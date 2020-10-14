2020 süt parası sorgulama işlemleri

Sosyal devlet anlayışı gereği devlet yardıma muhtaç vatandaşlara yardımda bulunuyor. Bu yardımlardan biri de süt parası yardımıdır. Süt parası doğum yapıldıktan sonra otomatik olarak yapılsa da bazı durumlarda başvuru yapılması gerekmektedir.

Süt parası nereden sorgulanır?

Süt parası e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanmaktadır. Doğum yapan anne kimlik numarasıyla e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama bölümüne süt parası yazarak sorgulama yapabilir.

PTT üzerinden süt parası nasıl sorgulanır?

E-Devlet sisteminin yanı sıra PTT üzerinden de süt parası sorgulaması yapılabilir. PTT şubelerine giderek bilgi alınabileceği gibi PTT’nin sitesinden de sorgulama işlemini yapabilirsiniz.

Süt parası nereden alınır?

Kimler süt parası alabilir?

Süt parası annenin adına PTT hesaplarına yatırılır.

Süt parasından yararlanmak için aşağıdaki şartlara uygun olmak gerekir;

Annenin SSK’lı çalışması gerekmektedir.

SSK’lı olmayan ancak Bağkur üzerinden sigortalı olan annelerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na giderek başvuru yapmaları gerekmektedir.

Memurlar ve Emekli Sandığı’na bağlı olan kişiler süt parası desteğinden yararlanamaz.

Çalışan anneler süt parası alabilir mi?

Süt parası alacak olan annelerin şu şartlara uygun olması gerekmektedir;

Doğumun gerçekleşmiş olması,

Bebeğin sağ ve sağlıklı bir şekilde doğması,

Annenin son bir yıl içinde 120 günlük prim ödemesinin olması gerekmektedir.

Süt parası başvurusu nereye yapılır?

Süt parası başvuruları Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılmaktadır. Belirtilen şartlara uygun olan kişilerin hesaplarına süt parası otomatik olarak yatırılır. Ancak bazı durumlarda başvuru yapılması gerekmektedir. Bu gibi durumlarda annenin ikamet ettiği bölgede SGK’nın kurumlarına giderek başvuru yapması gerekmektedir.

Süt parası için istenen belgeler nelerdir?

Süt parası başvurularından süt parası başvuru formu, doğum raporu ve kimlik belgesi gerekmektedir. Bu belgelerle SGK’nın il veya ilçelerde bulunan müdürlüklerine giderek başvurulabilir.