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2020 TİGEM işletmelerin küçükbaş hayvan fiyatları listesi

TİGEM hayvancılıkla uğraşan çiftçilere uygun fiyatlara satış yapıyor. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar TİGEM koyun fiyatlarını araştırıyor. TİGEM 2020 koyun fiyatları listesini açıkladı.

22 Aralık 2020 Salı 02:12
2020 TİGEM işletmelerin küçükbaş hayvan fiyatları listesi
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Hayvancılıkla uğraşan çiftçilere destek verilmeye devam ediyor. TİGEM büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkla uğraşan çiftçilere uygun fiyatlı hayvan satışı yapıyor.

2020 TİGEM işletmelerin küçükbaş hayvan fiyatları listesi

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü damızlık koyunculuk alanında hizmet veren 9 işletmesinde  merinos, morkaraman, akkaraman, ivesi, bafra, Acıpayam, malya, Türktahirova, kıvırcık ve Polatlı türünden olmak üzere 10 türde hayvan satışı yapıyor. TİGEM ıslah çalışmaları kapsamında melez ırklar ve damızlık koyun yetiştiriciliği yapmaktadır. TİGEM hayvan yetiştiriciliğinin yanı sıra hayvan satışlarında vatandaşlara indirimli fiyatlarla satışlar gerçekleştiriyor. TİGEM 9 işletmesi ve bu işletmelerde satılan hayvan türlerine göre fiyatları şu şekildedir;

İşletme Adı: ALTINOVA TİM (Konya)

MERİNOS: KDV Hariç Fiyatları

KOÇ-TEKE: 2.550,00 TL./BAŞ

TOKLU/ÇEBİÇ: 2.300,00 TL./BAŞ

KOYUN-KEÇİ: 1.900,00 TL./BAŞ

DİŞİ TOKLU/ÇEBİÇ: 1.700,00 TL./BAŞ

İşletme Adı: ANADOLU TİM (Eskişehir)

TİFTİK KEÇİSİ: KDV Hariç Fiyatları

KOÇ-TEKE : 1.050,00 TL./BAŞ

TOKLU/ÇEBİÇ: 800,00 TL./BAŞ

KOYUN-KEÇİ: 750,00 TL./BAŞ

DİŞİ TOKLU/ÇEBİÇ: 650,00 TL./BAŞ

İşletme Adı: CEYLANPINAR TİM. (Şanlıurfa)

İVESİ: KDV Hariç Fiyatları

KOÇ-TEKE : 2.300,00 TL./BAŞ

TOKLU/ÇEBİÇ: 2.100,00 TL./BAŞ

KOYUN-KEÇİ: 1.750,00 TL./BAŞ

DİŞİ TOKLU/ÇEBİÇ: 1.650,00 TL./BAŞ

HALEP KEÇİSİ:

KOÇ-TEKE: 1.950,00 TL./BAŞ

TOKLU/ÇEBİÇ: 1.750,00 TL./BAŞ

KOYUN-KEÇİ: 1.550,00 TL./BAŞ

DİŞİ TOKLU/ÇEBİÇ: 1.350,00 TL./BAŞ

İşletme Adı: GÖKHÖYÜK TİM. (Amasya)

BAFRA:

KOÇ-TEKE: 2.500,00 TL./BAŞ

TOKLU/ÇEBİÇ: 2.300,00 TL./BAŞ

KOYUN-KEÇİ: 2.250,00 TL./BAŞ

DİŞİ TOKLU/ÇEBİÇ: 2.000,00 TL./BAŞ

İşletme Adı: GÖZLÜ TİM (Konya)

AKKARAMAN

KOÇ-TEKE: 2.300,00 TL./BAŞ

TOKLU/ÇEBİÇ: 2.000,00 TL./BAŞ

KOYUN-KEÇİ: 1.450,00 TL./BAŞ

DİŞİ TOKLU/ÇEBİÇ: 1.300,00 TL./BAŞ

BAFRA

KOÇ-TEKE: 2.500,00 TL./BAŞ

TOKLU/ÇEBİÇ: 2.300,00 TL./BAŞ

KOYUN-KEÇİ: 2.250,00 TL./BAŞ

DİŞİ TOKLU/ÇEBİÇ: 2.000,00 TL./BAŞ

ACIPAYAM

KOÇ-TEKE: 2.200,00 TL./BAŞ

TOKLU/ÇEBİÇ 2.000,00 TL./BAŞ

KOYUN-KEÇİ: 1.500,00 TL./BAŞ

DİŞİ TOKLU/ÇEBİÇ: 1.400,00 TL./BAŞ

İşletme Adı: KARACABEY TİM (Bursa)

MERİNOS

KIVIRCIK

TÜRK TAHİROVA

KOÇ-TEKE: 2.500,00 TL./BAŞ

TOKLU/ÇEBİÇ: 2.300,00 TL./BAŞ

KOYUN-KEÇİ: 2.250,00 TL./BAŞ

DİŞİ TOKLU/ÇEBİÇ: 2.000,00 TL./BAŞ

İşletme Adı: KAZIMKARABEKİR TİM. (Iğdır)

MOR KARAMAN

KOÇ-TEKE: 1.700,00 TL./BAŞ

TOKLU/ÇEBİÇ: 1.500,00 TL./BAŞ

KOYUN-KEÇİ: 1.250,00 TL./BAŞ

DİŞİ TOKLU/ÇEBİÇ: 1.150,00 TL./BAŞ

İşletme Adı: MALYA TİM (Kırşehir)

AK KARAMAN

KOÇ-TEKE: 2.300,00 TL./BAŞ

TOKLU/ÇEBİÇ: 2.000,00 TL./BAŞ

KOYUN-KEÇİ:1.450,00 TL./BAŞ

DİŞİ TOKLU/ÇEBİÇ: 1.300,00 TL./BAŞ

MALYA

KOÇ-TEKE: 2.100,00 TL./BAŞ

TOKLU/ÇEBİÇ: 1.900,00 TL./BAŞ

KOYUN-KEÇİ: 1.600,00 TL./BAŞ

DİŞİ TOKLU/ÇEBİÇ: 1.300,00 TL./BAŞ

İşletme Adı: POLATLI TİM. (Ankara)

MERİNOS

KOÇ-TEKE: 2.300,00 TL./BAŞ

TOKLU/ÇEBİÇ: 2.000,00 TL./BAŞ

KOYUN-KEÇİ: 1.700,00 TL./BAŞ

DİŞİ TOKLU/ÇEBİÇ: 1.600,00 TL./BAŞ

POLATLI

KOÇ-TEKE: 2.300,00 TL./BAŞ

TOKLU/ÇEBİÇ: 2.000,00 TL./BAŞ

KOYUN-KEÇİ: 1.600,00 TL./BAŞ

DİŞİ TOKLU/ÇEBİÇ: 1.500,00 TL./BAŞ

İşletme Adı: ULAŞ TİM. (Sivas)

AKKARAMAN

KOÇ-TEKE: 2.500,00 TL./BAŞ

TOKLU/ÇEBİÇ: 2.250,00 TL./BAŞ

KOYUN-KEÇİ: 2.000,00 TL./BAŞ

DİŞİ TOKLU/ÇEBİÇ: 1.750,00 TL./BAŞ

TİGEM hayvan alımı nasıl yapılıyor?

TİGEM bünyesindeki işletmelerden hayvan alımı yapmak için söz konusu işletmelere gidilmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen işletmelerde hayvancılık faaliyetlerinin arttırılması adında uygun fiyatlara satış yapılmaktadır.



Son Güncelleme: 22.12.2020 02:12
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Anahtar Kelimeler:
TİGEMKoyunHayvancılı
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