2020 tarla parası oranları ne kadar? Çiftçi desteklemeleri dönüm başı fiyatlar

2020 yılı sonuna doğru gelirken tarımla uğraşanlara sağlanan devlet destekleri merakla araştırılıyor. Ziraat ve hayvancılık konusunda önemli destekler sağlanırken özellikle de tarla parasıyla çiftçilere destek fırsatı sunuluyor.

Tarla parası nasıl alınır?

Tarla parası, devletin çiftçilere sunduğu destektir. Başvurular belirli dönemler içerisinde bakanlık tarafından alınır ve destek tutarı Ziraat Bankası tarafında yatırılır. Dönüm parası olarak da bilinen bu desteklerden yararlanabilmek için bazı şartlar aranmaktadır. Tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sağladığı destek programı olan tarla paraları, belirli şartları taşıyan üreticilere verilmektedir.

Tarla parası nasıl alınır?

Tarla parası destekleri dönüm başı temel alınmak suretiyle hesaplanır. Destekten yararlanabilmek için tarım alanlarının büyüklüğünün en az 5 dekar olması üzerinde sebze, meyve, bitki veya benzeri bir üretimin yapılması gerekiyor.

Tarla parası alabilmek için ilk etapta başvuruda bulunacakların çiftçilik yaparak üretim sağlaması yani tarlalarından hasat alması gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’na yapılan başvuruların sonucunda tarla parası almaya hak kazanılabiliyor. Başvuruda bulunacak çiftçilerin ÇKS belgelerinin olması ve tarla tapu kayıtlarıyla bağlı bulunulan Tarım Orman Müdürlüğü’ne başvuru yapılması gerekmektedir.

2020 tarla parası fiyatları

2020 yılında tarla paraları üretilen alana göre değişiklik gösteriyor. Bu süreçte fındık üreticileri için verilecek gelir destekleri dekar başına 170 TL’dir. Seracılık yapan kişilerse serada ürettikleri sera başına 150 TL destek alır. Tarım uygulaması kapsamında yürütülen faaliyetlerse organik meyve ve sebze üretimlerinde dönüm başına 50 TL’dir.

Tarla parası alacaklar yağlı tohum bitkisi, endüstri bitkisi, süs bitkisi ve meyve alanları gibi alanlarda destek veriliyor. Öte yandan bu alanlarda üretim yapan çiftçiler ürettikleri alanlara göre dönüm başına mazot ve gübre desteklerinden de yararlanabilirler.