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2020 yılı 60.000 TL ihtiyaç kredisi hesaplama ve başvuru

Farklı ihtiyaçlardan ötürü vatandaş kredi çekme ihtiyacına girdiğinde bankalar müşterilerine 60 bin TL ihtiyaç kredisi veriyor. İstenilen koşulları sağlayan vatandaşlar bu krediden faydalanabiliyor.

14 Aralık 2020 Pazartesi 15:55
2020 yılı 60.000 TL ihtiyaç kredisi hesaplama ve başvuru
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GARANTİ BBVA BANKASI 60 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ

Garanti BBVA uygun faiz oranlarıyla 60 bin TL kredi fırsatı sunuyor. Garanti Bankası talep edilen kredi tutarı arttıkça faizlendirme işleminde indirime gidiyor. En az 3 ay vade, en fazla 60 ay vade fırsatı sunuyor.

Garanti Bankasından kredi başvurusu yapabilmek için şubelere, ehliyet, kimlik, gelir belgesi, kira geliri gibi belgelerle gidilebilir. Bunların yanı sıra Garanti BBVA ATM’lerinden, intenet bankacılığından, 444 0 335 anında kredi hattından başvurulabilir.

 

Faiz Oranı*

Taksit Tutarı

Toplam Geri Ödeme

Masraflar*

Net Alacağınız Tutar

12 Ay

1,24

5.496,69 TL

65.960,26 TL

575 TL

59.425 TL

24 Ay

1,14

2.949,73 TL

70.793,44 TL

575 TL

59.425 TL

36 Ay

1,04

2.079,21 TL

74.851,73 TL

575 TL

59.425 TL

48 Ay

1,01

1.656,01 TL

79.488,42 TL

575 TL

59.425 TL

60 Ay

0,99

1.404,07 TL

84.244,26 TL

575 TL

59.425 TL

 

 

QNB FİNANSBANK 60 BİN TL İHİTYAÇ KREDİSİ

QNB Bankası, %0.84’lük bir faiz oranı ile 60 bin TL kredi çekme fırsatı sunuyor. Geri ödeme şekli ise en az 5 yıla kadar aylık olarak ya da 3 ayda bir olmak üzere taksit şeklinde bankaya ödenir. Taksit ödeme de üç aya kadar geciktirme şansı da vardır.

QNB Finansbank’tan kredi alabilmek için, şubeden, ATM’lerden KrediGo uygulamasından, intenet bankacılığından, resmi web sitesinden başvuru yapılabilir. Bunların yanı sıra 0850 220 8 573 numaralı hattan veya SMS ile T.C kimlik numarasını 5030 ‘a göndererek yapılabilir.

 

 

 

Faiz Oranı*

Taksit Tutarı

Toplam Geri Ödeme

Masraflar*

Net Alacağınız Tutar

12 Ay

0,84

5.333,62 TL

64.003,47 TL

555 TL

59.445 TL

24 Ay

0,84

2.827,10 TL

67.850,38 TL

555 TL

59.445 TL

36 Ay

0,84

1.995,61 TL

71.841,99 TL

555 TL

59.445 TL

48 Ay

0,84

1.582,86 TL

75.977,27 TL

555 TL

59.445 TL

60 Ay

0,84

1.337,58 TL

80.254,76 TL

555 TL

59.445 TL

 

 

YAPI KREDİ BANKASI 60 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ

Vatandaşlar kredilerini Yapı Kredi’den çekerse ayda % 1.24 faizlik kredi kullanabilirler.

Başvurularını ise, şubelerden (kimlik, ehliyet ve gelir belgesi ile), intenet bankacılığından, 444 0 444 hatlı numarayı arayarak, resmi web sitesinden, ATM’lerden, SMS ile “Bireysel, TCKNN, Aylık Gelir” yazıp 4411’ e göndererek başvurabilirler.

 

Faiz Oranı*

Taksit Tutarı

Toplam Geri Ödeme

Masraflar*

Net Alacağınız Tutar

12 Ay

1,24

5.496,69 TL

65.960,26 TL

595 TL

59.405 TL

24 Ay

1,24

2.991,27 TL

71.790,56 TL

595 TL

59.405 TL

36 Ay

1,24

2.164,81 TL

77.933,23 TL

595 TL

59.405 TL

48 Ay

1,24

1.757,99 TL

84.383,44 TL

595 TL

59.405 TL

60 Ay

1,24

1.518,91 TL

91.134,56 TL

595 TL

59.405 TL

 

 

İŞ BANKASI 60 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ

60 aya kadar vade ile müşterilerine kredi imkanı sunan İş Bankasına başvuruları aşağıdaki şekilde yapabilirsiniz:

İş Bankası bankamatiklerinden, şubelerden, İşCep’ten, resmi web sitesinden, intenet bankacılığından, SMS ile “Nakit, T.C Kimlik No, İstenilen Kredi Tutarı, Aylık Gelir” bilgilerini 4402’ye göndererek veya 0 850 724 0 724 numaralı hattan başvurabilirler.

 

Faiz Oranı*

Taksit Tutarı

Toplam Geri Ödeme

Masraflar*

Net Alacağınız Tutar

12 Ay

0,89

5.353,86 TL

64.246,30 TL

525 TL

59.475 TL

24 Ay

0,89

2.847,33 TL

68.335,84 TL

525 TL

59.475 TL

36 Ay

0,89

2.016,32 TL

72.587,65 TL

525 TL

59.475 TL

48 Ay

1

1.651,65 TL

79.279,35 TL

525 TL

59.475 TL

60 Ay

1

1.408,57 TL

84.514,12 TL

525 TL

59.475 TL

 

 

HALKBANK 60 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ

60 bin TL kredi için 5 yıl vade ile müşterilerine hizmet sunan Halkbank başlangıçta %0.98 oranında faiz uyguluyor. Başvuru yapabilmek için şubelere, web sitesine veya intenet bankacılığına başvurulabilir.

 

Faiz Oranı*

Taksit Tutarı

Toplam Geri Ödeme

Masraflar*

Net Alacağınız Tutar

12 Ay

0,98

5.390,39 TL

64.684,67 TL

500 TL

59.500 TL

24 Ay

0,98

2.883,95 TL

69.214,77 TL

500 TL

59.500 TL

36 Ay

0,98

2.053,92 TL

73.941,23 TL

500 TL

59.500 TL

48 Ay

0,98

1.642,96 TL

78.862,15 TL

500 TL

59.500 TL

60 Ay

0,98

1.399,58 TL

83.974,88 TL

500 TL

59.500 TL

 

 

AKBANK 60 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ

Akbank müşterilerine kredi vermeden önce KKB notuna göre faiz oranları sunuyor. 3 aydan 60 aya kadar ödeme planı çıkarıyor. Başvurmak için ATM’lerden, şubelerden, Akbank Ekspres hattından, resmi web sitesinden, intenet bankacılığından veya SMS yolu ile “Kredi, TC Kimlik No” bilgileri ile 4425’e sms yollanarak başvurulabilir.

 

Faiz Oranı*

Taksit Tutarı

Toplam Geri Ödeme

Masraflar*

Net Alacağınız Tutar

12 Ay

1,24

5.496,69 TL

65.960,26 TL

595 TL

59.405 TL

24 Ay

1,14

2.949,73 TL

70.793,44 TL

595 TL

59.405 TL

36 Ay

1,04

2.079,21 TL

74.851,73 TL

595 TL

59.405 TL

48 Ay

1,04

1.669,12 TL

80.117,52 TL

595 TL

59.405 TL

60 Ay

1,04

1.426,64 TL

85.598,40 TL

595 TL

59.405 TL

 

VAKIFBANK 60 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ

Atlık % 0.86 faiz oranıyla 3 aydan 36 aya vade ile veya % 0.88 faiz oranıyla 37 aydan 60 aya vade ile krediler vermektedir. Başvuru için şubelerden, resmi web sitesinden, intenet bankacılığından, veya SMS yolu ile “Kredi, TC Kimlik No, Aylık Gelir” yazılarak 5724’e gönderilebilir.

 

Faiz Oranı*

Taksit Tutarı

Toplam Geri Ödeme

Masraflar*

Net Alacağınız Tutar

12 Ay

0,86

5.341,71 TL

64.100,54 TL

560 TL

59.440 TL

24 Ay

0,86

2.835,18 TL

68.044,32 TL

560 TL

59.440 TL

36 Ay

0,86

2.003,88 TL

72.139,71 TL

560 TL

59.440 TL

48 Ay

0,88

1.582,86 TL

76.795,16 TL

560 TL

59.440 TL

60 Ay

0,88

1.599,90 TL

80.254,76 TL

560 TL

59.440 TL

 

 

DENİZBANK 60 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ

Denizbank’a kredi başvurusu yapabilmek için şubelerden, resmi web sitesinden, intenet bankacılığından, mobil bankacılıktan veya SMS yolu ile “Kredim (boşluk) T.C Kimlik No” bilgilerini 3280’e göndererek işlem yapabilirler.

 

Faiz Oranı*

Taksit Tutarı

Toplam Geri Ödeme

Masraflar*

Net Alacağınız Tutar

12 Ay

1,24

5.496,69 TL

65.960,26 TL

580 TL

59.420 TL

24 Ay

1,24

2.991,27 TL

71.790,56 TL

580 TL

59.420 TL

36 Ay

1,24

2.164,81 TL

77.933,23 TL

580 TL

59.420 TL

48 Ay

1,24

1.757,99 TL

84.383,44 TL

580 TL

59.420 TL

60 Ay

1,24

1.518,91 TL

91.134,56 TL

580 TL

59.420 TL

 

ZİRRAT BANKASI 60 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ

Ziraat Bankasından kredi alan vatandaşlar %0.98 faiz oranı ile karşılaşıyorlar. Başvuru için şubelerden, mobilden, ATM’lerden, resmi web sitesinden, 444 00 00 veya 0850 220 00 00 Çağrı merkezlerini arayarak ya da intenet bankacılığından yapılabilir.

 

Faiz Oranı*

Taksit Tutarı

Toplam Geri Ödeme

Masraflar*

Net Alacağınız Tutar

12 Ay

0,98

5.390,39 TL

64.684,67 TL

520 TL

59.480 TL

24 Ay

0,98

2.883,95 TL

69.214,77 TL

520 TL

59.480 TL

36 Ay

0,98

2.053,92 TL

73.941,23 TL

520 TL

59.480 TL

48 Ay

0,98

1.642,96 TL

78.862,15 TL

520 TL

59.480 TL

60 Ay

0,98

1.399,58 TL

83.974,88 TL

520 TL

59.480 TL

 

 



Son Güncelleme: 14.12.2020 15:55
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