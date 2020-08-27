2020'de Emeklilere Tarım ve Hayvancılık kredisi veren bankalar!

Özel sektörde veya devlet kurumlarında uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli olan vatandaşların en fazla talep ettiği durum hem rahat hem de gelir getiren memlekete dönerek hayvancılık yapmak olmaktadır. Bu konu için ciddi bir yatırım ve finans desteğine sahip olmak gerektiği için birikimi olmayan emekli vatandaşlar konu ile ilgili nasıl kredi alabileceklerini merak etmektedir.

Emeklilere hayvancılık kredileri devlet tarafından Ziraat Bankası aracılığı ile verilmektedir. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren emekliye hayvan kredisi konusu son günlerin araştırılan konularından bir tanesi haline gelmiştir. Verilen krediler 24 ay geri ödemesiz olarak verilirken ayrıca ödeme kolaylıkları ve ödeme de esneklikler de emekli vatandaşlar için kampanyalar dahilinde bulunmaktadır. Öyle ki krediyi çektikten sonra 3 ayda bir, 6 ayda bir ve yılda bir ödeme seçenekleri ile kredi kullanan vatandaşlara destekler sağlanmaktadır.

Emekli Ziraatçi kredisi nasıl alınır?

Çiftçi olan vatandaşlara destek sağlayarak işlerini büyütmek veya yeni emekli olan vatandaşları hayvancılık yapmak üzere teşvik etme konularında Ziraat Bankası tarafından sağlanan hayvancılık kredileri alabilmek için yapılması gereken ilk durum Ziraatçi Kayıt Sistemi’ne kayıt olmaktır.

Emekli olan vatandaşlar bankalar tarafından düzenli gelire sahip kişiler statüsünde değerlendirildiği için emekli olan vatandaşların hayvancılık kredisi çekme durumları da çok kolaydır. Gerek düşük faizleri gerekse ödeme konularında ki esneklik ile emeklilere en avantajlı krediyi sunan banka Ziraat Bankasıdır.

Ziraat Bankası tarafından verilen kredi tutarı kişinin maaşının 22 katı tutarında olabilmektedir. Öte yandan emekli maaşının 10 katı tutarında da faizsiz kredi verilebilmektedir.

Ziraat Bankası hayvancılık kredisi veriyor mu?

Ziraat Bankası tarafından verilen hayvancılık kredileri şu şekildedir,

Küçükbaş hayvancılık ve büyükbaş hayvancılık (besi, damızlık, süt)

Kanatlı yetiştiriciliği (ördek, tavuk, hindi, bıldırcın benzer halde)

Arıcılık benzer halde mevzularda etkinlikleri üzerinden Ziraat Bankası kredi vermektedir.

Ziraat Bankası tarafından verilen kredinin faiz oranları diğer bankalara göre daha düşüktür. Öyle ki senelik kredi faiz oranları hesaplandığında bu miktar %6 olmaktadır.

Emekli maaşına göre verilecek kredi tutarları ne kadardır?

1.000 TL emekli maaşı alanlar 22 bin TL

1.500 TL emekli maaşı alanlar 33 bin TL

2.000 TL emekli maaşı alanlar 44 bin TL

2.500 TL emekli maaşı alanlar 55 bin TL

3.000 TL emekli maaşı alanlar 66 bin TL

3.500 TL emekli maaşı alanlar 77 bin TL

4.000 TL emekli maaşı alanlar 88 bin TL kredi verilmektedir.

Verilen bu krediler 2 yıl geri ödemesiz olarak emekli vatandaşlara verilirken 7 gibi uzun bir vade seçeneği de sunulmaktadır. 2 yıl geri ödemesiz hayvancılık kredisi verilebilmesi için hayvancılıkla uğraşmak isteyen emekli vatandaşın mali açıdan herhangi bir sorunu olmaması gerekmektedir. Mali açıdan sorunu olan vatandaşlar 2 yıl geri ödemesiz kredi alamasa da 7 yıllık vade seçeneklerinden faydalanabilmektedir.

Ziraat Bankası hayvan kredisi hesaplaması önek tablosu

Yıllık %6 faiz oranına göre yapılacak hesaplamada,

Kredi tutarı Vade Aylık taksit tutarı 10 bin TL 60 ay 198,96 TL 10 bin TL 84 ay 151,91 TL 20 bin TL 60 ay 397,91 TL 20 bin TL 84 ay 303,81 TL 30 bin TL 60 ay 596,87 TL 30 bin TL 84 ay 455,72 TL 40 bin TL 60 ay 795,83 TL 40 bin TL 84 ay 607,63 TL 50 bin TL 60 ay

50 bin TL 84 ay 759,53 TL 60 bin TL 60 ay 1.193,74 TL 60 bin TL 84 ay 911,44 TL 70 bin TL 60 ay 1.392,70 TL 70 bin TL 84 ay 1.063,34 TL 80 bin TL 60 ay 1.591,66 TL 80 bin TL 84 ay 1.215,25 TL 90 bin TL 60 ay 1.790,61 TL 90 bin TL 84 ay 1.367,16 TL 100 bin TL 60 ay 1.790,61 TL 100 bin TL 84 ay 1.367,16 TL

Ziraat Bankası Ziraat kredisi

Ziraat Bankasından hayvancılık için alınabilecek bir diğer kredi Ziraat kredisidir. Daha çok çiftçilik alanında kullanılabilen bu kredide bitkisel üretimler, tarımsal alet alımları gibi konularda krediler verilmektedir. Verilen kredi traktör masrafları hariç 25.000 TL olmaktadır. Öte yandan traktör için mekanizasyon kredileri, tarım alanında kullanılacak malzemeler için küçük ekipman kredileri, sulama konularında ise basınçlı sulama kredisi verilmektedir.

Ayrıca mazot masrafı yem, tohum ve tarımsal ilaç konularında da bitkisel üretim kredileri Ziraat Bankası tarafından emeklilik sonrasında çiftçilikle uğraşmak isteyen vatandaşlara verilen kredilerdir.

Çiftçiler için verilen krediler 2015 yılında çıkan karaname ile birlikte 100.000 TL’ye kadar olan kredilerde faiz bulunmamaktadır. Kooperatifler ve Ziraat Bankası tarafından verilen kredilerin belirlenen miktarı geçtikten sonra ise düşük faiz oranları ve yüksek vade seçenekleri ile vatandaşlara sunulmaktadır.

Denizbank Hayvancılık kredisi

Denizbank tarafından da düşük faiz ve yüksek vade seçenekleri ile kredi sunmaktadır. Bu krediler,

Traktör ekipman kredisi: 2. el ve 0 km traktör alımlarına yönelik olarak verilen 60 ay vadeli kredilerdir.

Arazi alım kredisi: Arazinin ekspertiz değerinin %50’sine kadar 60 ay vadeli olarak verilen kredilerdir.

Sera yapımı ve modenizasyon kredisi: 60 aya varan vadeler ile seranın proforma satmaca değerinin %75′ i oranında verilen kredileri ifade etmektedir.

Meyve tesis kredisi: İlaç, meyve fidesi benzer halde alımlara yönelik olarak banka tarafınca verilen 60 ay vadeli kredileri ifade etmektedir.

Hayvan kredisi: Besi ve süt hayvancılığı ile hayvansal ekipmanların alımları için verilen kredileri ifade etmektedir.

Sulama kredisi: Damla ve yağmurlama sulama sistemleri için verilen 60 ay vadeli kredilerdir.

İyi ziraat uygulamaları kredisi: Doğaya zarar vermeden tarımsal üretim yapılması amacı ile 60 aya varan vadeler ile verilen kredileri ifade etmektedir.

Denizbank Ziraat kredisi

Denizbank tarafından verilen ziraat kredisi ise çiftçi olmak isteyen vatandaşlara büyük olanaklar sağlamaktadır. Buna göre 3 ay vade seçeneği ile birlikte 50.000 TL’ye kadar kredi verileceğinin belirtilmesi başlangıçta vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacaktır.

SMS ile kredi başvurusu yapıldığında T.C. kimlik numarası yazıp boşluk bırakarak Ziraat yazılmalı ve mesajın 3280’e gönderilmesi gerekmektedir. Çıkan sonuca göre kredi 90 gün içerisinde banka şubelerinde alınabilmektedir.