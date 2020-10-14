İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk büyük endişe yaşadı
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk...
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden tutuklandı!
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden...
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe saçlı halini takipçilerinin beğenisine sundu!
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe...
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah belanızı versin!
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah...

2020 süt parası sorgulama işlemleri

Devlet doğum yapan annelere süt parası desteğinden bulunuyor. Süt parası desteği SSK’lı kişilere verilmektedir. Yeni doğum yapan anneler 2020 PTT süt parası sorgulaması nasıl yapılır sorusunu araştırıyor.

14 Ekim 2020 Çarşamba 03:17
2020 süt parası sorgulama işlemleri
Takip Et:

Sosyal devlet anlayışı gereği devlet yardıma muhtaç vatandaşlara yardımda bulunuyor. Bu yardımlardan biri de süt parası yardımıdır. Süt parası doğum yapıldıktan sonra otomatik olarak yapılsa da bazı durumlarda başvuru yapılması gerekmektedir.

Süt parası nereden sorgulanır?

Süt parası e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanmaktadır. Doğum yapan anne kimlik numarasıyla e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama bölümüne süt parası yazarak sorgulama yapabilir.

PTT üzerinden süt parası nasıl sorgulanır?

E-Devlet sisteminin yanı sıra PTT üzerinden de süt parası sorgulaması yapılabilir. PTT şubelerine giderek bilgi alınabileceği gibi PTT’nin sitesinden de sorgulama işlemini yapabilirsiniz.

Süt parası nereden alınır?


Süt parası annenin adına PTT hesaplarına yatırılır.

Kimler süt parası alabilir?

Süt parasından yararlanmak için aşağıdaki şartlara uygun olmak gerekir;

  • Annenin SSK’lı çalışması gerekmektedir.
  • SSK’lı olmayan ancak Bağkur üzerinden sigortalı olan annelerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na giderek başvuru yapmaları gerekmektedir.
  • Memurlar ve Emekli Sandığı’na bağlı olan kişiler süt parası desteğinden yararlanamaz.

Çalışan anneler süt parası alabilir mi?

Süt parası alacak olan annelerin şu şartlara uygun olması gerekmektedir;

  • Doğumun gerçekleşmiş olması,
  • Bebeğin sağ ve sağlıklı bir şekilde doğması,
  • Annenin son bir yıl içinde 120 günlük prim ödemesinin olması gerekmektedir.

Süt parası başvurusu nereye yapılır?

Süt parası başvuruları Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılmaktadır. Belirtilen şartlara uygun olan kişilerin hesaplarına süt parası otomatik olarak yatırılır. Ancak bazı durumlarda başvuru yapılması gerekmektedir. Bu gibi durumlarda annenin ikamet ettiği bölgede SGK’nın kurumlarına giderek başvuru yapması gerekmektedir.

Süt parası için istenen belgeler nelerdir?

Süt parası başvurularından süt parası başvuru formu, doğum raporu ve kimlik belgesi gerekmektedir. Bu belgelerle SGK’nın il veya ilçelerde bulunan müdürlüklerine giderek başvurulabilir.



Son Güncelleme: 14.10.2020 03:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Süt ParasıBebekPtt
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Opel Astra için Eylül Ayına Özel Harika Kampanya Yayımlandı!
Opel Astra için Eylül Ayına Özel Harika Kampanya Yayımlandı!
Kamu bankalarından borç kapatma kredisi kampanyaları!
Kamu bankalarından borç kapatma kredisi kampanyaları!
Milyonlarca kişiye tam 4 bin TL ödeme yapılacak
Milyonlarca kişiye tam 4 bin TL ödeme yapılacak
Kronik Hastalara 1384 Türk Lirası değerinde para yardımı devlet tarafından yürürlüğe geçirildi!
Kronik Hastalara 1384 Türk Lirası değerinde para yardımı devlet tarafından yürürlüğe geçirildi!
Çalışan annelere geri ödemesiz 9 bin lira ödeme yapılacak
Çalışan annelere geri ödemesiz 9 bin lira ödeme yapılacak
İhtiyaç sahibi ailelere 20.000 TL yardım müjdesi!
İhtiyaç sahibi ailelere 20.000 TL yardım müjdesi!

Popüler Haberler

2020 süt parası sorgulama işlemleri
Hamilelik belirtileri tam olarak ne zaman başlar? 1 aylık hamilelik belirtileri nelerdir?
KYK öncelik belgesi alma alma şartları
Arıza Fatih karakteri kimdir? Gökay Müftüoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?
PTT ihtiyaç kredisi özellikleri ve başvuru şartları
Asgari ücretten ne kadar vergi kesiliyor? 2020
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Gerçek adı ne? Zeynep Naz Eyüboğlu oynadığı diziler
Yemin dizisi Kumru karakteri kimdir? Elif Özkul kimdir, nereli, kaç yaşında?
Altın ne kadar oldu? 14 Ekim 2020 Çarşamba Güncel altın fiyatları 14 Ekim 2020 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 14 Ekim 2020 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
DGS sınavı öncesi başarı ve unutkanlık için okunacak dualar! Nihat Hatipoğlu sınav başarı duası
Yüzmenin sağlık açısından ve vücuda faydaları nelerdir?
Yeşilay Haftası nedir? Yeşilay haftasının anlam ve önemi nedir? ne zaman kutlanır?
Rüyada asansör görmenin anlamı nedir? Rüyada asansör görmenin tabiri ve anlamı
Emeklilere kira yardımı ödemesi yapılacak mı? Emekliler için kira yardımı önerisi
Belediyede nasıl memur olurum? 2020 Belediye memur alım şartları nelerdir?
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 14 Ekim 2020 Çarşamba
TRT 1 Masumlar Apartmanı oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Masumlar Apartmanı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti hangi şehirde, hangi semtde
Güncel gümüş fiyatları 14 Ekim 2020 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Kapıcı maaşları ne kadar? 2020 Kapıcı brüt maaş hesaplama

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.