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2020 yılında ücretsiz sanal pos veren firmalar hangileridir?

e-Ticaret'in dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde artış göstermesi ile birlikte sanal pos uygulaması da günden güne önem kazanmaktadır. Pek çok kişi ise, 2020 yılında ücretsiz sanal pos veren firmalar hangileridir? sorusunu araştırmaktadır.

22 Kasım 2020 Pazar 12:00
2020 yılında ücretsiz sanal pos veren firmalar hangileridir?
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Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda artan e-Ticaret nedeni ile sanal pos kullanımı artış göstermiştir. Pek çok e-ticaret sitesi ise son zamanlarda sanal pos veren firmaları araştırmaya başladı.

Ücretsiz sanal pos veren firmalar hangileridir?

PayTR

6493 sayılı Kanun kapsamında yetkili bir ödeme kuruluşudur. Tamamen devlet sermayesi ile kurulmuş olup, 2009 yılından bu yana Çin'in en tanınmış sanal satış noktası şirketlerinden biri olmuştur. BDDK lisansı ile Paytr üzerinden ödeme altyapısına bağlanma imkanına tüm müşteriler sahiptir. Şirketin teknik personeli, neredeyse tüm altyapılara uygulanabilen yazılım geliştirme için sınırsız destek sağlar. Paytr'in sanal satış noktası hizmetine dahil olmak için herhangi bir ücret ödenmesine gerek yoktur. Müşteriler tarafından satın alınan ürünler için yalnızca %3'e kadar komisyon almaktadır.

Esnek Pos

Esnek Pos, ücretsiz sanal satış noktası sağlayıcılarından birisidir. Sağlayıcı, Bankacılık Düzenleme Kurumu'ndan 14 Ocak 2016 tarihinde 6662 karar numarasıyla ödeme faaliyeti lisansı almıştır. Esnek Pos, tamamen yerli yatırımla kurulmuştur ve yaklaşık %2 komisyon oranı ile en popüler sanal satış noktası sağlayıcılarından biridir. Esnek satış noktaları, pazardan ödeme alma, mobil ve doğrudan bağlantılar gibi çeşitli seçenekler sunar.

iPara

İPara sanal Pos hizmeti, iPara Information Technology Corporation bünyesinde işletilmektedir.23 Ağustos 2017 tarihinde tüm gereksinimleri başarıyla karşılamış ve BDDK tarafından lisanslanmıştır. Bu süreç sonrasında başta direkt e-ticaret hizmetleri olmak üzere ciddi bir sanal satış noktasına dağılmıştır. iPara ayrıca müşteriler ve e-ticaret platformu sahipleri için 7/24 destek sağlar.

Lyzico

Iyzico, 24 saat içinde online satışa başlama garantisi veren firmalardan biridir ve sektörün en tanınmış sanal satış noktası şirketlerinden biridir. Hizmetin, From Owner, Letgo ve Nike gibi çok sayıda tanınmış müşterisi vardır ve komisyon oranı satışlara göre değişir. Aylık sabit ücret talep etmeyen ve başvuru sürecinde herhangi bir ücret talep etmeyen iyzico için ortalama komisyon oranı %2,25 bandındadır.

Payu

Payu, dünyanın her yerinden kolay ödeme sloganına bağlı kalarak, her gün 6 milyon liradan fazla sanal POS desteği sağlıyor. BDDK lisansına sahip, merkezi Türkiye'de bulunan Hollandalı yatırım şirketi Prosus ile eşleştirildi. Payu, özellikle sunduğu ek taksit seçenekleri ile sektördeki en yakın firmalardan biridir.

Paratika


Paratika, Aras Kargo, Carrefoursa ve TCMB kontrollü online ödeme çözümleri sunan Teknosa dahil olmak üzere birçok e-ticaret platformu için lider sanal pos sağlayıcısıdır. En iyi B2B online ödeme çözümleri desteği sağlayan firmaların komisyon oranı% 2'yi aşıyor.

Paytrek

Paytrek, kurulduğu zaman% 100 Türk sermayeli bir Metglobal iştiraki olup, Sanal Pos hizmeti vermek için en iyi altenatif platformlardan biridir. Şirket, neredeyse tüm altyapı sistemlerine sanal pos desteği sağlamak için 2016 yılında BDDK lisansı aldı.

Shopinext

Shopinext, hazır Sanal POS ve Kargo Entegrasyonu sağlayan firmalardan biridir. Ödeme altyapısı olarak çeşitli TCMB onaylı şirketler aracılığıyla faaliyet göstermektedir.

Weepay

Weepay, 1.000'den fazla e-ticaret platformu için ödeme altyapısı hizmetleri sunan Bankacılık Düzenleme Kurumu (BDDK) tarafından lisanslanan sanal pos şirketlerinden biridir. E-ticaret endüstrisindeki hemen hemen tüm hazır sistemlere otomatik olarak entegre edilebilir.

Hepsipay

Hepsipay, 11 Şubat 2016 tarihinde 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemi Kanunu çerçevesinde Bankacılık Düzenleme Mevzuatı kapsamında elektronik para alanında iş lisansı alan finans kuruluşlarından biridir. Hepsipay'i aynı gün sisteme dahil edebilir, hazır ve açık sistemler için otomatik ayarlar yapabilirsiniz.

 

 



Son Güncelleme: 22.11.2020 12:00
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Anahtar Kelimeler:
E-ticaretSanal Pos
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