2021 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi veren bankalar

2020 Mart ayından itibaren birçok kişi maddi anlamda sıkıntı çekmeye halen devam etmekte. İş yerleri kapanan birçok esnaf zor durumda. Bu süreçte vatandaşa yardım eden birçok bankalar mevcut. 2020 yılında yapılan ihtiyaç kredi ve bankaların ödemesi olan kişilerin ödemeleri uzatma imkânı sunarken 2021 yılının ilk günlerinde 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi sunmaya devam eden bankalar mevcut.

, Halkbank, TEB, Vakıfbank, ING Bank,ve Finansbank gibi birçok bankanın uygun faiz oranları ile beraber ihtiyaç kredisi sağlamakta.

ING Bank gibi birçok banka ise faiz oranlarını açıklamış durumda. Önek olarak İNG Bank 3 ay ertelemeli kredi kullanılması durumunda 50 TL işlem ücreti talep etmektedir. 10.000 civarı çekilen kredi geri ödeme olarak 13,831,52 TL olarak geri dönmektedir. Vade süresi 36 ay olarak belirlenmiştir.

Akbank ise faiz oranını 1,76 olarak kredi çekmek isteyen müşterilerine 10.000 lira kredi çeken vatandaşın 36 ay vade ile aylık taksit ücreti 399,42 olarak belirtmiştir. Toplam geri ödemesi ise 14.380 TL’dir.