde bakım maaşı yatan iller listesi haberi gündemde yer almaya devam ediyor. En yeni ayrıntılarıyla kaleme aldığımız habere dair güncel bilgileri öğrenmek istiyorsanız hemen 21-12-2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

21 Aralık 2021 Salı 00:01
2021 Aralık Evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı? 21 Aralık 2021 Salı Evde bakım maaşı yatan iller listesi
Takip Et:

Ülkemizde binlerce yaşlı, bakıma muhtaç, hasta ve engelli vatandaşlarımız bulunmaktadır. Devlet tarafından hasta, yaşlı, bakıma muhtaç, engelli vatandaşlarımız için hizmet verilmekte ve destek olunmaktadır. Bu vatandaşlarımıza her ay maddi destek verilmektedir. Bu maddi destekler sayesinde engelli, yaşlı, bakıma muhtaç vatandaşlarımız rahat bir yaşam sürmektedirler. Bu yardımlar bir çok vatandaşlarımız tarafından oldukça önem arz etmektedir. Alınan yardımla birlikte bu desteklerin ne zaman yatırıldığı ve nereden başvuru yapılması gerektiği konusunda vatandaşlar tarafından merak edilemktedir ve araştırılmaktadır. Siz değerli okurlarımız için; 2021 Aralık ayında hangi illerde ücretlerin yatırılıp yatırılmadığını, devlet tarafından verilmeye devam eden bu destekten yararlanılması için ne gibi gerekli şartların arandığına ve başvuru koşullarının neler olduğundan bahsettik. 

21 Aralık 2021 Salı ayında evde bakım aylığı yatan iller

21 Aralık 2021 Salı günü itibariyle ülkemizde evde bakım maaşı yatırılan illerin listesi belli oldu.  Evde bakım maaşları yatan illerin isimlerine haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

21 Aralık 2021 Salı günü itibariyle ödeme yapılan şehirler güncel listesi

1- Tokat 2- ————- 3- ————-
4- 5- 6-
7- 8- 9-
10- 11- 12-
13- 14- 15-
16- 17- 18-
19- 20- 21-
22- 23- 24-
25- 26- 27-
28- 29- 30-
31- 32- 33-
34- 35- 36-
37- 38- 39-
40- 41- 42-
43- 44- 45-
46- 47- 48-
49-  

E-devlet Aralık 2021 ayında evde bakım parası sorgulamaE-devlet sisteminden giriş yaparak sorgulama yapabilirsiniz. Sistemden 'Engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama' arama yapılarak bilgiye ulaşmış olursunuz.

Bakım parası sorgulaması e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. Bunun dışında Başka bir yoldan da bilgiye sahip olabilirsiniz. BAKIYE yaz 4747' ye gönder ve Ziraat Bankası size SMS ile bilgilendirme yapacaktır.

E-Devlet bakım parası sorgulama ekranı için tıklayınız.

Aralık 2021 yılı evde bakım ücreti

Aralık 2021 yılı zamlı maaşlar Haziran ayında yatacaktır. 2021 ilk altı ay için evde bakım ücreti 1657,86 TL'dir. 1 Haziran- 30 Haziran 2021  1657,86 TL'dir. Hesaplarınıza Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında ücretler 1657,86 TL yatacaktır. 01 Haziran 2021 tarihi ve 30 Haziran 2021 tarihinde evde bakım ücretleri hanede kişi başına düşen gelir aylık gelir sınırı 1705,06 TL olmuştur.

2021 Aralık ayı evde bakım ücreti alma gereklilikleri

Bakıma muhtaç olması gerekir.

Ağır engelli olduğuna dair sağlık raporu

Aylık net gelir 2/3'ünden fazla olmamalıdır.

2021 evde bakım ücreti alması için gereken evraklar

Ağır engelli onaylı sağlık raporunun fotokopisi

Engelli bireyin ve bakacak olan kişinin kimlik fotokopisi

Engelli bireyin 2 adet vesikalık fotoğrafı

Engelli kişinin eğitim durumunu belirten belge

Muhtarlıktan alınana haneye ait kimlik bildirim fonu

Gelir durumu beyan belgesi, emekli ya da çalışan kişilerin maaş bordroları

Engelli kişinin annesi, babası boşanmış ise boşnma kararına ait belgenin fotokopisi

Engelli kişinin vasisi varsa, vasi atanmasına karşı mahkemenin kararı

Engelli kişinin veya ilesinin varsa tapu veya ruhsat fotokopileri

Evde bakım ücretinden kimler faydalanabilirler?

Aylıktan faydalanacak kişinin, engelli vatandaş ile arasında kan bağı bulunması gerekir. Kan bağı olmayan kişilerin mahkemeye başvurarak mahkeme tarafından bakıcıya maaş vermektedir. Bakacak olan kişinin engelli vatandaş ile aynı evde oturmaları gerekmektedir. 24 saat içindeki engelli kişinin ihtiyaçlarını gidermesi gerekmektedir. Bir bakıcı en az 2 engelli vatandaşa bakabilir.

Sağlık raporu yenilenmesi

Evde bakım ücretlerinin kesilmemesi için 1-2 senelik verilen sağlık raporlarını yenilemeleri gerekir. Bitiş tarihinden itibaren geçerli olması için yenilenmesi lazım. Fotokopilerinde Aile Sosyal Politikalar İl ya da İlçe Müdürlüğüne verilmelidir.


Son Güncelleme: 21.12.2021 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
8 EkimBakım Maaşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devlet tarafından verilen güneş paneli destekleri nasıl alınıyor? Güneş enerjisi hibe desteğinin şartları nelerdir?
Devlet tarafından verilen güneş paneli destekleri nasıl alınıyor? Güneş enerjisi hibe desteğinin şartları nelerdir?
Evde bakım maaşına kredi veren bankalar hangileri?
Evde bakım maaşına kredi veren bankalar hangileri?
Hayvan kredisi için hangi belgeler gerekiyor?
Hayvan kredisi için hangi belgeler gerekiyor?
Yatırım yapılabilecek en iyi Kripto paralar hangileri ? En iyi 5 kripto para!
Yatırım yapılabilecek en iyi Kripto paralar hangileri ? En iyi 5 kripto para!
KOSGEB tarafından sağlanan faizsiz ve faizli kredi imkanı
KOSGEB tarafından sağlanan faizsiz ve faizli kredi imkanı
Burgan Bank'tan nasıl kredi başvurusu nasıl yapılır ?
Burgan Bank'tan nasıl kredi başvurusu nasıl yapılır ?

Popüler Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Kalp sağlığını olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekler nelerdir?
2021 Aralık Evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı? 21 Aralık 2021 Salı Evde bakım maaşı yatan iller listesi
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 21 Aralık 2021 Salı Instagram giriş sorunu
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 21 Aralık 2021 Salı
Kefernahum filminin konusu nedir?
Mezarlık Kavşağı ( Cemetery Junction ) filminin konusu nedir? Mezarlık Kavşağı filmi yorumu
60/f kapsamında kimler yer almaktadır?
Fiili hizmet zammı nedir? Kimler yararlanabilir?
Trendyol'daki motorlu kuryelerin saatlik ücreti ne kadar?
Erkan Meriç kimdir? Erkan Meriç biyografisi
Isıl İşlem İşçisi ne iş yapar? 2021 Isıl İşlem İşçisi maaşı ne kadar? Maaşları ve iş ilanları
DDX Coin geleceği nasıl olacak? Bitcoin'in ani yükselişi sonrası DDX Coin'in geleceği merak ediliyor
İşte Böyle Bir Kız filminin konusu nedir?İşte Böyle Bir Kız filminin oyuncu kadrosu
İnşaat demiri bağlama ustası maaşı ne kadar? İnsaat demiri bağlama ustasının görevi nedir?
Netflix Couple On The Backtrack dizisinin konusu nedir? Couple on the Backtrack dizisinin oyuncu kadrosu
Evde bakım maaşına kredi veren bankalar hangileri?
Yatırım yapılabilecek en iyi Kripto paralar hangileri ? En iyi 5 kripto para!
Devlet tarafından verilen güneş paneli destekleri nasıl alınıyor? Güneş enerjisi hibe desteğinin şartları nelerdir?
Q-Force Anime dizisinin konusu nedir ? Q-Force Anime yorumu
En iyi Türk yapımı komedi filmleri hangileridir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.