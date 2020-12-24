2021 AGİ tablosu evli ve çocuklu işçi için nasıl olacak? AGİ ne kadar olacak?

2021 Yılın Asgari Geçim Ücreti Ne Kadar Olacak?

Asgari Ücret Respit Komisyonu toplantılar yapmaya devam edecektir. 7 milyon emekçiyi direkt olarak, bütün vatandaşları ise dolayı olarak ilgilendiren asgari ücretin belirlenmesi için son 2 hafta kaldı. Çalışanlar 2021 yılında asgari ücretin ne kadar olacağını öğrenmek için heyecanla bekliyorlar. Her sene asgari ücrete ek olarak belirlenen Asgari Geçim İndirimi (AGİ) birçok çalışanı son derece yakından ilgilendiriyor. Evli, bekar, çocuklu işçiler için değişen Asgari Geçim Ücreti zammı merakla bekleniyor.

Farklı şartlara göre değişen AGİ, asgari ücrete yapılacak olan zam oranında artış gösterecektir.

Asgari Geçim İndirimi Ne Kadar?

2021 yılı için Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ücretleri henüz belirlenmedi. 4 Aralık’ta başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ay sonu asgari ücret zammını açıkladığı zaman AGİ ücretleri de netleşecek.

Bekar işçiler hariç evli ve çocuklu işçiler, çocuk sayısı kadar veya eşinin çalışma durumuna göre değişim gösterebiliyor.



2020 yılında AGİ tablosu son olarak şu şekilde gerçekleşti;