İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

2021 AGİ tablosu Evli, bekar ve çocuklu AGİ kaç lira? AGİ ücretleri değişti mi?

Asgari ücretin belli olmasının ardından 2021 asgari geçim indirimi (AGİ) belli oldu. Vatandaşlarımız 2021 evli, bekar, çocuklu AGİ miktarını merak ediyor.

13 Ocak 2021 Çarşamba 19:02
2021 AGİ tablosu Evli, bekar ve çocuklu AGİ kaç lira? AGİ ücretleri değişti mi?
Takip Et:

2021 asgari ücret miktarı belli oldu. Asgari ücretin belli olmasının ardından 2021 asgari geçim indirimi de (AGİ) belli oldu. Vatandaşlarımız 2021 evli, bekar, çocuklu AGİ miktarını merak ediyor. Asgari ücret net olarak 2.825,90 TL oldu. Bundan dolayı AGİ miktarı da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 2021 yılı için belirlenen asgari ücret miktarı brüt 3.577,50 TL, net 2.825,90 TL olarak belirlendi. Asgari ücret toplamda %21,56 oranında zamlandı. Bununla birlikte AGİ miktarı da zamlanmış oldu. Vatandaşlarımız 2021 evli, bekar, çocuklu AGİ miktarını merak ediyor.

2021 AGİ Ne Kadar Oldu?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 2021 yılı için belirlenen asgari ücret miktarı brüt 3.577,50 TL, net 2.825,90 TL olarak belirlendi. Asgari ücret toplamda %21,56 oranında zamlandı. Bununla birlikte AGİ miktarı da zamlanmış oldu. Bu zam oranına göre 2021 AGİ miktarı en düşük ve bekarlar için 268,31 TL oldu. Bu miktar 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak.

AGİ Asgari Ücretle Birlikte mi Alınır?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 asgari ücretin brüt 3.577,50 TL, net 2.825,90 TL olarak geçerli olduğunu açıkladı. Bununla birlikte AGİ de artmış oldu. 2021 yılı için AGİ miktarı bekarlar için en düşük 268,319 TL oldu. AGİ, asgari ücretten ayrı bir ücret değildir. Asgari ücretin içindedir ve onunla birlikte verilir.

AGİ Dahil Asgari Ücret Ne Kadar Oldu?

Asgari ücret ile birlikte verilen AGİ’nin ne kadar olduğu vatandaşlarımız tarafından merak ediliyordu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 asgari ücretin brüt 3.577,50 TL, net 2.825,90 TL olarak geçerli olduğunu açıkladı. 2021 asgari geçim indirimi AGİ ne kadar:

  • Bekar 268,31 TL
  • Evli eşi çalışmayan 321,97 TL
  • Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL
  • Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL
  • Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,12 TL
  • Evli eşi çalışan 268,31 TL
  • Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL
  • Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL
  • Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL
  • Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL
  • Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,12 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret Ne Kadar?

  • Bekar 2 bin 825 TL
  • Evli eşi çalışmayan 2 bin 879 TL
  • Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 2 bin 919 TL
  • Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 2 bin 960 TL
  • Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 3 bin 13 TL
  • Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 3 bin 13 TL
  • Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 3 bin 13 TL
  • Evli eşi çalışan 2 bin 825 TL
  • Evli eşi çalışan 1 çocuklu 2 bin 865 TL
  • Evli eşi çalışan 2 çocuklu 2 bin 905 TL
  • Evli eşi çalışan 3 çocuklu 2 bin 959 TL
  • Evli eşi çalışan 4 çocuklu 2 bin 986 TL
  • Evli eşi çalışan 5 çocuklu 3 bin 13 TL

2020 Yılında AGİ Miktarı Ne Kadardı?

  • Bekar 220,73TL
  • Evli eşi çalışmayan 264,87 TL
  • Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL
  • Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL
  • Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL
  • Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL
  • Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL
  • Evli eşi çalışan 220,73 TL
  • Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL
  • Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL
  • Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL
  • Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL
  • Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL

AGİ Hesaplama

16 yaşından büyük işçiler için geçerlidir. Buna göre asgari ücretin yıllık brüt miktarına bakılır. Çalışanın kendisi için %50, çalışmayan eşi için %10, çocuklara ayrı olmak üzere, ilk iki çocuk %7,5, üçüncü çocuk için %10, fazla çocuk varsa onlar için de %5 olmak üzere hesaplanmaktadır. Medeni durum göz önüne alınır.

Kimler AGİ Alamaz?

  • Aldığı ücret asgari ücretin dışında olan kişiler AGİ alamaz.
  • Ticaret sektöründe çalışan ve basit usulde kazanç elde eden.
  • Özel hizmette çalışan şoför.
  • Özel sektördeki inşaat firmalarında çalışan işçi.
  • Gayrimenkul sektöründe çalışanlar.
  • Gerçek ücretlerinin tespit edilemediği kişiler.
  • Ücret geliri elde etmeyen insanlar.
  • Dar mükellefiyet içerisinde ücret alanlar. İkameti Türkiye’de olmayan ve bir yıl içerisinde Türkiye’de 6 aydan daha az çalışanlar.
  • Kanun hükümleri. 4490 Sayılı Türk kanunu ve 3218 sayılı serbest bölgeler kanununa bağlı çalışanlar.
  • 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Uluslararası Gemi Sicili Kanunu kapsamında çalışıp da ücretlerinde gelir vergisi kesilmeyen kişiler AGİ’den yararlanamamaktadır.


Son Güncelleme: 13.01.2021 19:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
2021 AGİAsgari ücret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tekfen, Azerbaycan Merkez Bankası binasını inşa edecek
Tekfen, Azerbaycan Merkez Bankası binasını inşa edecek
Bankaların mevduat faiz oranlarında değişiklik meydana geldi!
Bankaların mevduat faiz oranlarında değişiklik meydana geldi!
Ziraat Bankası'ndan emeklilere ve çalışanlara 2021'in ilk kredi müjdesi!
Ziraat Bankası'ndan emeklilere ve çalışanlara 2021'in ilk kredi müjdesi!
Esnaflara müjdeli haber geldi! Gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihi 11 Ocak gününe uzatıldı
Esnaflara müjdeli haber geldi! Gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihi 11 Ocak gününe uzatıldı
4B Bağkur borcu sildirme işlemleri
4B Bağkur borcu sildirme işlemleri
DHL Express Türkiye, üst yönetiminde görev değişiklikleri yapıldı
DHL Express Türkiye, üst yönetiminde görev değişiklikleri yapıldı

Popüler Haberler

Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki Savaş karakteri kimdir?
Zümrüdüanka dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Zümrüdüanka dizi oyuncusu Rüstem kimdir? Serhat Özcan hakkında bilgiler
Zümrüdüanka dizisi Saniye’yi kim canlandırıyor? Sebahat Kumaş'ın biyografisi
Zümrüdüanka dizisi Avukat Ejder karakterini kim canlandırıyor? Ahmet Kaynak biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Zümrüdüanka dizisi Nezaket kimdir? Simge Selçuk kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Zümrüdüanka dizisinde Niyazi Çavuş karakterine Korkmaz Arslan hayat veriyor
Sadakatsiz dizisinde Selçuk Dağcı karakterine Emir Tarık Tekin hayat veriyor
Kanal D Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? Sadakatsiz konusu ve oyuncuları
Survivor var mı, neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Survivor 2021 yayın günleri
Güldür Güldür Show yeni sezonu ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu!
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk sorusu ne zaman sorulacak? Atv'den açıklama yapıldı!
Zahide Yetiş’le neden yok? Program kaçta başlıyor? Zahide Yetiş’le yeni yayın saati
Çalışan anneye 650 TL kreş yardımı başvurusu bugün başlıyor! Çalışan anneye kreş yardımına kimler nasıl başvurabilir?
Üniversite Öğrencilerine Öğrenci Affı Çıkacak Mı? Gündemde Üniversite Öğrenci Affı Var mı?
Sadakatsiz dizisinin tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor?
Sadakatsiz dizisi Asya kimdir? Gerçek adı nedir? Cansu Dere nereli, yaşı kaç?
ATV yeni dizisi Kuruluş Osman dizi oyuncuları ve dizi konusu
Kuruluş Osman dizisinde Çömlekçi İdris karakterine Bahtiyar Engin hayat veriyor
Zümrüdüanka dizisi Canan kimdir? Ebru Ünlü doğum tarihi
Zümrüdüanka dizisi Menekşe kimdir? Doğa Zeynep Doğuşlu kimdir, nereli yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.