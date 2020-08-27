İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...

2020 yılı polis maaşları ne kadar oldu?

2020 yılının ikinci yarısına girilmesiyle birlikte memur maaşlarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Emniyet teşkilatı mensubu olan polis memurları zam oranları ile 2020 yılı Temmuz ayı polis maaşlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. İşte kıdem yılına göre yeni polis maaşları.

27 Ağustos 2020 Perşembe 17:52
2020 yılı polis maaşları ne kadar oldu?
Takip Et:

2020 yılının Temmuz ayında memur maaşlarına ikinci altı aylık dilim zam oranı eklenecek. Polis memurlarının maaşları da bu zam ile belirlenmektedir. 2020-2021 yılı memur maaş zammı için sendika ve hükümet arasında yapılan sözleşmede zam oranları belli olmuştu.

 Emniyet teşkilatı mensubu olan polis memurlarının maaş çizelgesi de kendi arasında farklılık göstermektedir. Buna göre 2020 yılı için emniyet teşkilatı memurlarına yılın ilk altı ayı için %4, yılın ikinci altı ayı için de %4 zam kararı alındı. Memur maaşlarında etkili olan enflasyon oranının da açıklanmasıyla, memur ve emekliler %4 zammın yanı sıra %1,75 enflasyon farkı alacak.

2020 yılı polis maaşları ne kadar oldu?

İşe yeni başlayan bir polis memuru ile 25 yılını doldurmuş kıdemli polis memurunun maaşları arasında %10-15 oranında fark bulunmaktadır. Emniyet teşkilatında göreve yeni başlayan polis memurunun (8/1) maaşı 5.233 TL olurken, 25 yılını tamamlamış bir polis memurunun (1/4) maaşı 5.954 TL olmaktadır.

15 Temmuz polislerin kademe ve derecelerine göre maaşları

Vergi Oranı %15 Vergi Oranı %20

1/4 25 ve üstü -  5.995 TL 5.868 TL

1/4 24  -   5.992 TL 5.866 TL

1/4 23 -  5.990 TL 5.864 TL

1/4 22 -  5.988 TL 5.862 TL

1/4 21 - 5.986 TL 5.860 TL

1/3 20  -  5.977 TL 5.851 TL

1/2 19 -  5.968 TL 5.843 TL

1/1 18 - 5.960 TL 5.835 TL

2/3 17 - 5.864 TL 5.745 TL

2/2 16 - 5.856 TL 5.737 TL

2/1 15 - 5.848 TL 5.730 TL


3/3 14 - 5.835 TL 5.718 TL

3/2 13 - 5.828 TL 5.711 TL

3/1 12 - 5.721 TL 5.610 TL

4/3 11 - 5.659 TL 5.552 TL

4/2 10 - 5.653 TL 5.546 TL

4/1 9 - 5.647 TL 5.540 TL

5/3 8 - 5.505 TL 5.399 TL

5/2 7 -  5.499 TL 5.394 TL

5/1 6 -  5.493 TL 5.388 TL

6/3 5 5.477 TL 5.373 TL

6/2 4 5.472 TL 5.368 TL

6/1 3 5.467 TL 5.364 TL

7/1 3 5.427 TL 5.326 TL

8/3 2 5.418 TL 5.317 TL

8/2 1 5.273 TL 5.172 TL

8/1 0 5.269 TL 5.168 TL

 



Son Güncelleme: 27.08.2020 17:52
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EgmZam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2020 Senesindeki Alınabilecek Yardımlar Geri Ödemesiz Nakit Ödeme
2020 Senesindeki Alınabilecek Yardımlar Geri Ödemesiz Nakit Ödeme
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!

Popüler Haberler

2020 yılı polis maaşları ne kadar oldu?
2020 Özel Güvenlik Görevlilerinin (Silahlı ve Silahsız) Maaşı Ne Kadar?
2020 - 2021 Eğitim Öğretim yılı başlangıcı ile ilgili son açıklamalar yapıldı!
OBP puanı nasıl hesaplanır? Diploma notu sınavı ne kadar etkiler?
Tövbeler Olsun Cemre Kimdir? Merve Erdoğan hakkında bilgiler
Tövbeler Olsun Jale Kimdir? Cansu Kurgun hakkında bilgiler
Tövbeler Olsun Kadir Kimdir? Tolga Canbeyli hakkında bilgiler
SGK Dışında Emekli Olunabiliyor Mu? Bireysel Emeklilikten Emekli Olunur Mu?
Kur’an-ı Kerim’de Kaç Sure ve Kaç Ayet Bulunuyor?
2020 bekçi alımı olacak mı? Bekçi olma şartları nelerdir?
Belediye başkanı maaşı ne kadar? 2020 Belediye başkan maaşları
MasterChef Türkiye yeni sezon jürileri kimler? İşte MasterChef Türkiye jurileri
TOKİ Adıyaman Petrol Kura Çekiliş Sonuçları Belli Oldu!
Tozkoparan Duygu kimdir? Gerçek adı ne? Ülkü Hilal Çiftçi oynadığı diziler
TOKİ Aksaray kura yeri 2020 nerede, TOKİ Aksaraya Merkez kura saati
Üniversite öğrencilerine 7.800 TL burs verilecek!
2020 Jean Monnet Bursu Başvurusu Nasıl Yapılıyor? Şartları Nelerdir? Ne Kadar Burs Veriliyor?
Eğitimli bakıcı desteğine nasıl başvurulur? Eğitimli bakıcıda hangi özellikler olmalıdır?
Hangi banka peşinatsız ev kredisi veriyor? 2020 Peşinatsız evin tamamına konut kredisi nasıl alınır?
Star TV’nin sevilen dizisi Babil’in yeni sezon tarihi belli oldu!
ATV ekranlarının sevilen dizisi EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 166. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.