2021 AGİ tablosu Evli, bekar ve çocuklu AGİ kaç lira? AGİ ücretleri değişti mi?

2021 asgari ücret miktarı belli oldu. Asgari ücretin belli olmasının ardından 2021 asgari geçim indirimi de (AGİ) belli oldu. Vatandaşlarımız 2021 evli, bekar, çocuklu AGİ miktarını merak ediyor. Asgari ücret net olarak 2.825,90 TL oldu. Bundan dolayı AGİ miktarı da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 2021 yılı için belirlenen asgari ücret miktarı brüt 3.577,50 TL, net 2.825,90 TL olarak belirlendi. Asgari ücret toplamda %21,56 oranında zamlandı. Bununla birlikte AGİ miktarı da zamlanmış oldu. Vatandaşlarımız 2021 evli, bekar, çocuklu AGİ miktarını merak ediyor.

2021 AGİ Ne Kadar Oldu?

AGİ Asgari Ücretle Birlikte mi Alınır?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 2021 yılı için belirlenen asgari ücret miktarı brüt 3.577,50 TL, net 2.825,90 TL olarak belirlendi. Asgari ücret toplamda %21,56 oranında zamlandı. Bununla birlikte AGİ miktarı da zamlanmış oldu. Bu zam oranına göre 2021 AGİ miktarı en düşük ve bekarlar için 268,31 TL oldu. Bu miktar 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 asgari ücretin brüt 3.577,50 TL, net 2.825,90 TL olarak geçerli olduğunu açıkladı. Bununla birlikte AGİ de artmış oldu. 2021 yılı için AGİ miktarı bekarlar için en düşük 268,319 TL oldu. AGİ, asgari ücretten ayrı bir ücret değildir. Asgari ücretin içindedir ve onunla birlikte verilir.

AGİ Dahil Asgari Ücret Ne Kadar Oldu?

Asgari ücret ile birlikte verilen AGİ’nin ne kadar olduğu vatandaşlarımız tarafından merak ediliyordu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 asgari ücretin brüt 3.577,50 TL, net 2.825,90 TL olarak geçerli olduğunu açıkladı. 2021 asgari geçim indirimi AGİ ne kadar:

Bekar 268,31 TL

Evli eşi çalışmayan 321,97 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,12 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret Ne Kadar?

Bekar 2 bin 825 TL

Evli eşi çalışmayan 2 bin 879 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 2 bin 919 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 2 bin 960 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 3 bin 13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 3 bin 13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 3 bin 13 TL

Evli eşi çalışan 2 bin 825 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 2 bin 865 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 2 bin 905 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 2 bin 959 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 2 bin 986 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 3 bin 13 TL

2020 Yılında AGİ Miktarı Ne Kadardı?

Bekar 220,73TL

Evli eşi çalışmayan 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışan 220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL

AGİ Hesaplama

16 yaşından büyük işçiler için geçerlidir. Buna göre asgari ücretin yıllık brüt miktarına bakılır. Çalışanın kendisi için %50, çalışmayan eşi için %10, çocuklara ayrı olmak üzere, ilk iki çocuk %7,5, üçüncü çocuk için %10, fazla çocuk varsa onlar için de %5 olmak üzere hesaplanmaktadır. Medeni durum göz önüne alınır.

Kimler AGİ Alamaz?