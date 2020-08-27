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2020 Senesindeki Alınabilecek Yardımlar Geri Ödemesiz Nakit Ödeme

Maddi olarak sıkıntı içinde yer alan herkese bu ay maddi yardım yapılacağı ifade edildi! 750 TL ile 1625 TL arasında geri ödemesiz nakit ödeme yapılacağının açıklanması sonrasında milyonlarca kişi araştırmalarına başladı…

27 Ağustos 2020 Perşembe 14:33
2020 Senesindeki Alınabilecek Yardımlar Geri Ödemesiz Nakit Ödeme
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Pandemi sürecinde ihtiyacı olan kişilere 1000 TL nakit yardımının yapılması sonrasında yeni destekler için de sinyaller verilmeye başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bağlandığı programda 2.111.000 haneye daha 1000 TL nakit desteklerin verileceğini aktardı. Bu yardımla birlikte toplamda 8 milyon kişiye ödemelerin verilmiş olacağını ifade etti.

Yardımla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk yardımların fiziki başvuruyla alınmayacağını, telefon ve intenet üzerinden alınacağı dile getirdi. Halihazırda sosyal yardımlardan yararlanan kişilerin başvuru yapmasına lüzum olmadığını, onların bakanlık ve kaymakamlıkların ulaşacağını söyledi.

2020 Senesindeki Alınabilecek Yardımlar

65 Yaş Üstü Maaşı

Maddi konuda problem yaşayan 65 yaşından büyük vatandaşlara devlet tarafından 880 TL destek verilmektedir. Temmuz zammı ile beraber bu miktar 920 TL olacaktır.

Evde Bakım Parası

Engelli ve engellilerin yakınlarına devlet tarafından her ay 1619 TL maaş verilmektedir. Temmuz zammı ile bu miktar 1625 TL olacaktır.

Engelli Maaşı

Engel oranı %49 ile 69 arasında olanlara 537 TL, 70 ve üstü olanlara ise 805 TL maaş verilmektedir. Temmuz zammı sonrasında bu miktarlar 558 TL ve 837 TL olacaktır.

GSS Prim Ödemesi

Hane başına düşen kişi başı gelirin 981 TL’den daha az olması halinde Genel Sağlık Sigortası primi devlet tarafından ödenmektedir.

Dul Yardımı


Devlet dul kadınlara her ay 275 TL olacak şekilde iki ayda bir 550 TL destek vermektedir.

Yeni Doğan Çocuk Yardımı

Yeni doğmuş olan çocuklar için bir kerelik olacak şekilde maddi destek verilmektedir. 1 çocuk için 300, 2 çocuk için 400 ve 3 çocuk için ise 600 TL ödeme yapılmaktadır.

Kız Çocuklarına Yardım

İkiz çocuklar için Çoklu Doğum Yardımı bünyesinde her çocuk için 150 TL ödeme yapılmaktadır.

Maddi Durumu Yetersiz Olanlara Okuma Yardımı

Devlet maddi olarak sıkıntıda olan çocukların okuması için her ay 35 TL ile 60 TL arasında değişen tutarlarda yardım vermektedir.

Asker Ailelerine Yardım

Maddi durumu sıkıntılı olan askerlerin ailelerine her 2 ayda bir 550 TL yardım verilmektedir. Ayrıca asker çocuklarına her 2 ayda bir 200 TL verilmektedir.

Kronik Rahatsızlığı Olanlara Yardım

Devlet kronik hastalıkları nedeniyle cihaz kullanan kişilere her ay 200 TL elektrik faturası desteği sunmaktadır. Ayrıca tüberküloz ve SSPE hastalarına 1460 TL verilmektedir. Tüberküloz hastaları ile ilgilenenlere ise aylık 600 TL verilmektedir.

Bakan Selçuk Zam Haberini Verdi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yapılan tüm sosyal yardımlara %20 oranında zam yapıldığını açıkladı. Ayrıca yardımların dağıtımını gerçekleştiren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynağın 135 milyon TL’den 180 milyon TL’ye çıkarıldığını dile getirdi.

 



Son Güncelleme: 27.08.2020 14:33
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