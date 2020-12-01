2020 yılı stajyer maaşı ne kadar?

Koronavirüs salgını sürecinde eğitim öğretime ara verilse de, teknik eğitim alan ve zorunlu staj yapacak olan öğrenciler eğitimlerine devam ediyor. Liselerin meslek bölümlerinde ve üniversitelerin bazı bölümlerine öğrencilerin staj yapması zorunlu tutuluyor.
Zorunlu staj ödemeleri ne kadar?
Zorunlu staj ödemeleri her kurum için zorunludur. Kanunen staj yapan öğrencilere asgari geçim indirimi haricinde net asgari ücretin %30’u kadar ödeme yapılır. Bu tutar 2020 yılı asgari ücretine göre 631,19 TL’dir.
Öğrencilerin sigorta primleri ise okulları tarafından yatırılır. Ancak söz konusu primler emeklilik için geçerli değildir.
Son Güncelleme: 01.12.2020 00:47