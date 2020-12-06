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2020 yılı Buzağı Destekleri sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Çiftçilere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan Buzağı Destekleri pek çok vatandaş tarafından merak ediliyor. Çiftçiler, 2020 yılı buzağı destekleri sorgulama işlemleri nasıl yapılır? sorusunu araştırıyor.

06 Aralık 2020 Pazar 12:22
2020 yılı Buzağı Destekleri sorgulama işlemi nasıl yapılır?
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Her yıl düzenli olarak çiftçilere yapılan yardımlar arasında Buzağı yetiştiriciliğine verilen yardımlar Nisan ayında yapılan açıklamalar sonrasında merak edilmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda çiftçilere verilecek yardımların miktarı belirtilirken buzağı yetiştiriciliğine verilecek yardımlar en merak edilen yardımlardan oldu.

2019 yılında 2 defa yapılan yardımlar sonrasında 2020 yılında yapılması beklenen son yardımın ne zaman olacağı konusunda araştırmalar devam ederken pek çok buzağı yetiştiricisi 2020 yılının son buzağı yardımı ne zaman yapılacak sorusunu araştırmaya başladı.

2019 2. Dönem buzağı yardımı müjdesi verildi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin açıklamaları sonrasında buzağı yetiştiriciliği yapan çiftçilere yardımların 27 Kasım tarihinde yapılacağı belirtildi.

2019 yılı ikinci dönem Buzağı yetiştiriciliği yardımları başlıyor

2019 yılı ikinci dönem ödemeleri kapsamında buzağı yetiştiriciliği yapan çiftçilere toplamda 641, 9 milyon TL yardım yapılacağı aktarılırken yardımlardan toplamda 559 bin üreticinin 1 milyon başvuru yaptığı belirtildi. Ödemeler 27 Kasım 2020 saat 18.00’dan itibaren üreticilerin hesaplarına aktarılmaya başlanacak.

2020 birinci dönem buzağı destekleri ne zaman yatacak?

Buzağı yetiştiricileri tarafından merak edilen sorulardan bir diğeri ise 2020/1. Dönem buzağı desteklerinin ne zaman olacağı olmaktadır. Yapılan açıklamalarda Bakan Pakdemirli 2020 1. Dönem buzağı desteklerinin 24 Nisan 2020 yılında yatırılacağı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı buzağı destekleri için toplamda 1 milyar 434 TL ödeme yapıldığını belirterek 701 yetiştiriciye de bu süreçte 3 milyon 369 bin buzağı için desteklerin 24 Nisan tarihinde hesaplara aktarılacağı belirtildi.

Bakan Pakdemirli ödemeler hakkında, ‘2019 yılı 1. dönem buzağı destek ödemelerini 24 Nisan Cuma günü saat 18.00’den sonra ödemeye başlıyoruz. 701 bin 111 üreticimize 1 milyar 434 milyon TL’lik destek ödemesi hayırlı ve bereketli olsun.’ dedi.

Buzağı destekleri ne kadar?

2020 yılında buzağı yetiştiriciliği yapan çiftçilere verilen yardımlar şu şekildedir;

  • 4 ay ve üzeri aylık buzağılar için 350 TL,
  • Soy kütüğüne kayıtlı buzağılar için 500 TL,
  • Besi desteklemeleri için 250 TL,
  • Döl kontrolü boğaz yavrusu için de 50 TL,
  • Yetiştirici bölgesi iller için 200 TL olarak ödeme yapılacaktır.

2020 yılında diğer hayvancılık destekleri nelerdir?

Buzağı destekleri dışında yetiştiricilik ile uğraşan çiftçilere verilen yardımlar ise;

  • Anaç manda için 250 TL,
  • Soy kütüğüne kayıtlı manda için 400 TL,
  • Soy kütüğüne kayıtlı malak için 400 TL,
  • Malak için 150 TL,
  • Damızlık ana arı için 40 TL,
  • Koyun ve keçi için 25 TL,
  • Tiftik 30 TL
  • Sürü yönetici desteği için 5 bin TL,
  • Ana arı için de 15 TL’ dir.

 



Son Güncelleme: 06.12.2020 12:22
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