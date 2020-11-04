İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...

2020 tarla parası oranları ne kadar? Çiftçi desteklemeleri dönüm başı fiyatlar

2020 yılında devlet tarafından çiftçi destekleme ödemelerinde dönüm başı fiyatlar araştırılmaya başlandı. 2020 tarla parası oranları ve destekleme ödemelerine ilişkin ayrıntılar belli oldu.

04 Kasım 2020 Çarşamba 08:04
2020 tarla parası oranları ne kadar? Çiftçi desteklemeleri dönüm başı fiyatlar
Takip Et:

2020 yılı sonuna doğru gelirken tarımla uğraşanlara sağlanan devlet destekleri merakla araştırılıyor. Ziraat ve hayvancılık konusunda önemli destekler sağlanırken özellikle de tarla parasıyla çiftçilere destek fırsatı sunuluyor.

Tarla parası nasıl alınır?

Tarla parası, devletin çiftçilere sunduğu destektir. Başvurular belirli dönemler içerisinde bakanlık tarafından alınır ve destek tutarı Ziraat Bankası tarafında yatırılır. Dönüm parası olarak da bilinen bu desteklerden yararlanabilmek için bazı şartlar aranmaktadır. Tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sağladığı destek programı olan tarla paraları, belirli şartları taşıyan üreticilere verilmektedir.


Tarla parası destekleri dönüm başı temel alınmak suretiyle hesaplanır. Destekten yararlanabilmek için tarım alanlarının büyüklüğünün en az 5 dekar olması üzerinde sebze, meyve, bitki veya benzeri bir üretimin yapılması gerekiyor.

Tarla parası nasıl alınır?

Tarla parası alabilmek için ilk etapta başvuruda bulunacakların çiftçilik yaparak üretim sağlaması yani tarlalarından hasat alması gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’na yapılan başvuruların sonucunda tarla parası almaya hak kazanılabiliyor. Başvuruda bulunacak çiftçilerin ÇKS belgelerinin olması ve tarla tapu kayıtlarıyla bağlı bulunulan Tarım Orman Müdürlüğü’ne başvuru yapılması gerekmektedir.

2020 tarla parası fiyatları

2020 yılında tarla paraları üretilen alana göre değişiklik gösteriyor. Bu süreçte fındık üreticileri için verilecek gelir destekleri dekar başına 170 TL’dir. Seracılık yapan kişilerse serada ürettikleri sera başına 150 TL destek alır. Tarım uygulaması kapsamında yürütülen faaliyetlerse organik meyve ve sebze üretimlerinde dönüm başına 50 TL’dir.

Tarla parası alacaklar yağlı tohum bitkisi, endüstri bitkisi, süs bitkisi ve meyve alanları gibi alanlarda destek veriliyor. Öte yandan bu alanlarda üretim yapan çiftçiler ürettikleri alanlara göre dönüm başına mazot ve gübre desteklerinden de yararlanabilirler.



Son Güncelleme: 04.11.2020 08:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
çiftçi Destek ödemesiGüncel Tarla Parası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emeklilere faizsiz kredi imkanı! Bankalar kampanyaları duyurmaya devam ediyor!
Emeklilere faizsiz kredi imkanı! Bankalar kampanyaları duyurmaya devam ediyor!
Devlet pandemi sürecinde başvuru yapanlara en az 9.000 TL yardım yapacak!
Devlet pandemi sürecinde başvuru yapanlara en az 9.000 TL yardım yapacak!
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Hayat sigortası ölen kişinin kredisini karşılar mı, öder mi?
Hayat sigortası ölen kişinin kredisini karşılar mı, öder mi?
Ziraat Bankası’ndan araç satın alacaklar için müjdeli taşıt kredisi haberi!
Ziraat Bankası’ndan araç satın alacaklar için müjdeli taşıt kredisi haberi!
Bitcoin, 100.000 TL’ye çıkarak tarihi bir rekora imza attı!
Bitcoin, 100.000 TL’ye çıkarak tarihi bir rekora imza attı!

Popüler Haberler

2020 tarla parası oranları ne kadar? Çiftçi desteklemeleri dönüm başı fiyatlar
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?
Çalar Saat İsmail Küçükkaya neden yok, ne zaman geri dönecek? Fox TV Çalar Saat sunucusu neden değişti?
Yaşam üçgeni nedir? Hayat üçgeni nasıl oluşturulur?
Netflix Bir Başkadır'ın yayın tarihi belli oldu
Tarifeye ek cep telefonu alma şartları nelerdir? Operatörlerden tarifeye ek telefon nasıl alınır?
Boşanma dilekçeleri nerelere teslim edilir? 2020 Boşanma dilekçesi ücretleri
Durumunda olmayan ailelere elektrik faturası desteği ! 106 TL elektrik faturası yardımı nereden ve nasıl alınır?
Yurt dışından gelen telefon IMEI Kayıt ücretine zam
Sol Yanım dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu
Telefon ve internet abonelikleri e-Devlet üzerinden iptal edilebilecek!
Marketlerin 2020 yılbaşı sepeti fiyatları - Carrefoursa, Migros, Metro gibi marketlerin alkollü ve alkolsüz yılbaşı sepeti fiyatları
Kuruluş Osman Geyhatu kimdir? Geyhatu gerçek tarihte var mıydı?
Kaliforniyum nedir? Kaliforniyum'un kullanım alanları nerelerdi? Ne için ve nerelerde kullanılır?
Migroskop 12 - 25 Mart 2020 bu ayın indirimli ürünleri dergisi
Bar ve eğlence yerleri kaça kadar açık kalacak? Saat 22.00 sınırı hangi işyerleri için geçerli?
Koronavirüs test sonucu kaç günde çıkar? Covid-19 test sonucu sorgulama ekranı
Steam indirim günleri ne zaman? 2020 Steam indirim tarihleri
Viyana’daki saldırıyı engelleyen Türk'ler kimdir? Viyana’da iki kahraman Türk
Zehirli Çiçekler dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Güncel gümüş fiyatları 4 Kasım 2020 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.