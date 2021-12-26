2021-2022 Özel okul fiyatları ne kadar?

Eğitim her çocuk için oldukça önemlidir. Veliler büyük bir titizlikle çocuklarının eğitimine en büyük katkıyı sağlamaya çalışıyor. Koronavirüs salgınından dolayı çocuklarını özel okullara göndermek isteyen sayısı her sene artmaktadır.Aileler,çocukları için okul araştırmaları yapmaktadır. Özel okullar kendi bünyesinde fiyat belirlemektedır. 2021-2022 senesinin özel okul fiyatları merak edilmektedir. Yeni dönemde özel okul fiyatları nasıl olacak?

2021-2022 özel okul fiyatları

Aileler, çocuklarının iyi bir eğitim alması için elinden geleni yapmaktadır. Ülkemizde eğitim kurumları özel ve devlet okulları olarak eğitim faaliyetleri sağlamaktadır. Devlet okullarında eğitim ücretsiz olarak sunulurken özel okullarda eğitim ücretli olarak sunulur. Özel okul ve devlet okulları arasında farklar bulunmaktadır. Bundan dolayı veliler okul tercihi yaparken okulların koşullarına dikkat etmektedir. Özel okulların fiyatlarının yüksek olması vatandaşları zor durumu da sokmaktadır. Koronavirüs tedbirleri kapsamında çocuklarını özel okullara göndermek isteyen veliler, özel okul fiyatlarını her gün araştırıyor. Öğrenciler,ayrıca özel okulların bursluluk sınavına girerek indirim de kazanabilirler. Geçen seneye göre fiyatlarda değişiklik oldu. Özel okullar,pandemide yaşadıkları sıkıntıları da göze alarak fiyat listesi oluşturdu. Özel okul fiyatlarında değişiklik ilden ile göre değişiklik göstermektedir. Özel okul fiyatları ilkokul hazırlık 55 bin TL 4 ve 5 .sınıf için 70 bin TL ortaokul için ise 75 bin TL’yi bulabilmektedir. Özel liselerin fiyatı 80 bin TL’ye kadar çıkabilmektedir. KDV'nin haricinde anaokul fiyatları ise 35 bin TL ve 40 bin TL arasında değişikilk gösterebilmektedir.

İstanbul Özel okul fiyatları

TED Rönesans Lisesi: 62.800 TL gibi bir fiyatı bulunmaktadır.

FVM IŞIK (Nişantaşı) Lisesi: 58 bin TL ile 69 bin TL arasındadır.

TÜ Geliştirme Vakfı: 70 bin TL-75 bin TL arasında bir fiyatı bulunmaktadır.

İstek Acıbadem: Anadolu Lisesi fiyatları 42 bin TL-65 bin TL arasında değişir iken Fen Lisesi fiyatları 30 bin TL-70 bin TL arasındadır.

ST. Joseph Fransız Lisesi fiyatları 70 bin TL-85 binTL arasında bir değişiklik gösterir.

Eyüboğlu Eğitim Kurumları: Kolej ve Fen Lisesi Hazırlık fiyatları 81.750 TL olarak belirlenmiştir.

Mektebim Lisesi fiyatları 30 bin TL şeklinde açıklandı

Ata Koleji fiyatları 34.422 TL olarak belirlendi.

Bahçeşehir Okulları fiyatları 20 Bin ile 65 Bin TL arasında değişir.

Doğa Koleji ücretleri 15 bin TL-55 bin TL arasında değişir.

Marmara Eğitim Kurumları: Anadolu Fen Lisesi fiyatları 25 bin TL ile 45 bin TL olarak belirlenirken Meslek Lisesi fiyatı 37 bin TL olarak açıklandı.

Bu fiyatlarda değişiklik olabilir. Özel okulların resmi sitesinden iletişim bilgilerine ulaşarak detaylı fiyatlarını öğrenebilirsiniz.

Ata Koleji ücretleri

Anaokul ücreti olarak 28 bin TL istemektedir.

İlkokul fiyatı 29 bin 946 olarak belirlendi.

Ortaokul fiyatları 32 bin 798 TL olarak belirlendi

Lise fiyatları ise 34 bin 422 TL olarak açıklandı

Bilfen Koleji İstanbul

İlkokul ücretleri 75 bin TL ile 78 bin TL arasında değişir.

Ortaokul ücretleri ise 75 bin TL ile 80 bin TL arasında değişir.

Lise ücretleri de 85 bin TL ve 90 bin TL arasında değişiklik gösterir.

Yemek ücretleri yıllık olarak 9 bin TL arasındadır.

Koç Okulları

İlkokul ücretleri 92 bin 100 TL olarak belirlenmiştir. indirimli 87 bin 495 TL’ye kadar düşebilir.

Ortaokul ücretleri ise 103 bin 905 TL ,peşin ödeme ile 98,752,10 TL olarak açıklandı.

Lise ücretleri 108 bin TL ,peşin ödemeyle 102 bin 600 TL olarak açıklandı

Koç Lise yatılılık fiyatları

5 gün yatılı fiyatı 52 bin TL şeklinde duyuruldu.

7 gün yatılı fiyatı 68 bin 919 TL şeklinde açıklandı

Bahçeşehir Koleji ücretleri

Anaokulu fiyatları 7 bin TL ve 29 bin 125 TL arasında değişir.

İlkokul fiyataları 16.900 TL ve 47 bin 550 TL arasında değişir.

Ortaokul ücretleri 17 bin TL ve 50 bin TL arasında değişmektedir.

Lise fiyatları 19 bin TL ve 64 bin TL arasında değişir.

Bu fiyatlar şehirden şehre değişiklik gösterir. Detaylı bilgileri şehrinizdeki okuldan alabilirsiniz.

Ankara özel okul fiyatları

TED Ankara Koleji

Anaokulu ücretleri 97.200 TL olarak belirlendi.

İlkokul senelik ücretleri 42 bin 660 TL olarak belirlendi.

Ortaokul ücretleri ise 50 bin 220 TL olarak belirlendi.

Lise fiyatları ise 50 bin 760 TL olarak açıklandı

Ankara Çankaya Bilişim Koleji

Anaokulu ücretleri 17 bin 362 TL ile 23.150 TL arasında değişir.

İlkokul fiyatları 27 bin 570 TL ile 39 bin 385 TL arasında değişmektedir.

Ortaokul fiyatları 27.570 TL ile 39 bin 385 TL arasında değişir.

Hüseyingazi Koleji

Anaokulu fiyatları 17 bin TL ile 20 bin 700 TL arasında değişir.

İlkokul fiyatları 20 bin TL ile 29 bin TL arasında değişir.

Ortaokul fiyatları 19 bin 955 TL ile 28 bin 920 TL arasında değişir.

Pursaklar Koleji

Anaokulu fiyatları 14 bin 500 TL ile 20 bin 700 TL arasında değişir

İlkokul fiyatları 19 bin 750 TL ile 29 bin TL arasında değişir.

Ortaokul ücretleri 19 bin 800 TL ile 29 bin TL arasında değişir.

Hüseyingazi Bilişim Lisesi

Fen Lisesi fiyatları 21 bin 245 TL ile 32 bin 685 TL arasında değişir

Anadolu lisesi fiyatları 20 bin 210 TL ile 31 bin 095 TL arasında değişir.

Ankara Tevfik Fikret Lisesi

Fiyat, tüm eğitim malzemeleri ile toplam 51 bin 570 TL olarak belirlenmiştir.

Doğa Koleji ücretleri

Acarkent Kampüsünün Fiyatı: 42 bin 622 TL ile 62 bin 661 TL arasında değişir.

Antalya Alanya Doğa Koleji: 31 bin 019 TL ile 41 bin 435 TL arasında değişir.

Ankara Batıkent Kolej ücretleri: 34 bin 033 TL ile 45 bin 200 TL arasında değişir.

Ankara Keçiören Doğa Koleji fiyatı: 34 bin 033 TL ile 45 bin 200 TL arasında değişir

Çanakkale Doğa Koleji: 15 bin 889 TL ile 29 bin 204 TL arasında değişir

Eskişehir Fen ve Teknoloji Lisesi: 48 bin 148 Lira olarak belirlenmiştir.

İzmir Buca Fen Lisesi: 57 bin 156 TL olarak açıklandı.

İzmit Yahyakaptan Doğa Koleji: 28 bin 561 TL-40 bin 633 TL arasında değişir.

İzmit Yahyakaptan Fen ve Teknoloji Lisesi: 51 bin 078 TL olarak belirlenmiştir.

Samsun Fen ve Teknoloji Lisesi: 39 bin 074 TL olarak açıklandı.

Zonguldak Ereğli Doğa Koleji eğitim ücretleri: 15 bin 278 TL ile 28 bin 824 TL arasında değişir.

Zonguldak Ereğli Fen Lisesi ise 33 bin 783 Lira olarak açıklandı.

TED Rönesans Koleji

Anaokulu fiyatları 48 bin 600 TL olarak açıklandı

İlkokul ücretleri ise 55 bin 778 TL olarak açıklandı

Ortaokul fiyatları 59 bin 143 TL olarak açıklandı

Lise fiyatları ise 62 bin 807 TL olarak açıklandı.

Enka Özel okul ücretleri

Ana sınıfı için 104 bin 650 TL fiyat belirlenmiştir.

İlkokul fiyatları 76 bin TL ile 90 bin TL arasında değişir.

Ortaokul ücretleri 80 bin TL ile 90 bin TL arasında değişir.

Lise fiyatları 96 bin TL ile 113 bin TL arasında değişir.

MEF okulları ücreti

Bahçeşehir kampüsünde anaaokul yarım gün fiyatı KDV dahil: 33 bin 485 TL olarak belirlenmiştir.

Anaokulu tam gün bedeli ise: 46 bin 065 TL olarak belirlenmiştir.

İlkokul, Ortaokul ve Lise Ücreti: 53 bin 600 Lira olarak açıklandı

Ulus kampüsünde ise ilkokul ve ortaokul, lise: 70 bin 876 TL’dir.

Mayısa okulları

Anaokul fiyatları 34 bin TL olarak açıklandı

İlkokul ve ortaokul fiyatları 35 bin TL olarak açıklandı.

Yabancı Lise ücretleri

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​Yabancı liseler ülkemizde birçok ilde bulunmaktadır.Hangi şehirde bulunuyorsanız oraya göre yabancı lise fiyatları değişir. Ortalama olarak yabancı lise fiyatları 70 bin TL ile 130 bin TL arasında değişir. Bu okullardan bazıları yatılı şekildedir. Yatılı fiyatları da kaldığınız güne göre değişmektedir Haftanın 7 günü de yatılı şekilde uygulanırsa daha indirimli fiyatlardan yararlanabilirsiniz. Yabancı okulların en çok yabancı dil eğitimleri ön plana çıkmaktadır. Yabancı dil eğitimi açısından diğer okullardan ayrılmaktadır. Çocuklarının iyi bir yabancı dil eğitimi alması isteyen vatandaşlar çocuklarını bu okullara göndermektedir. Yabancı lise fiyatlarını okulların resmi sitesinde bulunan ilgili iletişim numalarından öğrenebilirsiniz.

Akşam Lisesi fiyatları

Akşam Lisesi fiyatları 6 bin TL ile 15 bin TL arasındadır. Bu lise için 22 yaşını geçmemek gerekiyor. Koşulları sağladıktan sonra okula kayıt yaptırabilirsiniz.Akşam lisesi olarak geçen okulların resmi sayfaları aracılığıyla başvuru şartlarını ve detayları öğrenebilirsiniz.

Özel okullar kardeş indirimi

Özel okullarda kardeş indirimi yapılmaktadır. Her öğrenci için %10 indirim uygulanır. %51 üstü bursu olan öğrencilerde kardeş indirimi yapılmaz. Kardeş indirimi şartlarını kurumla görüşmeniz daha doğru olacaktır. Yaz kurslarında da ayrıca ek bir indirim sağlayabilmektedirler.