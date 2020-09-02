2020 Yunanistan ev kiraları!

Yaşamak için yurt dışını düşünen kişiler için dikkat çeken ülkelerden biri Yunanistan’dır. Yunanistan mimarisi ve sakin ortamıyla kişilerin tercihi olmaktadır.

Yunanistan ev kiraları 2020

Avrupa ülkelerine göre ev kiraları ucuz olan Yunanistan’da her bütçeye uygun ev bulmak mümkündür. Öğrencilerin çokça bulunduğu ülkede en çok tercih edilen evler stüdyo dairelerdir. Şehir merkezinde bulunan stüdyo daireler 284 Euro’da kiraya verilmektedir. Kişiler şehir merkezinde oturmak istemediklerinde fiyatlar da düşmektedir. Aynı stüdyo dair şehir merkezi dışında olması halinde 249 Euro’ya kiraya verilmektedir.

Yunanistan Ev Kiraları Şehir Merkezinde Şehir Merkezi Haricinde

En Yüksek (1 Oda) 400 € 350 €

En Yüksek (3 Oda) 700 € 600 €

En Düşük (1 Oda) 200 € 180 €

En Düşük (3 Oda) 350 € 300 €

Yunanistan’da ev nasıl kiralanır?

Yunanistan’da genellikle eski mimari evler bulunmaktadır. Bu evler sağlam ve kendinden gömme dolaplara sahiptir.

Yunanistan’da ev kiralayacak kişiler emlakçılara başvurarak kolayca ev kiralayabilmektedir. Yunanistan’da emlakçılar diğer ülkelere göre daha düzgün çalışan firmalardır.

Yunanistan’da ev kiralarken dikkat edilmesi gerekenler

Yunanistan’da evler genellikle klima yardımıyla ısınmaktadır. Bu nedenle kişilerin tasarruflu yaşayabilmesi adına klima tercihlerini iyi yapmaları gerekmektedir. Elektrik fiyatlarının yüksek olduğu ülkede sorun yaşamamak adına verimli klimalar kullanmak ve buna göre ev aletleri seçmek doğru olacaktır.

Yunanistan’da genellikle evlerin çoğu eski yapılardır. Ev kiralayacakken en çok dikkat edilmesi gerekenlerden biri de binanın en fazla 20 yaşında olması durumudur. Eski evler ısınma konusunda birçok sorun yaratmaktadır. Bu nedenle ev tutarken binanın eskiliğine dikkat edilmelidir.

Atina ev kiraları 2020

Ülkemizde olduğu gibi Yunanistan’da da bina görevlileri bulunmaktadır. Bu görevliler için herkes 10 Euro gibi bir ücret vermektedir.

Yunanistan’ın başkentinde ev kiralamak isteyen kişiler 289 Euro’dan 518 Euro’ya kadar ev bulabiliyor. Evin konumu ve lükslüğüne göre kirası da artmaktadır. Stüdyo daire tutmak isteyen kişiler şehir merkezinde 297 Euro’ya ev kiralarken, şehir merkezi dışında aynı eve 289 Euro’ya ulaşabiliyor.

Fazla odalı ev tutacak kişiler 500 Euro’yu gözden çıkarması gerekiyor. Ülkede 3 odalı evlerin en ucuzu 500 Euro’dan kiralanıyor.

Atina Ev Kiraları Şehir Merkezinde Şehir Merkezi Haricinde

En Yüksek (1 Oda) 400 € 400 €

En Yüksek (3 Oda) 700 € 700 €

En Düşük (1 Oda) 220 € 200 €

En Düşük (3 Oda) 350 € 400 €

Selanik ev kiraları 2020

Selanik Yunanistan’ın en gözde şehirlerinden biridir. Bu nedenle diğer şehirlere göre ev kiraları Selanik’te daha yüksektir. Selanik’te ev tutmak isteyen kişiler 238 Euro’dan 700 Euro’ya kadar ev bulmaları mümkündür. Evin kirası, evin konumu ve lükslüğüne göre değişiklik göstermektedir. Şehir merkezinde olan evler, şehir merkezi dışındaki evlere göre daha pahalıdır.

Selanik Ev Kiraları Şehir Merkezinde Şehir Merkezi Haricinde

En Yüksek (1 Oda) 400 € 300 €

En Yüksek (3 Oda) 700 € 550 €

En Düşük (1 Oda) 230 € 200 €

En Düşük (3 Oda) 400 € 340 €

Yunanistan’da yaşam bir Avrupa ülkesine göre daha ucuzdur. Yunanistan’da genellikle harcamalara Euro üzerinden olmaktadır. Yunanistan’da çalışan kişiler maaşlarını Euro üzerinden alır.