2020 yılında üreticilere tohum destekleme parası hangi tarihlerde, ne zaman ödenecek?

Devlet tarımsal üretimi arttırmak adına çiftçilere desteklerde bulunuyor. Bu desteklerden biri de tohum üretimi desteğidir. Bitkisel Üretime Destekleme Yapılmasına Dair Tebliğ’in yayınlanmasının ardından yurt içi sertifikalı tohum üretim desteği başvuruları başladı.

Yurtiçi sertifikalı tohum üretim desteği

Tohum üretim desteği başvuru şartları merak ediliyordu. Yayımlanan tebliğ sonrası üreticilere destek verileceği açıklandı. Söz konusu destek seçkin, orijinal veya temel sertifikalı kademelere verilecek. Tohumların sertifikalandırma işlemleri Ziraat ve Orman Bakanlığınca verilecek.

Tohum üreticiliği yapan kişilerin Denetleme Yönetmeliği Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme kapsamında üretici belgesi alması gerekmektedir. Aynı zamanda söz konusu kişilerin ÇKS kaydının olması da istenen şartlardandır.

Tohum üretimi için verilecek destek tutarları şu şekildedir;

Buğday ve patates yetiştiriciliği için kilogram başına; 0,10 kuruş,

Arpa, yulaf, tritikale, çavdar yetiştiriciliği için kilogram başına; 0,08 kuruş,

Aspir, mercimek, kuru fasulye ve nohut yetiştiriciliği için kilogram başına; 0,50 kuruş,

Soya fasulyesi yetiştiriciliğine kilogram başına; 0,35 kuruş,

Yer fıstığı yetiştiriciliği için kilogram başına; 0,80 kuruş,

Çeltik üretimi oluşturan kişilere kilogram başına; 0,25 kuruş,

Yonca yetiştiriliciliği için kilogram başına; 4.00 TL,

Fiğ, yem bezelyesi, korunga üretimi için kilogram başına; 1.50 TL,

Kanola (Kolza); 1,20 TL,

Susam; 0,60 kuruş,

Tohum üretim desteği için istenen şartlar

Söz konusu tohum desteğinden faydalanmak isteyen kişilerin yerine getirmesi gereken şartlar vardır. Bu şartlar;

Tohumculuk kuruluşu belgesinin olması,

Ziraatçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olunması,

Tohumculuk kuruluşunun geçerlilik kontrolünü tamamlamış olması,

Alım satım belgeleri kapsamında sertifikadan ilkin olmaması,

ZTS kaydının olmaması halinde ÇKS kaydının olması,

Tüzel kişilerinde tohumculuk kuruluşu belgesinin olması,

Belirtilen şartlara uygun olan kişilerin başvurularının onaylanmasının ardından ödemeler Ziraat Bankası tarafından yapılacaktır.

Tohum üretim desteği için istenen evraklar

Tohumculuk kurum belgesi,

Başvuru dilekçesi,

ÇKS kayıt belgesi,

Alım satım işlerine dair sertifikalar,

Üretime ilişkin belgeleri istenmektedir.

Yurtiçi sertifikalı tohum kullanım desteği

Tohum kullanım desteğinden yararlanacak olan çiftçilerden şu şartlar istenmektedir;

Tohumların yurtiçinde üretilmiş ve sertifikalarının olması,

Tüzel kişilerin sertifikalı tohum yetiştiriciliği yapanlara,

ZKS kayıtlı olan arazilerin olması,

Üretimin yapıldığı alanın ve tohum miktarının her türlü nebat çeşidine uygun olması,

Kullanılan tohumların Denetleme Yönetmeliği ve Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirmede belirtilen hükümlere uygun olarak kullanılması istenmektedir.

Tohum kullanım destekleri ne kadar?

Fiğ, yem bezelyesi ve korunga 20 TL

Buğday ve arpa 8,50 TL

Patates 80 TL

Yer fıstığı 15 TL

Susam, aspir, kanola (kolza) 4 TL

Yonca 30 TL

Soya fasulyesi, kuru fasulye, nohut, mercimek 20 TL,

Yulaf, çavdar, tritikale 6 TL

Çeltik 8 TL

Tohum kullanım desteği için istenen evraklar