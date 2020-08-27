İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...

2020'de Emeklilere Tarım ve Hayvancılık kredisi veren bankalar!

Emekli olduktan sonra memleketine dönerek hem rahat etmek hem de para kazanmak isteyen vatandaşların en fazla tercih ettiği meslekler çiftçilik ve hayvancılıktır. Yeni emekli olarak çiftçi veya hayvancılıkla uğraşmak isteyen vatandaşlar hangi bankaların emeklilere Tarım ve Hayvancılık kredisi verdiğini araştırmaktadır.

27 Ağustos 2020 Perşembe 19:06
2020'de Emeklilere Tarım ve Hayvancılık kredisi veren bankalar!
Takip Et:

Özel sektörde veya devlet kurumlarında uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli olan vatandaşların en fazla talep ettiği durum hem rahat hem de gelir getiren memlekete dönerek hayvancılık yapmak olmaktadır. Bu konu için ciddi bir yatırım ve finans desteğine sahip olmak gerektiği için birikimi olmayan emekli vatandaşlar konu ile ilgili nasıl kredi alabileceklerini merak etmektedir.

Emeklilere hayvancılık kredileri devlet tarafından Ziraat Bankası aracılığı ile verilmektedir. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren emekliye hayvan kredisi konusu son günlerin araştırılan konularından bir tanesi haline gelmiştir. Verilen krediler 24 ay geri ödemesiz olarak verilirken ayrıca ödeme kolaylıkları ve ödeme de esneklikler de emekli vatandaşlar için kampanyalar dahilinde bulunmaktadır. Öyle ki krediyi çektikten sonra 3 ayda bir, 6 ayda bir ve yılda bir ödeme seçenekleri ile kredi kullanan vatandaşlara destekler sağlanmaktadır.

Emekli Ziraatçi kredisi nasıl alınır?

Çiftçi olan vatandaşlara destek sağlayarak işlerini büyütmek veya yeni emekli olan vatandaşları hayvancılık yapmak üzere teşvik etme konularında Ziraat Bankası tarafından sağlanan hayvancılık kredileri alabilmek için yapılması gereken ilk durum Ziraatçi Kayıt Sistemi’ne kayıt olmaktır.

Emekli olan vatandaşlar bankalar tarafından düzenli gelire sahip kişiler statüsünde değerlendirildiği için emekli olan vatandaşların hayvancılık kredisi çekme durumları da çok kolaydır. Gerek düşük faizleri gerekse ödeme konularında ki esneklik ile emeklilere en avantajlı krediyi sunan banka Ziraat Bankasıdır.

Ziraat Bankası tarafından verilen kredi tutarı kişinin maaşının 22 katı tutarında olabilmektedir. Öte yandan emekli maaşının 10 katı tutarında da faizsiz kredi verilebilmektedir.

Ziraat Bankası hayvancılık kredisi veriyor mu?

Ziraat Bankası tarafından verilen hayvancılık kredileri şu şekildedir,

  • Küçükbaş hayvancılık ve büyükbaş hayvancılık (besi, damızlık, süt)
  • Kanatlı yetiştiriciliği (ördek, tavuk, hindi, bıldırcın benzer halde)
  • Arıcılık benzer halde mevzularda etkinlikleri üzerinden Ziraat Bankası kredi vermektedir.

Ziraat Bankası tarafından verilen kredinin faiz oranları diğer bankalara göre daha düşüktür. Öyle ki senelik kredi faiz oranları hesaplandığında bu miktar %6 olmaktadır.

Emekli maaşına göre verilecek kredi tutarları ne kadardır?

  • 1.000 TL emekli maaşı alanlar 22 bin TL
  • 1.500 TL emekli maaşı alanlar 33 bin TL
  • 2.000 TL emekli maaşı alanlar 44 bin TL
  • 2.500 TL emekli maaşı alanlar 55 bin TL
  • 3.000 TL emekli maaşı alanlar 66 bin TL
  • 3.500 TL emekli maaşı alanlar 77 bin TL
  • 4.000 TL emekli maaşı alanlar 88 bin TL kredi verilmektedir.

Verilen bu krediler 2 yıl geri ödemesiz olarak emekli vatandaşlara verilirken 7 gibi uzun bir vade seçeneği de sunulmaktadır. 2 yıl geri ödemesiz hayvancılık kredisi verilebilmesi için hayvancılıkla uğraşmak isteyen emekli vatandaşın mali açıdan herhangi bir sorunu olmaması gerekmektedir. Mali açıdan sorunu olan vatandaşlar 2 yıl geri ödemesiz kredi alamasa da 7 yıllık vade seçeneklerinden faydalanabilmektedir.

Ziraat Bankası hayvan kredisi hesaplaması önek tablosu

Yıllık %6 faiz oranına göre yapılacak hesaplamada,

Kredi tutarı

Vade

Aylık taksit tutarı

10 bin TL

60 ay

198,96 TL

10 bin TL

84 ay

151,91 TL

20 bin TL

60 ay

397,91 TL

20 bin TL

84 ay

303,81 TL

30 bin TL

60 ay

596,87 TL

30 bin TL

84 ay

455,72 TL

40 bin TL

60 ay

795,83 TL

40 bin TL

84 ay

607,63 TL

50 bin TL

60 ay


994,78 TL

50 bin TL

84 ay

759,53 TL

60 bin TL

60 ay

1.193,74 TL

60 bin TL

84 ay

911,44 TL

70 bin TL

60 ay

1.392,70 TL

70 bin TL

84 ay

1.063,34 TL

80 bin TL

60 ay

1.591,66 TL

80 bin TL

84 ay

1.215,25 TL

90 bin TL

60 ay

1.790,61 TL

90 bin TL

84 ay

1.367,16 TL

100 bin TL

60 ay

1.790,61 TL

100 bin TL

84 ay

1.367,16 TL

Ziraat Bankası Ziraat kredisi

Ziraat Bankasından hayvancılık için alınabilecek bir diğer kredi Ziraat kredisidir. Daha çok çiftçilik alanında kullanılabilen bu kredide bitkisel üretimler, tarımsal alet alımları gibi konularda krediler verilmektedir. Verilen kredi traktör masrafları hariç 25.000 TL olmaktadır. Öte yandan traktör için mekanizasyon kredileri, tarım alanında kullanılacak malzemeler için küçük ekipman kredileri, sulama konularında ise basınçlı sulama kredisi verilmektedir.

Ayrıca mazot masrafı yem, tohum ve tarımsal ilaç konularında da bitkisel üretim kredileri Ziraat Bankası tarafından emeklilik sonrasında çiftçilikle uğraşmak isteyen vatandaşlara verilen kredilerdir.

Çiftçiler için verilen krediler 2015 yılında çıkan karaname ile birlikte 100.000 TL’ye kadar olan kredilerde faiz bulunmamaktadır. Kooperatifler ve Ziraat Bankası tarafından verilen kredilerin belirlenen miktarı geçtikten sonra ise düşük faiz oranları ve yüksek vade seçenekleri ile vatandaşlara sunulmaktadır.

Denizbank Hayvancılık kredisi

Denizbank tarafından da düşük faiz ve yüksek vade seçenekleri ile kredi sunmaktadır. Bu krediler,

  • Traktör ekipman kredisi: 2. el ve 0 km traktör alımlarına yönelik olarak verilen 60 ay vadeli kredilerdir.
  • Arazi alım kredisi: Arazinin ekspertiz değerinin %50’sine kadar 60 ay vadeli olarak verilen kredilerdir.
  • Sera yapımı ve modenizasyon kredisi: 60 aya varan vadeler ile seranın proforma satmaca değerinin %75′ i oranında verilen kredileri ifade etmektedir.
  • Meyve tesis kredisi: İlaç, meyve fidesi benzer halde alımlara yönelik olarak banka tarafınca verilen 60 ay vadeli kredileri ifade etmektedir.
  • Hayvan kredisi: Besi ve süt hayvancılığı ile hayvansal ekipmanların alımları için verilen kredileri ifade etmektedir.
  • Sulama kredisi: Damla ve yağmurlama sulama sistemleri için verilen 60 ay vadeli kredilerdir.
  • İyi ziraat uygulamaları kredisi: Doğaya zarar vermeden tarımsal üretim yapılması amacı ile 60 aya varan vadeler ile verilen kredileri ifade etmektedir.

Denizbank Ziraat kredisi

Denizbank tarafından verilen ziraat kredisi ise çiftçi olmak isteyen vatandaşlara büyük olanaklar sağlamaktadır. Buna göre 3 ay vade seçeneği ile birlikte 50.000 TL’ye kadar kredi verileceğinin belirtilmesi başlangıçta vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacaktır.

SMS ile kredi başvurusu yapıldığında T.C. kimlik numarası yazıp boşluk bırakarak Ziraat yazılmalı ve mesajın 3280’e gönderilmesi gerekmektedir. Çıkan sonuca göre kredi 90 gün içerisinde banka şubelerinde alınabilmektedir.



Son Güncelleme: 27.08.2020 19:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Hayvan KredisiZiraat Bankası Hayvancılık Kredisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2020 Senesindeki Alınabilecek Yardımlar Geri Ödemesiz Nakit Ödeme
2020 Senesindeki Alınabilecek Yardımlar Geri Ödemesiz Nakit Ödeme
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!

Popüler Haberler

C Vitamini eksikliğinde vücutta görülen değişimler ve çözümleri
2020'de Emeklilere Tarım ve Hayvancılık kredisi veren bankalar!
2020 Instagram sponsorlu reklam verme! Instagram reklamı nasıl verilir?
Kıbrıs'ta çalışma şartları ve asgari ücret
Yemin dizisi Münevver karakterini kim canlandıracak? Melahat Abbasova kim?
ATV Gençliğim Eyvah dizisi yeni sezonda devam edecek mi?
Fox TV ana haberin yeni sunucusu belli oldu! Selçuk Tepeli kimdir?
Özlem Tokaslan Seksenler dizisinde hangi karaktere hayat verecek?
İyi Aile Babası oyuncu kadrosu ve karakterleri belli oldu
Türkan Hanım’ın Konağı dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?
PUBG Mobile yeni güncelleme ile yeni harita The Ruins geliyor
Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ne zaman başlayacak?
İdam yasası meclis'e gelecek mi? İdam yasası konusu ne zaman meclise taşınacak?
Son Mektup filmi nerede çekildi? Son Mektup filminin konusu ve oyuncuları kimler?
En iyi internet firması hangisi? 2020 güncel evde internet tarifeleri
2020 anne ve babanın alacağı doğum izni kaç gündür? Anne ve baba için doğum izni şartları nelerdir?
Askere Gideceklerin Yanlarına Almaları Gerekenler! Askeriyede İhtiyaç Duyulan Eşyalar
Sigortalı çalışanların mazeret izinleri kaç gün?
Diploma alımı için vekalet nasıl verilir? Diploma Vekaleti işlemleri
Yunus Polis olmak için aranan şartlar nelerdir? Yunus Polisler ne kadar maaş alır?
Turkcell bedava internet kampanyası! Hediye internetleri hattınıza tanımlayın

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.