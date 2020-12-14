2020 yılı 60.000 TL ihtiyaç kredisi hesaplama ve başvuru

GARANTİ BBVA BANKASI 60 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ

Garanti BBVA uygun faiz oranlarıyla 60 bin TL kredi fırsatı sunuyor. Garanti Bankası talep edilen kredi tutarı arttıkça faizlendirme işleminde indirime gidiyor. En az 3 ay vade, en fazla 60 ay vade fırsatı sunuyor.

Garanti Bankasından kredi başvurusu yapabilmek için şubelere, ehliyet, kimlik, gelir belgesi, kira geliri gibi belgelerle gidilebilir. Bunların yanı sıra Garanti BBVA ATM’lerinden, intenet bankacılığından, 444 0 335 anında kredi hattından başvurulabilir.

Faiz Oranı* Taksit Tutarı Toplam Geri Ödeme Masraflar* Net Alacağınız Tutar 12 Ay 1,24 5.496,69 TL 65.960,26 TL 575 TL 59.425 TL 24 Ay 1,14 2.949,73 TL 70.793,44 TL 575 TL 59.425 TL 36 Ay 1,04 2.079,21 TL 74.851,73 TL 575 TL 59.425 TL 48 Ay 1,01 1.656,01 TL 79.488,42 TL 575 TL 59.425 TL 60 Ay 0,99 1.404,07 TL 84.244,26 TL 575 TL 59.425 TL

QNB FİNANSBANK 60 BİN TL İHİTYAÇ KREDİSİ

QNB Bankası, %0.84’lük bir faiz oranı ile 60 bin TL kredi çekme fırsatı sunuyor. Geri ödeme şekli ise en az 5 yıla kadar aylık olarak ya da 3 ayda bir olmak üzere taksit şeklinde bankaya ödenir. Taksit ödeme de üç aya kadar geciktirme şansı da vardır.

QNB Finansbank’tan kredi alabilmek için, şubeden, ATM’lerden KrediGo uygulamasından, intenet bankacılığından, resmi web sitesinden başvuru yapılabilir. Bunların yanı sıra 0850 220 8 573 numaralı hattan veya SMS ile T.C kimlik numarasını 5030 ‘a göndererek yapılabilir.

Faiz Oranı* Taksit Tutarı Toplam Geri Ödeme Masraflar* Net Alacağınız Tutar 12 Ay 0,84 5.333,62 TL 64.003,47 TL 555 TL 59.445 TL 24 Ay 0,84 2.827,10 TL 67.850,38 TL 555 TL 59.445 TL 36 Ay 0,84 1.995,61 TL 71.841,99 TL 555 TL 59.445 TL 48 Ay 0,84 1.582,86 TL 75.977,27 TL 555 TL 59.445 TL 60 Ay 0,84 1.337,58 TL 80.254,76 TL 555 TL 59.445 TL

YAPI KREDİ BANKASI 60 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ

Vatandaşlar kredilerini Yapı Kredi’den çekerse ayda % 1.24 faizlik kredi kullanabilirler.

Başvurularını ise, şubelerden (kimlik, ehliyet ve gelir belgesi ile), intenet bankacılığından, 444 0 444 hatlı numarayı arayarak, resmi web sitesinden, ATM’lerden, SMS ile “Bireysel, TCKNN, Aylık Gelir” yazıp 4411’ e göndererek başvurabilirler.

Faiz Oranı* Taksit Tutarı Toplam Geri Ödeme Masraflar* Net Alacağınız Tutar 12 Ay 1,24 5.496,69 TL 65.960,26 TL 595 TL 59.405 TL 24 Ay 1,24 2.991,27 TL 71.790,56 TL 595 TL 59.405 TL 36 Ay 1,24 2.164,81 TL 77.933,23 TL 595 TL 59.405 TL 48 Ay 1,24 1.757,99 TL 84.383,44 TL 595 TL 59.405 TL 60 Ay 1,24 1.518,91 TL 91.134,56 TL 595 TL 59.405 TL

İŞ BANKASI 60 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ

60 aya kadar vade ile müşterilerine kredi imkanı sunan İş Bankasına başvuruları aşağıdaki şekilde yapabilirsiniz:

İş Bankası bankamatiklerinden, şubelerden, İşCep’ten, resmi web sitesinden, intenet bankacılığından, SMS ile “Nakit, T.C Kimlik No, İstenilen Kredi Tutarı, Aylık Gelir” bilgilerini 4402’ye göndererek veya 0 850 724 0 724 numaralı hattan başvurabilirler.

Faiz Oranı* Taksit Tutarı Toplam Geri Ödeme Masraflar* Net Alacağınız Tutar 12 Ay 0,89 5.353,86 TL 64.246,30 TL 525 TL 59.475 TL 24 Ay 0,89 2.847,33 TL 68.335,84 TL 525 TL 59.475 TL 36 Ay 0,89 2.016,32 TL 72.587,65 TL 525 TL 59.475 TL 48 Ay 1 1.651,65 TL 79.279,35 TL 525 TL 59.475 TL 60 Ay 1 1.408,57 TL 84.514,12 TL 525 TL 59.475 TL

HALKBANK 60 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ

60 bin TL kredi için 5 yıl vade ile müşterilerine hizmet sunan Halkbank başlangıçta %0.98 oranında faiz uyguluyor. Başvuru yapabilmek için şubelere, web sitesine veya intenet bankacılığına başvurulabilir.

Faiz Oranı* Taksit Tutarı Toplam Geri Ödeme Masraflar* Net Alacağınız Tutar 12 Ay 0,98 5.390,39 TL 64.684,67 TL 500 TL 59.500 TL 24 Ay 0,98 2.883,95 TL 69.214,77 TL 500 TL 59.500 TL 36 Ay 0,98 2.053,92 TL 73.941,23 TL 500 TL 59.500 TL 48 Ay 0,98 1.642,96 TL 78.862,15 TL 500 TL 59.500 TL 60 Ay 0,98 1.399,58 TL 83.974,88 TL 500 TL 59.500 TL

AKBANK 60 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ

Akbank müşterilerine kredi vermeden önce KKB notuna göre faiz oranları sunuyor. 3 aydan 60 aya kadar ödeme planı çıkarıyor. Başvurmak için ATM’lerden, şubelerden, Akbank Ekspres hattından, resmi web sitesinden, intenet bankacılığından veya SMS yolu ile “Kredi, TC Kimlik No” bilgileri ile 4425’e sms yollanarak başvurulabilir.

Faiz Oranı* Taksit Tutarı Toplam Geri Ödeme Masraflar* Net Alacağınız Tutar 12 Ay 1,24 5.496,69 TL 65.960,26 TL 595 TL 59.405 TL 24 Ay 1,14 2.949,73 TL 70.793,44 TL 595 TL 59.405 TL 36 Ay 1,04 2.079,21 TL 74.851,73 TL 595 TL 59.405 TL 48 Ay 1,04 1.669,12 TL 80.117,52 TL 595 TL 59.405 TL 60 Ay 1,04 1.426,64 TL 85.598,40 TL 595 TL 59.405 TL

VAKIFBANK 60 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ

Atlık % 0.86 faiz oranıyla 3 aydan 36 aya vade ile veya % 0.88 faiz oranıyla 37 aydan 60 aya vade ile krediler vermektedir. Başvuru için şubelerden, resmi web sitesinden, intenet bankacılığından, veya SMS yolu ile “Kredi, TC Kimlik No, Aylık Gelir” yazılarak 5724’e gönderilebilir.

Faiz Oranı* Taksit Tutarı Toplam Geri Ödeme Masraflar* Net Alacağınız Tutar 12 Ay 0,86 5.341,71 TL 64.100,54 TL 560 TL 59.440 TL 24 Ay 0,86 2.835,18 TL 68.044,32 TL 560 TL 59.440 TL 36 Ay 0,86 2.003,88 TL 72.139,71 TL 560 TL 59.440 TL 48 Ay 0,88 1.582,86 TL 76.795,16 TL 560 TL 59.440 TL 60 Ay 0,88 1.599,90 TL 80.254,76 TL 560 TL 59.440 TL

DENİZBANK 60 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ

Denizbank’a kredi başvurusu yapabilmek için şubelerden, resmi web sitesinden, intenet bankacılığından, mobil bankacılıktan veya SMS yolu ile “Kredim (boşluk) T.C Kimlik No” bilgilerini 3280’e göndererek işlem yapabilirler.

Faiz Oranı* Taksit Tutarı Toplam Geri Ödeme Masraflar* Net Alacağınız Tutar 12 Ay 1,24 5.496,69 TL 65.960,26 TL 580 TL 59.420 TL 24 Ay 1,24 2.991,27 TL 71.790,56 TL 580 TL 59.420 TL 36 Ay 1,24 2.164,81 TL 77.933,23 TL 580 TL 59.420 TL 48 Ay 1,24 1.757,99 TL 84.383,44 TL 580 TL 59.420 TL 60 Ay 1,24 1.518,91 TL 91.134,56 TL 580 TL 59.420 TL

ZİRRAT BANKASI 60 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ

Ziraat Bankasından kredi alan vatandaşlar %0.98 faiz oranı ile karşılaşıyorlar. Başvuru için şubelerden, mobilden, ATM’lerden, resmi web sitesinden, 444 00 00 veya 0850 220 00 00 Çağrı merkezlerini arayarak ya da intenet bankacılığından yapılabilir.