İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan uyarı! 'Dünyayı daha zorlu sorunlar bekliyor'
Son Dakika
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan...
Memura enflasyon zammı ne kadar olacak ?
Son Dakika
Memura enflasyon zammı ne kadar...
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak edilenler soru ve cevaplar!
Son Dakika
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak...

2020 TÜVTÜRK araç sınıflarına göre muayene ücreti ne kadar?

TÜVTÜRK hem muayene ücretlerini açıkladı hem de araç sahiplerini uyardı!

03 Aralık 2020 Perşembe 22:38
2020 TÜVTÜRK araç sınıflarına göre muayene ücreti ne kadar?
Takip Et:

Teknik Muayene Birliği araç muayenesi için açıklama yaptı. Araç sahiplerinin beklediği fiyatlandırma TÜVTÜRK tarafından belirlendi.

Araç muayenesi, araç sahiplerinin yaptırmak zorunda olduğu bir bakım işlemi olduğu için fiyatlandırma merakla bekleniyordu. Trafiğe çıkan motorlu araçlara yapılan bu uygulamada esas olan, motorlu taşıtın trafiğe çıkabilecek teknik şartlara uyup uymadığını belirlemektir.

Gereken süre zarfında yapılmayan muayene yüzünden araç sahibine trafik cezası yazılır. Muayene için Türkiye yetkili kuruluşu TÜVTÜRK bu ücretin ne kadar olduğunu açıkladı.

TC. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI MUAYENE ÜCRETLERİNİ BELİRLEDİ. HANGİ ARAÇ İÇİN NE KADAR ÖDENECEK?

“Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet: 174,64 TL

Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork: 342,20 TL

Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker: 462,56 TL”

Belirlenen muayene ücretleri muayene istasyonlarında araç sahipleri tarafından nakit olarak ödenecek. Araç muayene süresini geçiren araç sahiplerinden farklı bir bedel tahsil edilecek. Her araç için, aksatılan her ay için yüzde 5 oranında bir zam muayene ücretine eklenir.

ÖDEMELERDE ÖNEMLİ NOKTA!

Muayene bedeli, TÜVTÜRK muayene istasyonlarında sadece nakit olarak ödeme alınmaktadır. Kredi kartı kullanılamadığı gibi, nakit ödemesini yapamayan araçların muayene işlemi yapılmamaktadır.

MUAYENE YERLERİ İÇİN UYARI!

TÜVTÜRK, randevu ücreti talep eden muayene merkezlerinin yetkili kuruluş dışında olduğunu açıkladı. Muayene için alınan randevuya ücret tahsil etmek isteyenler için araç sahiplerini uyardı. Bu merkezlerin gerçek olmadığını ve yetkilerinin bulunmadığını açıkladı.



Son Güncelleme: 03.12.2020 22:38
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TÜVTÜRKAraçmuayeneAraçmuayeneücreti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devletten ilk defa ev alacak gençlere 82 bin TL hibe desteği
Devletten ilk defa ev alacak gençlere 82 bin TL hibe desteği
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi tarihi rekor kırdı!
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi tarihi rekor kırdı!
5000 TL en uygun ihtiyaç kredisi veren bankalar listesi ve faiz oranları
5000 TL en uygun ihtiyaç kredisi veren bankalar listesi ve faiz oranları
Kredi ve mevduat faizleri artmaya devam ediyor!
Kredi ve mevduat faizleri artmaya devam ediyor!
Halkbank sosyal hayatı destekleme projesi kapsamında 10 bin TL ihtiyaç kredisi veriyor
Halkbank sosyal hayatı destekleme projesi kapsamında 10 bin TL ihtiyaç kredisi veriyor
Kart hamili kime denir, nerede yazar?
Kart hamili kime denir, nerede yazar?

Popüler Haberler

Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 5 Aralık 2020 Cumartesi canlı maç yayın saatleri
Maske İle Spor Yaparsam Ne Olur?
Sicil affı uygulayan ve kredi veren bankalar hangileri? 2020 Kredi sicil affı başvuru işlemleri
MudRunner Oyununu Epic Games Ücretsiz Olarak Mı Satacak? MudRunner Nasıl İndirilir?
Aralık ayında yayınlanacak dizi ve filmler
Ramo Fidan öldü mü, diziden ayrıldı mı? Ramo Fidan neden ayrıldı?
Seksenler dizisi Gülden kimdir? Ayşe Tolga doğum tarihi
Facebook'a neden ceza verildi, kapatılacak mı, yasaklanıyor mu?
Destekleme ve yetiştirme kursları uzaktan eğitime geçer mi?
Altın ne kadar oldu? 5 Aralık 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 5 Aralık 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Maddi durumu olmayan ailelere 1000 TL koronavirüs yardımı
Ev Hanımlarına kolay kredi veren bankalar hangileridir? Ev hanımları nasıl kredi çekebilir?
Yerli otomobil fabrikası Gemlik'te nerede kurulacak ?
Bakan nasıl olunur? Bakanlar ne iş yapar? Bakan olmak için şartlar nelerdir?
Nazardan Nasıl Korunulur? Nazar Suresi ve Nazar Duası
Kervan Gıda Halka Arz sonrası hisse işlem fiyatı ne kadar?
e-Devlet seyahat izni belgesi alma ekranı ile izin belgesi başvurusu
Hangi durumlarda e fatura kesilir? E-fatura hangi kurumları kapsıyor?
Trendyol çöktü mü? Trendyol neden açılmıyor? 25 Kasım Black friday trendyol.com indirimleri
Blu tv ücretsiz üyelik nasıl olur?
Asgari ücret belirleme komisyonu 2. toplantı ne zaman?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.