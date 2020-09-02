2020 Toprak analizi desteği ne kadar? Kimler destekten yararlanabilir?

Devlet tarafından tarım alanında çalışan çiftçilere her yıl düzenli olarak destekler verilmektedir. Ziraat ve Orman Bakanlığı kapsamında bulunan destekler ile birlikte sürdürülebilir tarım ve üretimin artması hedeflenmektedir. Yeni düzenlemeler ile birlikte 9 Kasım 2020 tarihinden itibaren çiftçilere bitkisel üretim desteği sağlanacaktır. Bu desteğin yanı sıra mazot, gübre, toprak analizi ve organik tarım gibi birçok alanda da destekler devam edecektir.

Toprak analizi nedir? Nasıl yapılır?

Toprak ile çalışmak oldukça zordur. Tarım arazilerinden verim alabilmek için birçok alanda deneyimli ve bilgili olmak gerekir. Toprak analizi toprağın kalitesi ve verimliliği hakkında çiftçiye bilgi sağlayan çalışmalardır. Bu çalışmalar ile birlikte çiftçiler toprak kalitelerini bilir ve buna göre üretim çalışmaların yön verir. Sadece tohumun kaliteli olması kaliteli ürün için yeterli değildir. Kişi kaliteli ürün almak için kaliteli tohumun yanı sıra kaliteli toprağa da sahip olmalıdır.

Toprak analizi yapılan tarım arazilerinin sahipleri, toprakları hakkında daha fazla bilgiye sahip olmuş olur. Bu bilgiler ışığında üretim faaliyetlerine başlayan çiftçiler, topraktan alabileceği en yüksek verimi alır. Devlet tarafından sağlanan toprak analizi desteği ile birlikte kişiler toprak hakkında edindikleri bilgiye göre üretim yaparlar. Bu sayede yıllık üretimde artış sağlanması hedeflenir.

Devlet toprak analizine destek veriyor

Toprak analizi desteği her ekim dönemi için bir kere verilmektedir. Toprak analizi ucuz bir işlem değildir. Topraktan alınan numuneler laboratuvarlarda incelenerek toprağa ait bilgiler elde edilmektedir. Kişilerin tarım arazilerinin toprak analizi yapılabilmesi için ilk önce arazinin LABBİS sistemine kayıt edilmesi gerekir. Bu sisteme kayıt olan ve bilgileri eksiksiz doğru olan araziler toprak analizi desteğinden yararlanır.

Arazisi 50 dönümden fazla olan çiftçilerin toprak analizi yaptırması devlet tarafından zorunlu kılınmıştır. Bu arazilere sahip kişiler topraklarının analizini yaptırarak ona uygun üretimler gerçekleştirmelidir. Tarlası büyük olan kişilerin toprak analiz ücretleri ise yüksek olmaktadır. Bu nedenle devlet numune başına 40 TL hibeyi çiftçilerin hizmetine sunmaktadır.

Toprak çözümleme desteğinden kimler yararlanabilir?

Tarlası 50 dekar ve üstünde olanlar

Tarlası ziraatçi kayıt sistemine kayıtlı olanlar

Devlet tarafından numune başına 40 TL olarak verilen destekten şu kişiler yararlanabilmektedir:

Arazi Bakanlık tarafından belirlenen tarihler içerisinde analiz yapmak için uygun olmalıdır. Sadece Bakanlık tarafından yetki sahibi kişilere analiz yaptırılmalıdır. Kişi eğer birden fazla analiz yaptırdıysa ilk analizin ücretini ödemek zorundadır.

Tarım arazisi 50 dekarın altında olan kişilerin tarlaları için analiz yaptırmasına gerek yoktur. Bu kişilerin tarlalarını bir yıl ekip bir yıl ekmemeleri halinde toprak verimliliği artacaktır. Tarım arazisi sahibi kişilerin 50 dekardan fazla olan arazilerine aynı oranda fazla destek ödemesi yapılmaktadır. Öneğin 100 dekar toprağı olan kişilere 80 TL ödeme yapılır.

Müracaat için lüzumlu belgeler

Toprak analiz formu

Başvuru dilekçesi

Başvurular il ve ilçelerde bulunan Ziraat Müdürlüklerine bizzat giderek yapılmalıdır.

2020 Mazot ve gübre desteği ne süre ödenecek?

Tarım arazisi 50 dekardan fazla olan kişiler, mazot ve gübre desteği aldıklarında toprak analizi desteği de almış olurlar. Bu kişiler mazot ve gübre desteğini belli ürünler üzerinden almaktadır. Devlet tarafından verilen bu destekler şu şekildedir:

Nadas: 6 TL mazot desteği

Kanola, yem bitkileri, soğan, yaş çay, fındık ve diğeri ürünler için: 10 TL mazot desteği

Yağlık ayçiçeği, dane mısır, patates ve soya fasulyesi: 19 TL mazot desteği

Aspir: 12 TL mazot desteği

Nohut, mercimek, kuru fasulye: 14 TL mazot desteği

Çeltik, pamuk: 40 TL mazot desteği

Buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale: 15 TL mazot desteği ve bu ürünler için gene 4’er TL gübre desteği

Bu destekler devlet tarafından 22 Şubat ile 8 Mart tarihleri arasında tüm başvuran tarım arazisi sahiplerine verilmiştir. Devlet tarafından verilen destekler yılda bir olarak vatandaşa aktarılmaktadır.