2021 Akademisyen maaşları Rektör, Dekan, Doçent, Doktor, Öğretim Görevlisi, Öğretim Üyesi ve Araştırma Görevlisi maaşları ne kadar? Akademisyen ünvanları ve akademisyen çalışma şartları

NASIL AKADEMİSYEN OLUNUR?

Meslek seçiminde insanların son dönemde en çok yöneldiği mesleklerden biri deliktir. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra yüksek öğretim görüp belli sınavlara girerek üniversitelerde farklı unvanlar altında kişiler akademisyenlik yapabiliyorlar.

Kişinin ilk olarak lisans eğitimini tamamlaması gerekmektedir. Ardından ALES ve YDS veya YÖKDİL sınavlarına girerek her üniversitenin kendi için belirlediği puanları alarak yüksek lisanslarını yapmaları gerekir. Ardından 2 yıl süren bir yüksek lisans eğitiminden sonra tekrar belli sınavlara girerek okulların açtığı akademisyen ilanlarına başvurabilirler.

AKADEMİK UNVANLAR

Uzman

Öğretim Planlamacısı

Çevirmen

Okutman

Öğretim Görevlisi

Öğretim Üyesi

Araştırma Görevlisi

Araştırma Görevlisi Doktor

Doçent

Doçent Doktor

Profesör

Profesör Doktor

Ordinaryüs

2021 YILI AKADEMİSYEN MAAŞLARI

25 yıl deneyimli olan rektör için 15 bin TL

17 yıl deneyimli rektör yardımcısı için veya dekan için 14 bin TL

15 yıl deneyimli dekan yardımcısı ortalama 12 bin TL

25 yıl deneyimli en az 4 yıldır profesör olanlar için 14 bin TL’ye kadar

20 yıl deneyimli 3 yıldır profesör olanlar için 13 bin TL

16 yıldır deneyimli 2 yıldır profesör olanlar için 12 bin TL

15 yıldır deneyimli 2 yıl profesör olanlar için 11 bin TL

10 yıl deneyimi olan doçent için 9 bin TL

12 yıl deneyimli olan doçent için 9 bin 250 TL

15 yıllık bir hizmet süresi bulunan akademisyen için 9 bin 500 TL

25 yıllık doçent için ise 10 bin TL’yi aşkındır.

Yeni başlayana öğretim görevlisi için maaş ücreti 7 bin 500 TL

6 yıl deneyimi olan öğretim görevlisi 7 bin 700 TL

9 yıl deneyimi olan öğretim görevlisi 8 bin TL

yeni başlayan araştırma görevlisi için maaş 7 bin 500 TL

5 yıl deneyimli öğretim üyesi için 7 bin 750 TL

Maaşları bu civardadır.