2020 TÜVTÜRK araç sınıflarına göre muayene ücreti ne kadar?

Teknik Muayene Birliği araç muayenesi için açıklama yaptı. Araç sahiplerinin beklediği fiyatlandırma TÜVTÜRK tarafından belirlendi.

Araç muayenesi, araç sahiplerinin yaptırmak zorunda olduğu bir bakım işlemi olduğu için fiyatlandırma merakla bekleniyordu. Trafiğe çıkan motorlu araçlara yapılan bu uygulamada esas olan, motorlu taşıtın trafiğe çıkabilecek teknik şartlara uyup uymadığını belirlemektir.

Gereken süre zarfında yapılmayan muayene yüzünden araç sahibine trafik cezası yazılır. Muayene için Türkiye yetkili kuruluşu TÜVTÜRK bu ücretin ne kadar olduğunu açıkladı.

TC. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI MUAYENE ÜCRETLERİNİ BELİRLEDİ. HANGİ ARAÇ İÇİN NE KADAR ÖDENECEK?

“Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet: 174,64 TL

Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork: 342,20 TL

Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker: 462,56 TL”

Belirlenen muayene ücretleri muayene istasyonlarında araç sahipleri tarafından nakit olarak ödenecek. Araç muayene süresini geçiren araç sahiplerinden farklı bir bedel tahsil edilecek. Her araç için, aksatılan her ay için yüzde 5 oranında bir zam muayene ücretine eklenir.

ÖDEMELERDE ÖNEMLİ NOKTA!

Muayene bedeli, TÜVTÜRK muayene istasyonlarında sadece nakit olarak ödeme alınmaktadır. Kredi kartı kullanılamadığı gibi, nakit ödemesini yapamayan araçların muayene işlemi yapılmamaktadır.

MUAYENE YERLERİ İÇİN UYARI!

TÜVTÜRK, randevu ücreti talep eden muayene merkezlerinin yetkili kuruluş dışında olduğunu açıkladı. Muayene için alınan randevuya ücret tahsil etmek isteyenler için araç sahiplerini uyardı. Bu merkezlerin gerçek olmadığını ve yetkilerinin bulunmadığını açıkladı.