2020 yılının Temmuz ayında memur maaşlarına ikinci altı aylık dilim zam oranı eklenecek. Polis memurlarının maaşları da bu zam ile belirlenmektedir. 2020-2021 yılı memur maaş zammı için sendika ve hükümet arasında yapılan sözleşmede zam oranları belli olmuştu.

Emniyet teşkilatı mensubu olan polis memurlarının maaş çizelgesi de kendi arasında farklılık göstermektedir. Buna göre 2020 yılı için emniyet teşkilatı memurlarına yılın ilk altı ayı için %4, yılın ikinci altı ayı için de %4 zam kararı alındı. Memur maaşlarında etkili olan enflasyon oranının da açıklanmasıyla, memur ve emekliler %4 zammın yanı sıra %1,75 enflasyon farkı alacak.

2020 yılı polis maaşları ne kadar oldu?

İşe yeni başlayan bir polis memuru ile 25 yılını doldurmuş kıdemli polis memurunun maaşları arasında %10-15 oranında fark bulunmaktadır. Emniyet teşkilatında göreve yeni başlayan polis memurunun (8/1) maaşı 5.233 TL olurken, 25 yılını tamamlamış bir polis memurunun (1/4) maaşı 5.954 TL olmaktadır.

15 Temmuz polislerin kademe ve derecelerine göre maaşları

Vergi Oranı %15 Vergi Oranı %20

1/4 25 ve üstü - 5.995 TL 5.868 TL

1/4 24 - 5.992 TL 5.866 TL

1/4 23 - 5.990 TL 5.864 TL

1/4 22 - 5.988 TL 5.862 TL

1/4 21 - 5.986 TL 5.860 TL

1/3 20 - 5.977 TL 5.851 TL

1/2 19 - 5.968 TL 5.843 TL

1/1 18 - 5.960 TL 5.835 TL

2/3 17 - 5.864 TL 5.745 TL

2/2 16 - 5.856 TL 5.737 TL

2/1 15 - 5.848 TL 5.730 TL

3/3 14 - 5.835 TL 5.718 TL

3/2 13 - 5.828 TL 5.711 TL

3/1 12 - 5.721 TL 5.610 TL

4/3 11 - 5.659 TL 5.552 TL

4/2 10 - 5.653 TL 5.546 TL

4/1 9 - 5.647 TL 5.540 TL

5/3 8 - 5.505 TL 5.399 TL

5/2 7 - 5.499 TL 5.394 TL

5/1 6 - 5.493 TL 5.388 TL

6/3 5 5.477 TL 5.373 TL

6/2 4 5.472 TL 5.368 TL

6/1 3 5.467 TL 5.364 TL

7/1 3 5.427 TL 5.326 TL

8/3 2 5.418 TL 5.317 TL

8/2 1 5.273 TL 5.172 TL

8/1 0 5.269 TL 5.168 TL