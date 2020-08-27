2020 Temmuz ayı imam, müezzin, kuran kursu öğreticisi, vaiz ve kayyım maaşları

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın en çok personeli olan bölümü imam, müezzin, hatip, kayyım ve kuran kursu öğreticileridir. Devlet bu kişilere memurlar kanununa göre maaş ve özlük hakları tanımaktadır. 2020 yılı Ocak ayında devlet memurlarının maaşlarına yapılan %4’lük zamla bu kişilerin maaşlarına da zam yapılmıştır. Temmuz ayında yapılacak ikinci zamla birlikte söz konusu kadrolarda görev yapan kişilere bir zam daha yapılacak.

Camilerde görev yapan imam, müezzin ve vaizlerin temel sorumlulukları cami içi ibadet düzenini sağlamak, namazları kıldırmak ve kuran kursu dönemlerinde çocuklara dini eğitim vermektir. Bunların yanı sıra camilerin bakım, onarım, işleyiş ve giderlerinden de cami denekleriyle birlikte çalışmakta imamları görevleri arasında yer almaktadır.

Bu kişilerin atamaları belli sınavlar üzerinden yapılır. Bu kadrolarda görev yapmak için en az lise mezunu olunması gerekir. Ayrıca ÖSYM ve Diyanet İşleri tarafından yapılan sınavlardan da istenen puanın alınması gerekir. Buna göre Diyanet İşleri DHBT sınavından en az 60 puan alınmasını zorunlu koşar.

Söz konusu kadrolarda görev yapan kişilerin maaşları ise memurlar kanununa göre düzenlenir ve yıllık iki kere zam alır. Söz konusu zamların yanı sıra bu kişilerin maaşlarında önemli kriterler öğretim durumu, hizmet yılı ve evli olmasıdır. Bu kriterlere göre kişilerin aldıkları maaşlar belirlenmektedir. 2020 yılıyla birlikte söz konusu kadrolarda görev yapan kişilerin aldıkları maaş net 4,432.04 TL’dir.