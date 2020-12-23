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2021 Ağır iş, orta iş, hafif iş nelerdir? İş sınıflarına göre asgari ücretleri KAÇ TL olacak?

TÜİK ağır iş ücretlerini açıkladı! detaylar haberimizde..

23 Aralık 2020 Çarşamba 04:55
2021 Ağır iş, orta iş, hafif iş nelerdir? İş sınıflarına göre asgari ücretleri KAÇ TL olacak?
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TÜİK ağır ücretlerini açıkladı!

2021 senesi için en öok konuşulan konulardan biri olan ağır iş asgari ücretlerinin ne kadar olcağıydı.

TÜİK konuyla ilgili olarak ücret önerisini paylaştı.

Ağır işte çalışanlar için ücretler

TÜİK bekar olan bir çalışanın geçim miktarını açıkladı. Ağır işte çalışan bekar işçi için bu miktar 2 bin 792 lira 10 kuruş şeklinde hesaplandı. 

Orta derecede çalışanlar ne kadar alacak?

Orta derece işçiler için 2 bin 507 lira 70 kuruş şeklinde miktar hesaplandı.

Hafif derecede çalışanlar ne kadar alacak?

Hafif derece işçiler için 2 bin 339 lira 10 kuruşşeklinde miktar hesaplandı.

Peki ağır işler hangileridir?

Ağır işler madencilik, taş ocakları, inşaat, gemicilik, harfiyat, parlayıcı ve ğatlayıcı madde imalatı, boya, kimyasal madde üretimi olarak yer almaktadır.



Son Güncelleme: 23.12.2020 04:55
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AğırDetayTÜİKücret
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