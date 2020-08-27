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2020 yılı fındık alım fiyatları ne kadar? İl İl Fındık Fiyatlarını Açıklandı!

Fındık üreticilerinin merakla beklediği 2020 fındık fiyatları açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, her ilin fındık fiyatları tek tek belli oldu.

27 Ağustos 2020 Perşembe 16:08
2020 yılı fındık alım fiyatları ne kadar? İl İl Fındık Fiyatlarını Açıklandı!
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Her sene fiyatı devlet tarafından belirlenen fındık fiyatlarının 2020 yılı itibariyle ne kadar olacağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklaması sonrasında ortaya çıktı. Konu hakkında bir dizi söylemde bulunan Başkan Erdoğan, her ile göre değişiklik gösteren fındık fiyatlarının detaylarını vatandaş ile paylaştı.

Çiftçiye yardımcı olmak adına kilogram başına 2 TL destek ödemeleri gerçekleştirdiklerini açıklayan Erdoğan, çiftçilerin fındıklarından kazançlarının artması için ellerinden geldiklerini yaptıklarını aktardı. Açıklamalarında fındık fiyatlarını detaylı bir şekilde açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun fındığının 22,5 TL’den satılacağını duyurdu. Destekler ile birlikte en pahalı fındık olarak belirlenen Giresun fındığı, çiftçisine 26,5 TL kazanç sağlayacak. Geçen yıla oranla üreticilerin kazançlarının artması için yapılan yeni düzenlemeler ile çiftçilerin memnun olması hedefleniyor. Fındık üreticisi için 1-2 TL arasında değişiklik gösteren ödemeler ile üreticiye destek olacak olan devlet, bu sayede üreticinin kazancında artış olmasını sağlayacak.

2020 yılı fındık alım fiyatları?

  • Akçakoca – 20 TL
  • Çarşamba – 23,75 TL
  • Düzce – 20 TL
  • Fatsa – 25 TL
  • Giresun – 26,50 TL
  • Kocaeli – 23,50 TL
  • Ordu – 24,00 TL
  • Sakarya – 23,50 TL
  • Samsun – 23 TL
  • Trabzon – 24,00 TL
  • Terme – 23,25 TL
  • Ünye – 19 TL
  • Zonguldak – 23,50 TL


Son Güncelleme: 27.08.2020 16:08
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