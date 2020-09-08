2020 yılında emekli olursam maaşım ne kadar olur? Emekli maaşı hesaplama

Yakın zamanda emekli olacak kişilerin en çok merak ettiği konulardan birisi ne kadar emekli maaşı alacaklarıdır. Kişiden kişiye göre değişen emekli maaşının hesaplanması farklılık göstermektedir. Emeklilik şartlarını yerine getiren kişilerin alacağı emekli maaşı tutarı kişinin sigortalı olarak çalışırken ödediği prim ödemeleri ve gün sayısına göre değişiklik gösterir.

Emekli maaşı hesabı nasıl yapılır?

Emekli olan kişiler için verilecek maaşa yönelik detaylı açıklama SGK tarafından yapılmıştır. Yapılan açıklamalara göre kişilerin emekli maaşı üç döneme göre şekillenmektedir. 2000 yılı öncesi, 2000 ile 2008 yılları arası ve 2008 sonrası emekli olanlar olarak üçe ayrılan emekli kişiler bu durumda yer alan şartlar ve kurallara göre emekli maaşı almaktadır.

Geçmiş dönemde emekli olan kişilerin maaşları günümüzde emekli olan kişilere göre daha fazladır. Bu maaşların arasındaki temel farkın o dönemde emekli olma şartlarına göre bağlanan maaşlar ile ilgili olmasıdır.

Gün geçtikçe azalan emekli maaşlarından üç döneme ayrılan emekliler, bulundukları dönemin şartlarına göre emekli maaşlarını alırlar. Bu dönemlere göre en yüksek maaşları 2000 öncesi emekli olanlar alırken en düşük maaşı ise 2008 sonrası emekli olanlar almaktadır.

Yüksek emekli maaşı alma yolları nelerdir?

Kişinin emekli olduğunda yüksek emekli maaşı alması için gerekli olan ilk şey yüksek prim ödemelerinin gerçekleştirilmesidir. Kişi çalışırken prim ödemelerini yüksek şekilde yaparsa emekli maaşı da bu oranda yüksek olacaktır.

Yüksek emekli maaşı almak için yapılması gerekenler şu şekildedir:

Sigortalı olarak çalışırken maaşınıza göre primlerinizin ödendiğinden emin olun. İşverenler maaşların bir kısmını elden veriyorsa asgari şekilde prim ödemesi gerçekleştirmektedir.

Tarım sigortası ve tarım bağkuru adı altında prim ödemeleri gerçekleştirmeyiniz. Gerçekleştiriyorsanız da prim ödemelerinizi mümkün oldukça yüksek tutunuz.

Bağkurlu olarak prim ödemelerinizi yüksek olarak ödeyiniz.

Prim gün sayısı tamamlandıktan sonra prim ödemeleri gerçekleştirilmemelidir. Bu durum maaşınızı yüksek almanızı sağlayabilir.

Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?

SSK’dan bugün emekli olsam kaç para maaş alırım?

2000 yılı öncesi emekli olan kişiler günümüzde 1.800 TL ile 2.000 TL arasında maaş almaktadır.

2000 ile 2008 yılları arasında emekli olan kişilerin aldığı emekli maaşı 1.600 TL ile 1.800 TL arasındadır.

2008 sonrası emekli olan kişilere verilen emekli maaşı en düşük 1.500 TL’dir.

3600 günden emekli olursam ne kadar maaş alırım?

Günümüzde emekli olan kişiler en az 1.500 TL emekli maaşı almaktadır. Devlet tarafından yapılan son düzenleme ile birlikte kişilere 1.500 TL’nin altında emekli maaşı verilmeyecektir.

3600 günden emekli olan kişilerin alacağı maaş şu şekildedir:

2000 yılı öncesi emekli olan kişilere 1.800 ile 2.000 TL arasında maaş verilir.

2000 ile 2008 yılları arasında emekli olan kişilere 1.600 ile 1.800 TL arasında emekli maaşı verilir.

2008 sonrası emekli olan kişilere 1.500 TL emekli maaşı verilir.

4A emekli maaşı hesaplama robotu 2020

Emeklilikleri ile ilgili sorgulama ve maaş detayları hakkında hesaplamalar yapmak isteyen kişiler, SGK intenet sitesine girerek maaş hesaplama robotundan bilgi alabilirler.

Bağkurdan emekli olursam ne kadar maaş alırım?

9000 gün üzerinden esnaf ve işveren olarak emekli olan kişilere 1.500 TL emeklilik maaşı verilir.

25 yıl üzerinden tarım emeklisi olan kişilere 1.500 TL emeklilik maaşı verilir.

5400 gün üzerinden esnaf ve işveren olarak emekli olan kişilere 1.500 TL emekli maaşı verilir.

15 yıl üzerinden tarım emeklisi olan kişilere 1.500 TL emeklilik maaşı verilir.

Devlet memuru olarak şimdi emekli olsam ne kadar maaş alırım?

Günümüzde en düşük memur emeklisi 2.400 TL olarak açıklanmıştır.

Memur emeklisi en az 2.400 TL ile 2.600 TL arasında emekli maaşı almaktadır.

Malulen emekli olsam ne kadar alırım?

Malulen emekli olacak kişilerin emeklilik şartları normal emekli olacak kişilere göre farklılık göstermektedir. Bu kişilere ödenen maaşlar şu şekildedir:

SSK ve Bağkur fark etmeden malul emeklisi olan kişilere 1.500 TL maaş verilir.

Vergi indiriminden bugün emekli olursam ne kadar maaş alırım?

Vergi indiriminden yararlanarak emekli olacak kişilere günümüzde en az 1.500 TL emekli maaşı verilmektedir. Bu maaş kişinin prim günü sayısı ve prim ödeme tutarlarına göre değişiklik göstermektedir.

Ne kadar emekli maaşı alırım e-devlet hesaplama

Emekli maaşı hesaplamaları e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilememektedir. Kişiler emekli maaşı hesaplamalarını SGK intenet sitesine giriş yaparak oradan yapabilmektedir.

2021’de emekli olursam ne kadar maaş alırım?

2020 yılı emekli maaşlarının üzerine %4 ile %5 oranında zam yapılacaktır. 2021 yılında emekli olacak bir kişi maaşını bugünkü maaşların %4 ile % 5 oranında zamlanmış haliyle alacaktır.