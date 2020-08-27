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2020 Temmuz ayı maaş zammı sonrasında Uzman Çavuşların maaşı ne kadar oldu?

2020 Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan zamlar sonra Uzman Çavuşların maaşlarında ki değişiklikler de merak edilmeye başladı. Pek çok Uzman Çavuş, 2020 Temmuz zammı sonrasında uzman çavuş maaşları ne kadar oldu? sorusunu araştırıyor.

27 Ağustos 2020 Perşembe 16:24
2020 Temmuz ayı maaş zammı sonrasında Uzman Çavuşların maaşı ne kadar oldu?
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2020 Temmuz ayında memurların maaşlarına yapılan zamlar sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde olan uzman çavuşların maaşının ne kadar olacağı merak edilmeye başladı. Ayrıca jandarma uzman erbaşların alacağı maaşlar ve uzman çavuşların bulunduğu sınıflara göre aldıkları maaşlarda ki değişiklikler araştırılmaya devam ediyor. Memur maaşlarına yapılan zam sonrasında devam eden süreçte ek olarak enflasyon zammı da memurların maaşına uygulanmıştır.

Bilindiği üzere uzman çavuşların aldıkları maaşlar bazı durumlara ve yapılan hizmetlere göre farklılıklar gösteriyor. En bilindik olarak uzman çavuşlarında ki farklılıklar görev yaptıkları ganizonlara göre değişiklik göstermektedir. Ülke genelinde bulunduğu konuma göre bu ganizonlar 5’e ayrılmaktadır.

Sınır içinde terörle mücadele sınır dışında ise operasyonlarda görev yapan jandarma erbaş ve uzman çavuşlar hizmetlerine göre, bulundukları ganizonlara göre, rütbeye göre, meslek sınıflarına göre ve kıdemlerine göre farklılıklar göstermektedir.


Ülkemizin son dönemlerde sınır dışına yaptığı operasyonlar ile birlikte uzman çavuşlar adlarından sıkça söz ettirmektedir. Uzman çavuşlar orduda hareket ve becerileri yüksek olan birimlerin başında bulunmaktadırlar. Ülkemizin sınır dışına yaptığı operasyonlar sonrasında askerlik ve uzman çavuşluğa olan ilginin de gençler arasında artış gösterdiği bilinmektedir.

Uzman çavuş olmak isteyen kişilerin bu mesleği neden istedikleri ise kişiden kişiye farklılıklar gösterir. Uzman çavuş olmak isteyen bazı kişiler askerlik mertebesini sevdiği için bu mesleği isterken bazıları ise mesleki kaygı nedeni ile asker olmak veya askere gidince askerde kalmak istemektedir. Azda olsa bazı kişiler ise memur olabilmek için askerliği kullanmak istediklerini dile getirmişlerdir.

4. ve 5. Ganizonlarda görev yapan uzman çavuşlar yani doğu ve güneydoğu bölgesinde ki uzman çavuşlar diğer bölgelerde bulunan uzman çavuşlara göre çok daha fazla maaş almaktadırlar. Memur maaşına göre şekillenen ve zamlanan memur maaşları sonrasında maaşlarında zam yapılan uzman çavuşlar yılın ilk yarısında maaşlarında %4 zamı gördükten sonra enflasyon ile birlikte gelen zammı da maaşlarında görmüşlerdir.

2020 yılının ilk 6 ayı için açıklanan enflasyon değerlerine bakıldığında bu rakam %5,75 olarak dikkat çekmektedir. Memurlara 2020 yılının ilk çeyreğinde yapılan %4 zam sonrasında enflasyon zammı olarak %1,75 oranında yeni bir zam daha gelerek toplam zam miktarı %5,75 olarak belirlenmiştir.

Göreve yeni başlayan uzman çavuşlar 4.600 TL ile 4.950 TL arasında maaş almaktadırlar. Öte yandan doğu ve güneydoğuda görev yapan uzman çavuşlar ise 6.000 TL ile 7.500 TL arasında maaş almaktadır.



Son Güncelleme: 27.08.2020 16:24
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