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2020 yılı en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Güncel memur emeklisi maaşları ortaya çıktı

Güncel memur emeklisi maaşlarının ortaya çıkmasıyla birlikte binlerce kişi '2020 yılı en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?' tartışmalarına başladılar. En düşük emekli maaşı tutarı ve emeklilikle ilgili merak edilenleri içeriğimizde derledik.

27 Ağustos 2020 Perşembe 16:12
2020 yılı en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Güncel memur emeklisi maaşları ortaya çıktı
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2020 yılı ikinci döneminde yüzde 4’lük zam olması halinde enflasyon fark zammı da çalışanların maaşlarına yansıtılacak. 2020 yılı ilk 6 aylık dönemde yüzde 4’lük zamdan yararlanan vatandaşlar ikinci 6 aylık dilimde yüzde 4 zam alabilecekler. Memur emeklileriyse toplu sözleşme şartlarına bağlı olarak tespit edilen yıllık zam oranlarına göre iki defa zam alacaklar. İlk 6 aylık sürecin tamamlanmasını müteakip emekliler şimdilerde 2020 Temmuz zamlarını araştırmaya başladılar.

Emekli Sandığı emeklisi vatandaşlara yapılan zam oranları devlet memurlarına yapılan zamlarla tespit edilmektedir. Yılın 6’şar aylık iki diliminde maaş zammı alan memur emeklileri 2020 yılı ilk altı ayında yüzde 4 enflasyon farkı almıştı. Erkeklerde 25, kadınlardaysa 20 yılı dolduran memurlara emekli maaşı bağlanabilmesi için emeklilik yaş haddine gelmeleri gerekir. Emeklilik hizmet süresince yıpranma süresi, malullük gibi faktörler söz konusu olmakla beraber işleyiş, yaş, prim gün sayısı ve sigortalılık süresi de belirlenir.

Enflasyon yüzde 5.75 oranında artış gösterdi

2020 yılında açıklanmış ilk 6 aylık rakamlara bağlı olarak enflasyonun yüzde 5.75 oranında artış gösterdiği görüldü. Memurlara 2020’nin ilk altı ayında yüzde 4, 2. altı aydaysa yüzde 4 zam yapılacak. Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre memur ve memur emeklileri yüzde 4’lük zamla birlikte yüzde 1.75 enflasyon farkından yararlanabilecek.


Emeklilik hakkının kazanılabilmesi için temel şartlar arasında; yaş, sigorta prim günü ve sigortalılık süresi bulunmaktadır. Emekli olabilmede temel şartlar içerisinde sigortalılık süresinin tamamlanması bulunmaktadır. Bu süreçte ilk işe başlanılan tarih itibariyle başlayıp sigortalı çalışılan süreler boyunca sürer. Emeklilikte prim ödeme gün sayısı da sigorta ödemelerinin tamamının ödenmesiyle tamamlanır. Sigorta başlangıcı ile ödenen prim gün sayısı arasında farklılıklar meydana gelebilmektedir. Ara dönemlerde çalışılmayan veya prim ödenmeyen günler olabiliyor. Emekli olabilmede üçüncü şart emeklilikte yaş şartının sağlanabilmesidir. Prim gün sayısını tamamlasanız dahi belirli yaşa gelmediyseniz emeklilik hakkından yararlanmanız mümkün olmayacaktır.

Emeklilik süre hesaplamalarında sigorta priminizin ödenmeye başladığı tarih ve resmi doğum tarihiniz dikkate alınır. Yaşı doldursanız dahi prim gün sayısını doldurmayanlar emeklilik hakkı kazanamazlar. Emeklilikte 4A’lılar için iki tarih son derece önemlidir. 8 Eylül 1999 ila 30 Nisan 2008 tarihleri emeklilikte kritik tarihler olmaktadır. Belirlenen tarih öncesinde veya sonrasında sigorta giriş tarihi etkili oluyor.

8 Eylül 1999 sonrasında işe giren ve prim ödemeye başlayan erkeklerin 60, kadınların ise 58 yaş şartını sağlayıp 7000 gün sigorta primini yatırması gerekir.

 



Son Güncelleme: 27.08.2020 16:12
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MemurEmekliEmekli Maaşı
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