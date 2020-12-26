2021 Akademisyen maaşları Rektör, Dekan, Doçent, Doktor, Öğretim Görevlisi, Öğretim Üyesi ve Araştırma Görevlisi maaşları ne kadar? Akademisyen ünvanları ve akademisyen çalışma şartları

NASIL AKADEMİSYEN OLUNUR?
Kişinin ilk olarak lisans eğitimini tamamlaması gerekmektedir. Ardından ALES ve YDS veya YÖKDİL sınavlarına girerek her üniversitenin kendi için belirlediği puanları alarak yüksek lisanslarını yapmaları gerekir. Ardından 2 yıl süren bir yüksek lisans eğitiminden sonra tekrar belli sınavlara girerek okulların açtığı akademisyen ilanlarına başvurabilirler.
AKADEMİK UNVANLAR
- Uzman
- Öğretim Planlamacısı
- Çevirmen
- Okutman
- Öğretim Görevlisi
- Öğretim Üyesi
- Araştırma Görevlisi
- Araştırma Görevlisi Doktor
- Doçent
- Doçent Doktor
- Profesör
- Profesör Doktor
- Ordinaryüs
2021 YILI AKADEMİSYEN MAAŞLARI
- 25 yıl deneyimli olan rektör için 15 bin TL
- 17 yıl deneyimli rektör yardımcısı için veya dekan için 14 bin TL
- 15 yıl deneyimli dekan yardımcısı ortalama 12 bin TL
- 25 yıl deneyimli en az 4 yıldır profesör olanlar için 14 bin TL’ye kadar
- 20 yıl deneyimli 3 yıldır profesör olanlar için 13 bin TL
- 16 yıldır deneyimli 2 yıldır profesör olanlar için 12 bin TL
- 15 yıldır deneyimli 2 yıl profesör olanlar için 11 bin TL
- 10 yıl deneyimi olan doçent için 9 bin TL
- 12 yıl deneyimli olan doçent için 9 bin 250 TL
- 15 yıllık bir hizmet süresi bulunan akademisyen için 9 bin 500 TL
- 25 yıllık doçent için ise 10 bin TL’yi aşkındır.
- Yeni başlayana öğretim görevlisi için maaş ücreti 7 bin 500 TL
- 6 yıl deneyimi olan öğretim görevlisi 7 bin 700 TL
- 9 yıl deneyimi olan öğretim görevlisi 8 bin TL
- yeni başlayan araştırma görevlisi için maaş 7 bin 500 TL
- 5 yıl deneyimli öğretim üyesi için 7 bin 750 TL
Maaşları bu civardadır.
Son Güncelleme: 26.12.2020 17:21