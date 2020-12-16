2021 altın fiyatları ne olur, düşer mi, yükselir mi?

Altın alıcıları gündemi sıkı bir şekilde takip ediyor. Altın fiyatlarının 2021 yılında ne olacağı merak konusu oldu. Vatandaşın bu merakını gidermek adına bazı bankalar harekete geçti ve altınla ilgili değerlendirmeler yaptı. 2021 yılında altın fiyatları ne olacağı haberimizde…
2021 yılında altın fiyatları ne şekilde olur
Altın fiyatında düşüş olacak mı?
18 ürünün emtia piyasasında işlem görüp veriler doğrultusunda, Ekim ayında 14 ürün kazandırıp 4 ürün kaybettirdi emtia grup araçlarından. Aynı şekilde Kasım ayında piyasada yatırımcısına yüzde 16,9 oranında doğalgaz kaybettirip, Ekim ayında da doğalgaz kazandırmıştı. Ocak ve Kasım aylarında altın yatırımcısına yüzde 17 kazandırdı. Yorumculara göre Covid-19 aşı ile birlikte yapılan açıklamalardan sonra altının ons fiyatında düşüşler görüldü. Eğer Covid-19 aşısı bazı ülkelerde yılbaşından önce uygulamaya geçerse altın fiyatlarının şimdilik baskılandığı yönünde.