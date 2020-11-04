2020 Tarla Parası ne kadar oldu?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapıla açıklama ile birlikte 2020 yılında tarla sahiplerine ödenecek olan dönüm başı tarla başı parası belli oldu. Tarla parası çiftçilere devlet tarafından verilen bir destektir. Bu destek çeltik, kütlü pamuk, buğday, arpa, çavdar, yulaf, patates, nohut, mercimek, kuru fasulye, soya, yağlı ayçiçeği, mısır, nadas, yaş çay, kuru soğan ve yem gibi bitkiler ekilen tarlalar için geçerlidir.

Tarla Parası

Tarım alanında çiftçileri destekleyerek üretimin artmasını hedefleyen Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı destekler ile çiftçilere yardımcı olmaktadır. Bankalar tarafından ödenen destekler belirlenen şartları yerine getiren çiftçilere verilmektedir.

Destekten yararlanacak tarla sahiplerinin tarlalarının 5 dekar ve üzerinde olmalıdır. Ayrıca çiftçi meyve, sebze veya süs bitkisi üretiyor olmalıdır. Bu şartları yerine getiren çiftçilere verilen destek tutarı 100 TL’dir.

2020 yılı tarla parası nedir? Nasıl alınır?

Tarla parası ve bu desteğe benzer tarım desteklerinden yararlanmak isteyen çiftçilerin öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi’nde kayıtlı olması gerekir. Bu siteme kayıtlı olan kişilerin belgeleri bulunur. Bu belgesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı’na başvuran çiftçiler, arazileri için desteklerden yararlanabilir. Destekler Ziraat Bankası tarafından verilir. Çiftçilere sağlanan Başakkart ile birlikte çiftçiler desteklerine ulaşabilmektedir.

2020 yılı tarla parası ne kadar yatacak?

Dekar başına tarla parası ödemeleri ekilen ürüne göre değişiklik göstermektedir. Fındık için 170 TL olarak belirlenen tarla parası, sera için 150, meyve ve sebze için ise 50 TL’dir. Süs bitkisi üreticileri dekar başına 100 TL ödeme alırken, toprak analizi için verilen destek tutarı 2,5 TL’dir.

Ayrıca dekar başına ürünlere göre değişiklik gösteren mazot ve gübre destekleri de sağlanmaktadır. Bu destekler için dönüm başı ödemeleri ayrı ayrı olarak belirlenmiştir.

Gübre destek ödemesi dönüm başı ne kadar?

Buğday, arpa, çavdar, yulaf; 8.00 TL.

Kuru soğan, kanola, aspir, yaş fındık; 4.00 TL.

Bakliyat destek; 4.00 TL.

Yağlı ayçiçeği, soya, patates, mısır, yaş çay, yem bitkileri; 4.00 TL.

Yakıt destek ödemeleri dönüm başına ne kadar?

Buğday, arpa, çavdar, yulaf; 19.00 TL.

Kuru soğan, kanola, aspir, yaş fındık; 17.00 TL.

Bakliyat destek; 22.00 TL.

Patates; 27.00 TL.

Mısır; 25.00 TL.

Çeltik, kütlü mantar; 62.00 TL.

Soya, yağlı ayçiçeği; 26.00 TL.

Küçük aile işletmelerine devlet desteği ne kadar?

Bankalar Kurulu aldığı karar ile birlikte küçük aile şirketlerinin tarlalarına yapılacak desteğin dönüm başına 100 TL olacağını belirtti. Bu karar ile birlikte Ziraatçı Kayıt Sistemine kayıtlı küçük aile işletmeleri 50 dekar ve altındaki tarlalarına bu destek yardımı alabilecek.

2020 yılı fındık dönüm parası ne kadar?

Her yıl fındık üreticilerine ödenen dönüm parası 2020 yılında 170 TL olarak ödenmektedir. Bu tutar her yıl değişiklik gösterirken, dönüm başına ödeme yapılmaktadır.