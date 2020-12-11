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2020 Yılında Hangi Bankalar 30.000 TL Kredi Veriyor? Şartlar Nedir?

2020 yılında hangi bankalar kredi veriyor? En düşü faizli kredi veren banka hangi banka? Bankaların güncel faiz oranları nedir? Hani bankalar 30.000 TL kredi veriyor? Bütün vatandaşlar pandemi döneminde ihtiyaçlarını veya giderlerini karşılamak için kredi çekmek istediklerinden dolayı bankaların ne kadar faizle kredi verdiğini araştırıyorlar.

11 Aralık 2020 Cuma 13:09
2020 Yılında Hangi Bankalar 30.000 TL Kredi Veriyor? Şartlar Nedir?
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2020 Yılında Hangi Bankalar 30 Bin TL Kredi Veriyor?

Bugünlerde nakit paraya ihtiyacı olan kişiler ilk başvuracak yer olarak bankaları tercih ediyorlar. Bankalarda 30 bin TL kredi çekip masraflarını karşılamak, ödemelerini yapmak, tatil ve seyahat gibi ihtiyaçlarını karşılamak için veya yatırım amaçlı kredi çekmek isteyen vatandaşlar hangi bankaların kredi verdiğini araştırıyorlar.

Bankalar kredi imkanı sunmalarının yanında kişilerin krediyi alma şartlarını zorlaştırıyorlar. Vatandaşlar 25 bin TL ve üzeri kredi çekmek için onaylanmasının daha iyi olması için, SMS, Telefon ya da intenet üzerinden kredi başvurusu yapmak yerine direk şubeye gitmeleri daha iyi olacaktır. Web üzerinden yapılacak olan başvurulara ön onay gibi bakılmalıdır.

Kredi Onaylanması Durumunda İstenilen Evraklar Neler?

Bankalar 20 bin TL üzeri kredi çekimlerinde kefil ya da teminat istemektedirler. Krediniz onaylandıysa bile şubeye gittiğini zaman sizden bazı talepleri olacaktır.

  • Kimlik numarasının görünür bir şekilde bulunduğu resmi kimlik belgesi ve fotokopisi istenir.
  • Başvurulan miktarın aylık ödemelerinin yapılabileceğini sorgulamak için belgelenebilir gelir belgesi, İkametgah veya 60 güne ait kurum faturaları istenmektedir.

Yapı Kredi Bankası 30 Bin TL Kredi Başvurusu Şartları

Yapı Kredi Bankası 30 bin TL kredi ihtiyacınızı kolaylıkla karşılayacak bankalar arasındadır. Yapı Kredi Bankası kredi faizlerini müşterinin kredi notuna, geri ödeme için belirlenen vadeye ve kredi meblağsına göre belirlenmektedir. Kredi faizleri üst noktası aylık yüzde 1,84’e kadar çıkabilmektedir. Kredi notu daha iyi noktada olan müşteriler için aylık yüzde 1,24 faiz oranı üzerinden 30.000 TL kredi hesaplama tablosu Yapı Kredi için şu şekilde gerçekleşecektir.

 

Faiz Oranı*

Taksit Tutarı

Toplam Geri Ödeme

Masraflar*

Net Alacağınız Tutar

 

12 Ay

1,24

2.748,34 TL

32.980,13 TL

405 TL

29.595 TL

24 Ay

1,24

1.495,64 TL

35.895,28 TL

405 TL

29.595 TL

36 Ay

1,24

1.082,41 TL

38.966,62 TL

405 TL

29.595 TL

48 Ay

1,24

878,99 TL

42.191,72 TL

405 TL

29.595 TL

60 Ay

1,24

759,45 TL

45.567,28 TL

405 TL

29.595 TL

 

Yapı Kredi Bankası 30 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu için, Yapı Kredi şubeleri, 444 0 44 numaralı Yapı Kredi Müşteri İletişim Merkezi’nden, Yapı Kredi ATM’lerinden ve bankaya kısa mesaj yollanılarak yapılabilmektedir. SMS ile kredi başvurusu için ‘Bireysel’ ‘TCKN, Aylık Gelir’ bilgileri aralarda birer boşluk bırakılarak yazılıp 4411’e kısa mesaj gönderilebilir. Öneğin: ‘Bireysel 09876543210 3750’

Türkiye İş Bankası 30 Bin TL Kredi Başvuru Şartları

İş Bankası’ndan 30 bin TL tüketici kredisi çekmek isteyenler için asgari faiz oranı 0,89’dan başlayarak vadeye göre yükselmektedir. 36 aya kadar uygulanan 0,89’luk faiz oranı 36 aydan sonra aylık yüzde 1’e çıkmaktadır. Bu kapsamda oluşacak İş Bankası 30.000 TL kredi hesaplama tablosu aşağıdaki gibidir.

 

Faiz Oranı*

Taksit Tutarı

Toplam Geri Ödeme

Masraflar*

Net Alacağınız Tutar

 

12 Ay

0,89

2.676,93 TL

32.123,16 TL

325 TL

29.675 TL

24 Ay

0,89

1.423,66 TL

34.167,84 TL

325 TL

29.675 TL

36 Ay

0,89

1.008,16 TL

36.293,76 TL

325 TL

29.675 TL

48 Ay

1

825,83 TL

39.639,84 TL

325 TL

29.675 TL

60 Ay

1

704,28 TL

42.256,80 TL

325 TL

29.675 TL

 

 

İş Bankası 30 bin TL kredi başvurusu yapmak için: İş Bankası şubelerinden ya da bankamatiklerinden şahsen işlem yapılabilir. İş Bankası resmi intenet sitesi, intenet bankacılığı veya İşCep’ten de başvuru yapılabileceği gibi; İş Bankası Telefon Şubesi’nden de (0 850 724 0 724) başvuru gerçekleştirilebilmektedir. SMS ile 30 bin TL kredi başvurusu için; “NAKİT, TC. KİMLİK NO, KREDİ MEBLAĞI, AYLIK GELİR” yazılıp 4402’ye kısa mesaj atarak kredi başvurusunda bulunulabilir.

Vakıfbank 30 Bin TL Kredi Başvurusu Şartları

Kredinin vadesine göre aylık faiz oranı 0,86’dan başlayarak, 26 aya kadar bu oran uygulanmaktadır.  37 ay ve üstü seçeneklerde kredinin faiz oranı 0,88’e çıkmaktadır. Bunların yanında müşterinin Findeks skoruna bakılarak faiz oranında değişiklikler görülebilir.

 

Faiz Oranı*

Taksit Tutarı

Toplam Geri Ödeme

Masraflar*

Net Alacağınız Tutar

 

12 Ay

0,86

2.670,86 TL

32.050,27 TL

350 TL

29.650 TL

24 Ay

0,86

1.417,59 TL

34.022,16 TL

350 TL

29.650 TL

36 Ay

0,86

1.001,94 TL

36.069,86 TL

350 TL

29.650 TL

48 Ay

0,88

799,95 TL

38.397,58 TL

350 TL

29.650 TL

60 Ay

0,88

677,57 TL

40.653,93 TL

350 TL

29.650 TL

 

Vakıfbank 30 bin TL bireysel kredi başvurusu bankanın şubelerinden kimlik ve gelir belgesi ile yapılmaktadır. Vakıfbank resmi intenet sitesi ve intenet bankacılığı ile online bir şekilde başvuru yapılabilir.

Halk Bankası 30 Bin TL Kredi Başvurusu Şartları

Halk Bankası 30 bin TL tüketici kredisi aylık %0,98 faiz oranından başlayan imkanlarla kredi imkanı sağlamaktadır. 12 ila 60 ay arasındaki vadelerde faiz oranları değişiklik göstermektedir. Banka müşterinin KKB skoruna göre faiz oranını belirlemede hak ve yetkiye sahiptir.

 

Faiz Oranı*

Taksit Tutarı

Toplam Geri Ödeme

Masraflar*

Net Alacağınız Tutar

 

12 Ay

0,98

2.695,19 TL

32.342,28 TL

320 TL

29.680 TL

24 Ay

0,98

1.441,97 TL

34.607,28 TL

320 TL

29.680 TL

36 Ay

0,98

1.026,96 TL

36.970,56 TL

320 TL

29.680 TL

48 Ay

0,98

821,48 TL

39.431,04 TL

320 TL

29.680 TL

60 Ay

0,98

699,79 TL

41.987,40 TL

320 TL

29.680 TL

 

Halk Bankası 30 bin TL ihtiyaç kredisi için başvurular Halkbank şubelerinden ve resmi intenet sitesinden yapılabilir. Şubeden başvuru için kimlik ve gelir belgesi gereklidir.

QNB Finansbank 30 Bin TL Kredi Başvurusu Şartları

30.000 TL tüketici kredisini QNB Finansbank’tan kullanmak isteyen vatandaşlar aylık yüzde 0,84’ten başlayan faiz oranları ile likidite edinebileceklerdir. Tabi olunacak faiz oranı müşterinin KKB skoruna göre belirlenmektedir. Bu nedenle müşteri özelinde faiz oranlarında artış görülebilmektedir. QNB Finansbank 30.000 TL ihtiyaç kredisi hesaplama şablonu şu şekildedir.

 

Faiz Oranı*

Taksit Tutarı

Toplam Geri Ödeme

Masraflar*

Net Alacağınız Tutar

12 Ay

0,84

2.666,81 TL

32.001,74 TL

395 TL

29.605 TL

24 Ay

0,84

1.413,55 TL

33.925,25 TL

395 TL

29.605 TL

36 Ay

0,84

997,81 TL

35.921,03 TL

395 TL

29.605 TL

48 Ay

0,84

791,43 TL

37.988,70 TL

395 TL

29.605 TL

60 Ay

0,84

668,79 TL

40.127,48 TL

395 TL

29.605 TL

 

QNB Finansbank’tan yukarıdaki tabloda verilen 30 Bin TL kredi almak isteyen vatandaşlar QNB Finansbank şubelerinden, QNB Finansbank intenet şubesinden, 0850 220 8 573 numaralı Alo Kredi hattından, KrediGO uygulamasında, cep şubesinden ya da TC Kimlik numarası 5030’a SMS atarak başvuruda bulunabilirler.

Garanti Bankası 30 Bin TL Kredi Başvurusu Şartları

Garanti BBVA’dan 30 bin TL kredi çekmek isteyen kişiler için faiz oranları banka tarafından belirlenmektedir. Kısa ve uzun vadede düşük faiz oranları uygulanmaktadır. Müşteri kredi notuna bakılarak faiz oranları değişiklik göstermektedir.  Garanti BBVA için kredi hesaplama tablosu aşağıdadır.

 

Faiz Oranı*

Taksit Tutarı

Toplam Geri Ödeme

Masraflar*

Net Alacağınız Tutar

 

12 Ay

1,24

2.748,34 TL

32.980,13 TL

390 TL

29.610 TL

24 Ay

1,24

1.495,64 TL

35.895,28 TL

390 TL

29.610 TL

36 Ay

1,24

1.082,41 TL

38.966,62 TL

390 TL

29.610 TL

48 Ay

1,07

841,14 TL

40.374,73 TL

390 TL

29.610 TL

60 Ay

0,99

700,99 TL

42.047,40 TL

390 TL

29.610 TL
             

 

Garanti BBVA 30.000 TL kredi başvurusu bankanın şubelerinden kimlik ve gelir belgesi ile yapılabilir. Bankanın maaş müşterileri ve emekliler için gelir belgesine ihtiyaç yoktur. 30.000 TL krediye online kanallardan başvuru Garanti BBVA intenet sitesinden ve intenet bankacılığından yapılabilir. Telefon ile kredi başvurusu 444 0 335 numaralı Garanti Anında Kredi Hattı aranarak gerçekleştirilmektedir.

Denizbank Bankası 30 Bin TL Kredi Başvurusu Şartları

Denizbank kredi faizlerinde aylık %1,24’ten başlayan oranlar uygulamaktadır. Denizbank için 30 bin TL Kredi Hesaplama tablosu aşağıdadır.

 

Faiz Oranı*

Taksit Tutarı

Toplam Geri Ödeme

Masraflar*

Net Alacağınız Tutar

 

12 Ay

1,24

2.748,34 TL

32.980,13 TL

375 TL

29.625 TL

24 Ay

1,24

1.495,64 TL

35.895,28 TL

375 TL

29.625 TL

36 Ay

1,24

1.082,41 TL

38.966,62 TL

375 TL

29.625 TL

48 Ay

1,24

878,99 TL

42.191,72 TL

375 TL

29.625 TL

60 Ay

1,24

759,45 TL

45.567,28 TL

375 TL

29.625 TL

 

Denizbank kredi başvurusu için kimlik veya ehliyetle beraber gelir belgesi ile başvuru yapılabilir. Diğer seçenekler ise, Denizbank intenet bankacılığı, mobil bankacılık ve resmi intenet sitesi de online başvuru kanallarıdır. 30.000 TL kredi başvurusu SMS ile; cep telefonunun kısa mesaj kısmına ‘KREDİM’ yazıp bir boşluk bırakıp ‘TC. Kimlik Numarası’  bilgisi eklenerek 3280’e gönderilerek gerçekleştirilebilir.

Akbank Bankası 30 Bin TL Kredi Başvurusu Şartları

Akbank 30.000 TL ihtiyaç kredisi için banka şubelerine başvurular yapılarak, resmi intenet sitesi ve intenet bankacılığı üzerinden başvurular yapılabilir. Başvurular değerlendirmeye alınarak en kısa sürede başvuru sahibine olumlu ya da olumsuz geri dönüş sağlanmaktadır. Akbank 30 bin TL kredi başvurusu için kredi hesaplama tablosu aşağıdadır.

 

Faiz Oranı*

Taksit Tutarı

Toplam Geri Ödeme

Masraflar*

Net Alacağınız Tutar

 

12 Ay

1,05

2.709,45 TL

32.513,38 TL

380 TL

29.620 TL

24 Ay

1,05

1.456,31 TL

34.951,45 TL

380 TL

29.620 TL

36 Ay

1,07

1.045,96 TL

37.654,70 TL

380 TL

29.620 TL

48 Ay

1,07

841,14 TL

40.374,73 TL

380 TL

29.620 TL

60 Ay

1,09

724,70 TL

43.482,29 TL

380 TL

29.620 TL

 

Akbank’tan 30.000 TL kredi çekmek için banka şubelerine kimlik ve gelir belgesi ile şahsi başvurular yapılabilir. Akbank müşterileri 30 bin TL tüketici kredisi başvurularını online olarak yapabilirler. Akbank Direkt ve Akbank resmi intenet sitesinden başvurular gerçekleştirilebilir.

Ziraat Bankası 30 Bin TL Kredi Başvurusu Şartları

Ziraat Bankası 30 bin TL kredi çekimine %0,98 faiz oranı uygulamaktadır. Ziraat Bankası 30 bin Tl kredi başvurusu için faiz tablosu aşağıdadır.

 

Faiz Oranı*

Taksit Tutarı

Toplam Geri Ödeme

Masraflar*

Net Alacağınız Tutar

 

12 Ay

0,98

2.695,19 TL

32.342,28 TL

370 TL

29.630 TL

24 Ay

0,98

1.441,97 TL

34.607,28 TL

370 TL

29.630 TL

36 Ay

0,98

1.026,96 TL

36.970,56 TL

370 TL

29.630 TL

48 Ay

0,98

821,48 TL

39.431,04 TL

370 TL

29.630 TL

60 Ay

0,98

699,79 TL

41.987,40 TL

370 TL

29.630 TL

 

Ziraat bankası müşterinin KKB notuna göre faiz oranlarında değişiklikler yapabilmektedir.

 

Yukarıda verilen bankaların faiz oranı tablolarındaki rakamlar bankaların müşterilerine uyguladıkları faiz oranlarıdır. Bu oranlar; Findeks skoru, vade, kredi tutarı vb. gibi etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bunların yanında bankaların faiz politikaları gerekli durumlarda dönemsel olarak güncellenmektedir.

Masraflar ise, hayat sigortası, prim tutarı, kredi tahsis ücreti (binde 5; 30.000 TL için 150 lira) ve vergilerden oluşur. Hayat sigortası prim ücreti müşteriye göre değişeceğinden bu tutar da değişiklik gösterecektir. Tablolardaki rakamlar ortalama meblağlardır.



Son Güncelleme: 11.12.2020 13:09
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Banka30.000 TL KrediAkbankHalkBankKrediFaiz
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