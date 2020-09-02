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2020 SSK, Bağ-Kur emekli maaş intibak zamları ne kadar olacak?

2020 SSK ve Bağ-Kur emekli maaş intibak zamları ne kadar olacağı merak edilmeye başlandı. SSK ve Bağ-Kur intibak zamlarıyla ilgili son durum belli oldu.

02 Eylül 2020 Çarşamba 17:53
2020 SSK, Bağ-Kur emekli maaş intibak zamları ne kadar olacak?
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SSK, Bağ-Kur emekli maaşları devlet tarafından işgücüne belirli  kapsamda katkı elde etmiş çalışanlara verilen maaşlar olmaktadır. Belirlenen standartlar altında kapatılması konusunda uygulanmakta olan zamlar emekli maaşlarında intibak zammı olarak adlandırılıyor. İntibak zammı tarafından gerekli görülmesi halinde bakanlığın belirlemiş olduğu vakit dilimlerinde uygulanmaktadır.

SSK ve Bağ-Kur intibak ödemesi ne zaman yapılacak?

İntibak zam ödemeleri Bakanlık tarafından belirlenip duyuruluyor. Her yıl zammın yapılıp yapılmayacağı ve tutar bakanlıkça belirlenir. Dünya genelinde bulunduğu savaşım etmiş olduğu COVID-19 nedeniyle görüşülen açıklanması beklenen intibak zammıyla ilgili açıklama yapılmadı. Söz konusu karar TBMM’de görüşülmektedir. Ve görüşmeler nihayetinde karar bakanlıkça alınacak.

2020 intibak zammı ne kadar olacak?


2020 yılı için intibak zam planı bütün vatandaşlara farklı tutarlarda yapılmaktadır. Söz konusu farkın ortaya çıkmasında etkili unsur ise bireyin emekli oldukları yıl olmaktadır. Bu süreçte 2000 yılında ilk aşamada emekli olan kişilerin hesabına yatırılacak intibak zam tutarı 50 TL ila 355 TL içerisinde olacaktır.

2020 emekliye bayram ikramiyeleri ne kadar?

2020 yılında belirlenen emekliler için bayram ikramiyesi tutarı 1000 TL’dir. Dünya genelinde sürdürülen COVID-19 salgın nedeniyle ödemeleri erkene alınmış ikramiyeleri geçtiğimiz aylarda duyuruldu. Ancak izahat yapılmaktayken ikramiyeler vatandaşın banka hesabına ve ne zaman yatırılacağı belirtilmedi.

Emekliye intibak yasası çıktı mı?

2020 yılında beklenmekte olan intibak yasaları Nisan ayından itibaren parlamentodan geçmeyip emekler sürüyor. Yasa tasarısının TBMM’de onaylanması halinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Konuya ilişkin net bir bilgi verilmemesine karşın COVID-19 tedbirleri çerçevesinde atılan adımlarla intibak yasasının onaylanıp TBMM’den geçeceği düşünülüyor.

İntibak zammıyla en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak?

5454 sayıl ıkanun çerçevesinde emekliler ve hak sahipleri için gelir ve aylık tutarlarına bağlı olarak ek ödemeler yapılmaktadır. Söz konusu durumda ek ödeme oranlarında zam yapılması halinde emekliye yüzde 4-5 yerine 8-10 oranında artış yansıması kuvvetle muhtemeldir. SSK ile Bağ-Kur emeklilerinde bu oranların geçerli olması halinde yüzde 8’de 255, yüzde 10’daysa 382 TL artış verilecek.



Son Güncelleme: 02.09.2020 17:53
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Anahtar Kelimeler:
SSKBağ-Kur
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