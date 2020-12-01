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2020 yılı stajyer maaşı ne kadar?

12.sınıf lise öğrencilerinin 2020 yılı stajları başladı. Stajları başlayan öğrenciler 2020 yılı stajyer maaşı ne kadar sorusunu araştırmaya başladı.

01 Aralık 2020 Salı 00:47
2020 yılı stajyer maaşı ne kadar?
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Koronavirüs salgını sürecinde eğitim öğretime ara verilse de, teknik eğitim alan ve zorunlu staj yapacak olan öğrenciler eğitimlerine devam ediyor. Liselerin meslek bölümlerinde ve üniversitelerin bazı bölümlerine öğrencilerin staj yapması zorunlu tutuluyor.

Bu öğrencilere yaptıkları zorunlu staj kapsamında ücret verilmektedir. 2020 yılında 12.sınıf lise öğrencilerinin stajları bugün başladı. Öğrenciler zorunlu stajlarda ne kadar ücret alacaklarını merak ediyor.

Zorunlu staj ödemeleri ne kadar?

Zorunlu staj ödemeleri her kurum için zorunludur. Kanunen staj yapan öğrencilere asgari geçim indirimi haricinde net asgari ücretin %30’u kadar ödeme yapılır. Bu tutar 2020 yılı asgari ücretine göre 631,19 TL’dir.

Öğrencilerin sigorta primleri ise okulları tarafından yatırılır. Ancak söz konusu primler emeklilik için geçerli değildir.



Son Güncelleme: 01.12.2020 00:47
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Anahtar Kelimeler:
StajÖğrenciMaaş
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